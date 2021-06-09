До кінця року на Київщині відкриють 6 сучасних дитсадків, - ОДА

На Київщині до кінця року планують ввести в експлуатацію шість оновлених і побудованих дитячих садків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.

До початку нового навчального року повинна завершитися реконструкція дитсадка "Казочка" у Вишгородському районі.

До жовтня буде проведено термосанацію приміщення в ДНЗ "Веселка" в м. Обухів, капітальний ремонт Студениківського дитсадка "Малятко" в Бориспільському районі та капітальний ремонт дитячого садочка в смт Згурівка.

Крім того, в межах президентської програми "Велике будівництво" в листопаді планують завершити реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий садок у с. Лебедівка Вишгородського району, а в грудні - будівництво дитячого садочка в с. Синяк Вишгородського району.

"Ми чітко розуміємо, що в Київській області через постійний приріст населення існує проблема завантаженості садочків. Тому постійно працюємо над покращенням умов та збільшенням місць в існуючих дитячих закладах, будівництвом нових садків", - зазначив голова ОДА Василь Володін.

Крім цього, за даними ОДА, до кінця року планують завершити роботи з капітального ремонту школи в с. Вовчків Поліської об'єднаної територіальної громади. Вже виконано демонтажні роботи покрівлі та фасаду будівлі, тривають монтажні роботи покрівлі та проводиться утеплення стін будівлі.

Вартість ремонту - 11,7 млн ​​грн. З них 10 млн грн - кошти обласного бюджету Київщини, інші планують залучити за рахунок коштів ЦСВЯП (централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива).

Як розповів раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, протягом 2021 року планується побудувати і оновити 95 шкіл і 70 дитячих садків.

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