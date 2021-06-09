Эпидзонирование Украины: все регионы перешли в "зеленую" зону, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.

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