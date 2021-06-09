Эпидзонирование Украины: все регионы перешли в "зеленую" зону, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.
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+12 Bodalux
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+4 Юрій Ан
показать весь комментарий09.06.2021 10:44
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Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
"вот и осень наступила, тополя осыпались,
отошел загар от тела, но остался сифилис "
А з листопада (орієнтовно) приймуть закон про відібрання громадянських свобод у невакцинованих. Так що спішіть купити щось серйозне, хто не хоче вакцинуватися...
на щось треба ж буде списувати мор від вакцинації