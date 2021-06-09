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Эпидзонирование Украины: все регионы перешли в "зеленую" зону, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: все регионы перешли в

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели

Эпидзонирование Украины: все регионы перешли в зеленую зону, - Минздрав 01
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Топ комментарии
+12
Виходить, що і вакцинація не потрібна!
Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
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09.06.2021 10:53
+9
Ура! Ляшко сказав пабідю корону і пабіділ.
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09.06.2021 10:32
+4
Намордники моно снять?
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09.06.2021 10:44
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Ура! Ляшко сказав пабідю корону і пабіділ.
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09.06.2021 10:32 Ответить
осенью ждут следующую волну заболеваемости.
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09.06.2021 11:02 Ответить
Открою вам страшную тайну: каждой осенью приходит сезонная волна заболеваний ОРВИ )
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09.06.2021 13:47 Ответить
Зрады не, комментов не будет.
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09.06.2021 10:42 Ответить
Намордники моно снять?
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09.06.2021 10:44 Ответить
Низя, нужна белая зона)...
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09.06.2021 11:03 Ответить
Виходить, що і вакцинація не потрібна!
Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
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09.06.2021 10:53 Ответить
Чемпіони ж, а чо.
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09.06.2021 11:00 Ответить
Закінчився, як і пташиний та свинячий.....
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09.06.2021 10:56 Ответить
ага. в отдельно взятом министерстве отдельно взятой зелёной страны.
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09.06.2021 11:08 Ответить
Так уже как 2 года в зелёной зоне,тоже мне новость
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09.06.2021 11:21 Ответить
Ну вот и лето наступило
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09.06.2021 11:41 Ответить
ага) а чуть позже - осень.
"вот и осень наступила, тополя осыпались,
отошел загар от тела, но остался сифилис "
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09.06.2021 12:52 Ответить
З кінця серпня вони знову ввалять...
А з листопада (орієнтовно) приймуть закон про відібрання громадянських свобод у невакцинованих. Так що спішіть купити щось серйозне, хто не хоче вакцинуватися...
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09.06.2021 11:48 Ответить
Да ты шо? А может будут сразу расстреливать?
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09.06.2021 14:20 Ответить
Ні, расстрєлівать - це з 2024 року почнеться.
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10.06.2021 08:20 Ответить
Чи сонечко пригріло і віруси гинуть від його променів, чи всі слабі організми людські вже вимерли, що хвороба пішла на спад. Ну не вакцинація, охват якою дуже не значний, подіяла?
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09.06.2021 11:52 Ответить
Передох вірус від відосіків найвеличнішого. Не витримав розриву від реальності).
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09.06.2021 12:34 Ответить
А куды ж делся страшный ковид? Ведь говорили, что время года на него не влияет.
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09.06.2021 13:46 Ответить
Так что, электрички наконец пустят?
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09.06.2021 13:58 Ответить
в серпні чекайте "нових штамів"
на щось треба ж буде списувати мор від вакцинації
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09.06.2021 16:40 Ответить
 
 