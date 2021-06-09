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Епідзонування України: усі регіони перейшли в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: усі регіони перейшли в

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Також читайте: США послабили обмеження на подорожі в Україну для своїх громадян

Епідзонування України: усі регіони перейшли в зелену зону, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Виходить, що і вакцинація не потрібна!
Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
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09.06.2021 10:53
+9
Ура! Ляшко сказав пабідю корону і пабіділ.
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09.06.2021 10:32
+4
Намордники моно снять?
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09.06.2021 10:44
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Ура! Ляшко сказав пабідю корону і пабіділ.
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09.06.2021 10:32 Відповісти
осенью ждут следующую волну заболеваемости.
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09.06.2021 11:02 Відповісти
Открою вам страшную тайну: каждой осенью приходит сезонная волна заболеваний ОРВИ )
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09.06.2021 13:47 Відповісти
Зрады не, комментов не будет.
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09.06.2021 10:42 Відповісти
Намордники моно снять?
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09.06.2021 10:44 Відповісти
Низя, нужна белая зона)...
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09.06.2021 11:03 Відповісти
Виходить, що і вакцинація не потрібна!
Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
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09.06.2021 10:53 Відповісти
Чемпіони ж, а чо.
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09.06.2021 11:00 Відповісти
Закінчився, як і пташиний та свинячий.....
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09.06.2021 10:56 Відповісти
ага. в отдельно взятом министерстве отдельно взятой зелёной страны.
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09.06.2021 11:08 Відповісти
Так уже как 2 года в зелёной зоне,тоже мне новость
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09.06.2021 11:21 Відповісти
Ну вот и лето наступило
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09.06.2021 11:41 Відповісти
ага) а чуть позже - осень.
"вот и осень наступила, тополя осыпались,
отошел загар от тела, но остался сифилис "
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09.06.2021 12:52 Відповісти
З кінця серпня вони знову ввалять...
А з листопада (орієнтовно) приймуть закон про відібрання громадянських свобод у невакцинованих. Так що спішіть купити щось серйозне, хто не хоче вакцинуватися...
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09.06.2021 11:48 Відповісти
Да ты шо? А может будут сразу расстреливать?
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09.06.2021 14:20 Відповісти
Ні, расстрєлівать - це з 2024 року почнеться.
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10.06.2021 08:20 Відповісти
Чи сонечко пригріло і віруси гинуть від його променів, чи всі слабі організми людські вже вимерли, що хвороба пішла на спад. Ну не вакцинація, охват якою дуже не значний, подіяла?
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09.06.2021 11:52 Відповісти
Передох вірус від відосіків найвеличнішого. Не витримав розриву від реальності).
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09.06.2021 12:34 Відповісти
А куды ж делся страшный ковид? Ведь говорили, что время года на него не влияет.
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09.06.2021 13:46 Відповісти
Так что, электрички наконец пустят?
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09.06.2021 13:58 Відповісти
в серпні чекайте "нових штамів"
на щось треба ж буде списувати мор від вакцинації
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09.06.2021 16:40 Відповісти
 
 