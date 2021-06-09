Епідзонування України: усі регіони перейшли в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.
Топ коментарі
+12 Bodalux
показати весь коментар09.06.2021 10:53
+9 5 копійок
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+4 Юрій Ан
показати весь коментар09.06.2021 10:44
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Будь ласка, зачекайте...
Ковід просто не встояв перед суворою і нещадною тупістю нашого *********** і уряда)
"вот и осень наступила, тополя осыпались,
отошел загар от тела, но остался сифилис "
А з листопада (орієнтовно) приймуть закон про відібрання громадянських свобод у невакцинованих. Так що спішіть купити щось серйозне, хто не хоче вакцинуватися...
на щось треба ж буде списувати мор від вакцинації