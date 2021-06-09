Епідзонування України: усі регіони перейшли в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

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