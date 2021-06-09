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Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США.
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", — сказал российский министр.
Топ комментарии
+5 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий09.06.2021 11:05
+3 Sergey Odeskiy
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+2 NonCFist
показать весь комментарий09.06.2021 11:12
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да только яблоками конскими потом бросаться не надо))))
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!