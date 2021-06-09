Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров

Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", — сказал российский министр.

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