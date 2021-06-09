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Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров

Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", — сказал российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
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09.06.2021 11:05
+3
Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
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09.06.2021 11:04
+2
_Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
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09.06.2021 11:12
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Безвізу не буде, не мильтесь.
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09.06.2021 10:57 Ответить
Конь опух.
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09.06.2021 11:02 Ответить
То й баранам зрозуміло що Козлостан ну дуже хоче прагматичних відношень з ЄС та США (!). , на балалайках і самоварах далеко не просунешься
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09.06.2021 11:03 Ответить
Лавров,хочешь кило овса? Или как обычно силосом обойдешься? Вперемешку с "коксом".
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09.06.2021 11:03 Ответить
Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
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09.06.2021 11:04 Ответить
косорылые они такие: вроде и ржет, но брешет
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09.06.2021 11:04 Ответить
Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
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09.06.2021 11:05 Ответить
Дайте чо-нить пожрать!
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09.06.2021 11:05 Ответить
брехун
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09.06.2021 11:05 Ответить
ой как мягко стелет сивый мерин...
да только яблоками конскими потом бросаться не надо))))
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09.06.2021 11:07 Ответить
Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров - Цензор.НЕТ 3009
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09.06.2021 11:08 Ответить
_Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
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09.06.2021 11:12 Ответить
Никто не мешает хотеть. Только подальше от цивилизованного мира. И не надо свое гопничество называть прагматизмом. А взаимовыгоду - газовым шантажом.
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09.06.2021 11:13 Ответить
Лавров передал трубку мира Байдену
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09.06.2021 11:16 Ответить
як лоша посміхнулося, так на Джуліані стало схоже
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09.06.2021 11:21 Ответить
Пофіг міжнарождні норми, ще пограйте з ними в прагматизм.
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09.06.2021 11:30 Ответить
Яка мерзенна пика!!!!
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09.06.2021 11:34 Ответить
- Чикатилло заинтересован в прагматичных взаимовыгодных отношениях с родственниками его жертв и следствием....
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09.06.2021 11:44 Ответить
В мире уже никто не обращает внимание на болтавню кремлевских комуняк уооловников, все следят за руками, даже искусственная ухмылка не подействует.
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09.06.2021 11:52 Ответить
Гэта трэба ўспрымаць так, як казаў Ленін: "Расія хоча купіць на Захадзе вяроўку, на каторай павесіць сам Захад".
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09.06.2021 14:14 Ответить
 
 