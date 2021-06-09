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Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров

Росія зацікавлена ​​в прагматичних відносинах із Заходом і США.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"І хочу підкреслити, попри те, що намагаються нам приписувати на Заході, ми незмінно зацікавлені в прагматичних взаємовигідних відносинах з ким би то не було, включаючи сам Захід, чи то Сполучені Штати, чи то їхні союзники по НАТО, або Європейський Союз", - сказав російський міністр.

Також читайте: Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
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09.06.2021 11:05
+3
Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
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09.06.2021 11:04
+2
_Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
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09.06.2021 11:12
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Безвізу не буде, не мильтесь.
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09.06.2021 10:57 Відповісти
Конь опух.
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09.06.2021 11:02 Відповісти
То й баранам зрозуміло що Козлостан ну дуже хоче прагматичних відношень з ЄС та США (!). , на балалайках і самоварах далеко не просунешься
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09.06.2021 11:03 Відповісти
Лавров,хочешь кило овса? Или как обычно силосом обойдешься? Вперемешку с "коксом".
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09.06.2021 11:03 Відповісти
Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
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09.06.2021 11:04 Відповісти
косорылые они такие: вроде и ржет, но брешет
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09.06.2021 11:04 Відповісти
Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
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09.06.2021 11:05 Відповісти
Дайте чо-нить пожрать!
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09.06.2021 11:05 Відповісти
брехун
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09.06.2021 11:05 Відповісти
ой как мягко стелет сивый мерин...
да только яблоками конскими потом бросаться не надо))))
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09.06.2021 11:07 Відповісти
Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров - Цензор.НЕТ 3009
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09.06.2021 11:08 Відповісти
_Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
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09.06.2021 11:12 Відповісти
Никто не мешает хотеть. Только подальше от цивилизованного мира. И не надо свое гопничество называть прагматизмом. А взаимовыгоду - газовым шантажом.
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09.06.2021 11:13 Відповісти
Лавров передал трубку мира Байдену
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09.06.2021 11:16 Відповісти
як лоша посміхнулося, так на Джуліані стало схоже
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09.06.2021 11:21 Відповісти
Пофіг міжнарождні норми, ще пограйте з ними в прагматизм.
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09.06.2021 11:30 Відповісти
Яка мерзенна пика!!!!
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09.06.2021 11:34 Відповісти
- Чикатилло заинтересован в прагматичных взаимовыгодных отношениях с родственниками его жертв и следствием....
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09.06.2021 11:44 Відповісти
В мире уже никто не обращает внимание на болтавню кремлевских комуняк уооловников, все следят за руками, даже искусственная ухмылка не подействует.
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09.06.2021 11:52 Відповісти
Гэта трэба ўспрымаць так, як казаў Ленін: "Расія хоча купіць на Захадзе вяроўку, на каторай павесіць сам Захад".
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09.06.2021 14:14 Відповісти
 
 