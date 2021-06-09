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Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія зацікавлена в прагматичних відносинах із Заходом і США.
Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"І хочу підкреслити, попри те, що намагаються нам приписувати на Заході, ми незмінно зацікавлені в прагматичних взаємовигідних відносинах з ким би то не було, включаючи сам Захід, чи то Сполучені Штати, чи то їхні союзники по НАТО, або Європейський Союз", - сказав російський міністр.
Топ коментарі
+5 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар09.06.2021 11:05
+3 Sergey Odeskiy
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+2 NonCFist
показати весь коментар09.06.2021 11:12
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Будь ласка, зачекайте...
да только яблоками конскими потом бросаться не надо))))
На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!