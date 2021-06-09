Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров

Росія зацікавлена ​​в прагматичних відносинах із Заходом і США.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"І хочу підкреслити, попри те, що намагаються нам приписувати на Заході, ми незмінно зацікавлені в прагматичних взаємовигідних відносинах з ким би то не було, включаючи сам Захід, чи то Сполучені Штати, чи то їхні союзники по НАТО, або Європейський Союз", - сказав російський міністр.

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