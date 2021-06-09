Переселенцам без регистрации упростили получение водительских прав, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сервисные центры МВД усовершенствовали процедуру регистрации транспортных средств и получения водительского удостоверения для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют транспортные средства и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.
Внутренне перемещенные лица без зарегистрированного основного места жительства смогут:
- сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;
- обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;
- регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.
В таком случае к пакету необходимых документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".
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www.facebook.com/watch/?v=793648601538147
воно хотіло щобіи трамвай відкотився назад або звернув у бік? )))))