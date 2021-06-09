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Переселенцам без регистрации упростили получение водительских прав, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

Переселенцам без регистрации упростили получение водительских прав, - МВД

Сервисные центры МВД усовершенствовали процедуру регистрации транспортных средств и получения водительского удостоверения для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют транспортные средства и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.

Внутренне перемещенные лица без зарегистрированного основного места жительства смогут:

- сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;
- обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;
- регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае к пакету необходимых документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки

Автор: Богдан Гуньковський
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ИсЧе бедным пэереселенцам вот этого надо для полного счастья Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 5332

Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 7730
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09.06.2021 11:23 Ответить
Я бы еще им снял плату за обучение и обязательные платежи в ГАИ, кормильцы Украину кормили десятилетиями,им нужно помочь!
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09.06.2021 11:31 Ответить
чуть-чуть не по теме...но про авто)))
///
Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА Тарас Білінський потрапив у скандал (відео)
www.facebook.com/watch/?v=793648601538147
воно хотіло щобіи трамвай відкотився назад або звернув у бік? )))))

Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 8152
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09.06.2021 11:32 Ответить
Ура.Еще больше преференций жителям даунбаса.Да разрешите им ездить вообще без прав-по справке внутренне перемещенного лица.
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09.06.2021 11:34 Ответить
 
 