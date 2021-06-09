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Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС

Сервісні центри МВС вдосконалили процедуру реєстрації транспортних засобів та отримання водійського посвідчення для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що тепер сервісні центри МВС реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.

Внутрішньо переміщені особи без зареєстрованого основного місця проживання зможуть:

- складати іспити на право керування транспортними засобами;
- обмінювати та відновлювати посвідчення водія;
- реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

У такому випадку до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через застосунок "Дія"

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Автор: Наталя Джума
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ИсЧе бедным пэереселенцам вот этого надо для полного счастья Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 5332

Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 7730
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09.06.2021 11:23 Відповісти
Я бы еще им снял плату за обучение и обязательные платежи в ГАИ, кормильцы Украину кормили десятилетиями,им нужно помочь!
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09.06.2021 11:31 Відповісти
чуть-чуть не по теме...но про авто)))
///
Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА Тарас Білінський потрапив у скандал (відео)
www.facebook.com/watch/?v=793648601538147
воно хотіло щобіи трамвай відкотився назад або звернув у бік? )))))

Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС - Цензор.НЕТ 8152
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09.06.2021 11:32 Відповісти
Ура.Еще больше преференций жителям даунбаса.Да разрешите им ездить вообще без прав-по справке внутренне перемещенного лица.
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09.06.2021 11:34 Відповісти
 
 