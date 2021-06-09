Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС

Сервісні центри МВС вдосконалили процедуру реєстрації транспортних засобів та отримання водійського посвідчення для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що тепер сервісні центри МВС реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.

Внутрішньо переміщені особи без зареєстрованого основного місця проживання зможуть:

- складати іспити на право керування транспортними засобами;

- обмінювати та відновлювати посвідчення водія;

- реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

У такому випадку до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через застосунок "Дія"

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