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"Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 01

Согласно данным SimilarWeb, первое место занимает не сайт, а новостной агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн посещений. На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди новостных сайтов - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн. визитов, на третьем месте - "Украинская правда" - 20,7млн. посещений.

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 02
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 03
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 04
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 05
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 06
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 07
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 08
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 09
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 10

А так выглядит информация по ТОП-50 сайтов Украины

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 11

Как сообщалось ранее, "Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года.

Благодарим наших читателей за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+23
Вітаю Цензор !
Так тримати.
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09.06.2021 11:18
+17
Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
Це вас так бентежить ?
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09.06.2021 11:21
+15
Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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09.06.2021 11:15
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ПричЬОмьтутЗИленский)))
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09.06.2021 11:16 Ответить
і якби ж то наші зарплати наближались до польських.
І в країні був справжній президент замість вовки- клована.
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09.06.2021 11:19 Ответить
Зебилятко обиделось....
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09.06.2021 11:20 Ответить
всмысле, кроме фейкомётов?! "Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 6133
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09.06.2021 11:20 Ответить
Порохоботи рулять!!! "Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 150 тому що у кожного Порохобота по 25 ======)
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09.06.2021 11:24 Ответить
Банити потрібно рашистів і Бенєботів зелених , так як ніяких порохоботів не існує , хіба що у твоїй хворій уяві ,
, а є патріоти Украіни , так зрозуміло ?
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09.06.2021 11:27 Ответить
Патриот, это тот, который отстаивает интересы своей страны, нации, а не тот, кто топит за своего персонального князька.
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09.06.2021 12:30 Ответить
и тех, кто не возвеличивает его, обливает грязью и вопит "держи ватника!"
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09.06.2021 12:33 Ответить
Цензор - хвастунишка.
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09.06.2021 11:14 Ответить
Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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09.06.2021 11:15 Ответить
Дуже важко вважати їх людьми.
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10.06.2021 07:00 Ответить
Вітаю Цензор !
Так тримати.
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09.06.2021 11:18 Ответить
Непонятно откуда в украинском топе запрещенные в Украине VK и Yandex. Даже есть какой-то диковинный yandex.ua.
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09.06.2021 11:18 Ответить
Из комитета по цензуре пишешь?
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09.06.2021 11:21 Ответить
ага...кацапского "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8504.они запретили цензор в мордории
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09.06.2021 11:54 Ответить
Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
Це вас так бентежить ?
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09.06.2021 11:21 Ответить
Порошенко это не Украина.
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09.06.2021 11:26 Ответить
Порошенко - це Украіна 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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09.06.2021 11:31 Ответить
В часи його влади також зазнавав нищівної критики.
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09.06.2021 11:31 Ответить
ну да. бомжей бес флага тут не любят.
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09.06.2021 11:22 Ответить
судя по твоему флажку, ты из страны "404"
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09.06.2021 11:25 Ответить
Тому і має назву Цензор. Шо не так?
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09.06.2021 11:26 Ответить
.net - загальний домен верхнього рівня для мережевих структур.
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09.06.2021 11:31 Ответить
сколько ж читателей у пятоколонников из "страна.юа"!
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09.06.2021 11:24 Ответить
Пане Бутусов , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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09.06.2021 11:30 Ответить
У вас якісь претензії до Рахмана ?
Бажаєте самі в днирі посидіти ?
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09.06.2021 11:47 Ответить
Sharp`s

Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.

Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
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09.06.2021 11:52 Ответить
Той Бахус взагалі охрінів.
Я б його за шкірку і під пендель в дниру спровадила.
Най побачить що і до чого.
Гнида така..
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09.06.2021 11:56 Ответить
как то ты странно обосравшегося информатора рекламируешь "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8612.или это его первый понос,который в суде не защитали истиной?
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09.06.2021 12:27 Ответить
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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09.06.2021 11:59 Ответить
Нікчемо , читай дальше , якщо виієш , писака 😀

На думку того самого «кіборга» Рахмана, затягування його обміну не було. Повернення з полону не відбулося би без указу Порошенка, зауважує ветеран АТО
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.

Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували.
Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.

"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.

"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов.
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09.06.2021 12:35 Ответить
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 782 .. Яким же тупорилим лошарою треба бути щоб слухати , і головне - вірити , якимсь - брехливим пльонкам . !! Жахіття просто . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 7895 .
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09.06.2021 12:36 Ответить
Йому платять за брехню , а не заради справедливості !
П'ять років поспіль поливали лайном Пороха і продовжують це робити , так як ніхто із цих журнашлюх не поніс жодноі відповідальності , а навпаки припхалися в пул Зелі !
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09.06.2021 12:43 Ответить
Я ще з розуму не вижив , щоб слухати якусь х..ню від бігуся . Слухай їх сам ,, тільки локшину з вух знімати не забувай , періодично . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8640 .
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09.06.2021 13:48 Ответить
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 913 ..Уті путі , які ми - апасниє . Гуляй , сопель . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 2557 .
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09.06.2021 14:00 Ответить
Поздравление всему коллективу,,Цензора,,.
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09.06.2021 11:40 Ответить
Оказывается у нас еще есть дегенераты,которые пользуются контактом,мейл ру и одноклаксниками.
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09.06.2021 11:47 Ответить
мои поздравления "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8820
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09.06.2021 11:51 Ответить
Вiтаю.На Цензоре свой шашлык
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 5663 "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 7567
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09.06.2021 12:20 Ответить
Я когда-то "корреспондент" любил, но он уже давно скатился на дно. Цензор хорош своей информативностью, разнообразием статей и тем. И нравится то, что основная масса информации касается именно Украины и её развития, тогда как на многих других сайтах очень много лишней шелухи.
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09.06.2021 12:39 Ответить
Посмотрите свой онлайн, редко больше 20К и с каждым годом делается всё меньше... Да, приставку НЕТ можно уже убрать, не актуально!
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09.06.2021 12:48 Ответить
Зеленский первый,Цензор тоже,наш паровоз в перёд летит.
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09.06.2021 14:10 Ответить
Вітаю Вас, пане Бутусов і колектив Цензор.НЕТ! З 2013 року постійна читачка, перші новини про Украіни з вашого сайту. Завжди оперативно, правдиво, влучно! Дякую за плідну працю, чесність, патріотизм!
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09.06.2021 14:33 Ответить
Правдакомюа стала унылым гамном
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09.06.2021 15:26 Ответить
Да. гавкать позволяют дурачкам так зеленый свет. Модератор. если ты не масковский запроданец. то опубликуй мою умную статью - РАССЕЯ, А НЕ РОССИЯ-в гугле. О том.что название народов от рек Нигер=негры. Росичи= Рось река под Киевом. отсюда Киевская Русь. В Рассее читают. Выложи видео мое=ЯК НАМ ПОВЕРНУТИ НАШ КРИМ БЕЮ БОЮ- Князь Володимир хрестився в Криму. Буде вiйна в сентябре= Пу придет сделает тут Малую Рось. Ну вы же не хотите свое забрать!!!Вы знать не хотите. Удаляешь мое-умное. а дурное публикуешь.
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09.06.2021 15:52 Ответить
В дальнейшем высоко держать непереходящий флаг победителя косности,непорядочности,проходимства в политике и економике. Рад за Юрия Бутусова. Это его заслуга. А все таки темные люди из темников крупно завидуют.
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09.06.2021 15:54 Ответить
Боти перегляди накрутили.
Нічим тут хвастати...
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09.06.2021 16:01 Ответить
а страна.юа - это ватный портал ???? пятый в списке ????
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09.06.2021 17:54 Ответить
Ну так в Украине 25% ваты или даже явных пророссийских идиотов. И я их хотел-бы видеть за пределами Украины
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09.06.2021 23:56 Ответить
согласен!
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10.06.2021 19:54 Ответить
Я с удовольствием посещаю ЦЕНЗОР НЕТ мне нравится проукраинская позиция вашего издания,поздравляю вас с таким событием и желаю вам дальнейших профессиональных успехов.
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09.06.2021 19:20 Ответить
Заздриш?
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09.06.2021 19:48 Ответить
Мої вітання! Так тримати!
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09.06.2021 19:48 Ответить
Поздравляю Цензор с первым местом! Но почему российская помойка Страна.ЮА-аж на 5 месте? Им место в тюрьме и бан в Украине!
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09.06.2021 23:54 Ответить
 
 