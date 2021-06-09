"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
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Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.
Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з даними SimilarWeb, перше місце посідає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 20,7 млн відвідувань.
Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.
А такий вигляд має інформація щодо 50-ти топсайтів України.
Як повідомлялося раніше, "Цензор.НЕТ" очолив топову сотню онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року.
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І в країні був справжній президент замість вовки- клована.
, а є патріоти Украіни , так зрозуміло ?
Так тримати.
Це вас так бентежить ?
Бажаєте самі в днирі посидіти ?
Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.
Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
Я б його за шкірку і під пендель в дниру спровадила.
Най побачить що і до чого.
Гнида така..
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
На думку того самого «кіборга» Рахмана, затягування його обміну не було. Повернення з полону не відбулося би без указу Порошенка, зауважує ветеран АТО
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.
Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".
Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.
Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували.
Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.
"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.
"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов.
П'ять років поспіль поливали лайном Пороха і продовжують це робити , так як ніхто із цих журнашлюх не поніс жодноі відповідальності , а навпаки припхалися в пул Зелі !
Нічим тут хвастати...