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"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.

Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 01

Згідно з даними SimilarWeb, перше місце посідає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 20,7 млн відвідувань.

Згідно з даними SimilarWeb, до 50-ти найпопулярніших сайтів України входять 10 новинних сайтів.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 02
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 03
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 04
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 05
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 06
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 07
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 08
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 09
Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 10

А такий вигляд має інформація щодо 50-ти топсайтів України.

Цензор.НЕТ знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 11

Як повідомлялося раніше, "Цензор.НЕТ" очолив топову сотню онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року.

Дякуємо нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Вітаю Цензор !
Так тримати.
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09.06.2021 11:18
+17
Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
Це вас так бентежить ?
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09.06.2021 11:21
+15
Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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09.06.2021 11:15
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ПричЬОмьтутЗИленский)))
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09.06.2021 11:16 Відповісти
і якби ж то наші зарплати наближались до польських.
І в країні був справжній президент замість вовки- клована.
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09.06.2021 11:19 Відповісти
Зебилятко обиделось....
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09.06.2021 11:20 Відповісти
всмысле, кроме фейкомётов?! "Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 6133
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09.06.2021 11:20 Відповісти
Порохоботи рулять!!! "Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 150 тому що у кожного Порохобота по 25 ======)
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09.06.2021 11:24 Відповісти
Банити потрібно рашистів і Бенєботів зелених , так як ніяких порохоботів не існує , хіба що у твоїй хворій уяві ,
, а є патріоти Украіни , так зрозуміло ?
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09.06.2021 11:27 Відповісти
Патриот, это тот, который отстаивает интересы своей страны, нации, а не тот, кто топит за своего персонального князька.
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09.06.2021 12:30 Відповісти
и тех, кто не возвеличивает его, обливает грязью и вопит "держи ватника!"
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09.06.2021 12:33 Відповісти
Цензор - хвастунишка.
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09.06.2021 11:14 Відповісти
Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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09.06.2021 11:15 Відповісти
Дуже важко вважати їх людьми.
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10.06.2021 07:00 Відповісти
Вітаю Цензор !
Так тримати.
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09.06.2021 11:18 Відповісти
Непонятно откуда в украинском топе запрещенные в Украине VK и Yandex. Даже есть какой-то диковинный yandex.ua.
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09.06.2021 11:18 Відповісти
Из комитета по цензуре пишешь?
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09.06.2021 11:21 Відповісти
ага...кацапского "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8504.они запретили цензор в мордории
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09.06.2021 11:54 Відповісти
Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
Це вас так бентежить ?
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09.06.2021 11:21 Відповісти
Порошенко это не Украина.
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09.06.2021 11:26 Відповісти
Порошенко - це Украіна 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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09.06.2021 11:31 Відповісти
В часи його влади також зазнавав нищівної критики.
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09.06.2021 11:31 Відповісти
ну да. бомжей бес флага тут не любят.
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09.06.2021 11:22 Відповісти
судя по твоему флажку, ты из страны "404"
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09.06.2021 11:25 Відповісти
Тому і має назву Цензор. Шо не так?
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09.06.2021 11:26 Відповісти
.net - загальний домен верхнього рівня для мережевих структур.
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09.06.2021 11:31 Відповісти
сколько ж читателей у пятоколонников из "страна.юа"!
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09.06.2021 11:24 Відповісти
Пане Бутусов , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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09.06.2021 11:30 Відповісти
У вас якісь претензії до Рахмана ?
Бажаєте самі в днирі посидіти ?
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09.06.2021 11:47 Відповісти
Sharp`s

Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.

Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
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09.06.2021 11:52 Відповісти
Той Бахус взагалі охрінів.
Я б його за шкірку і під пендель в дниру спровадила.
Най побачить що і до чого.
Гнида така..
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09.06.2021 11:56 Відповісти
как то ты странно обосравшегося информатора рекламируешь "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8612.или это его первый понос,который в суде не защитали истиной?
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09.06.2021 12:27 Відповісти
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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09.06.2021 11:59 Відповісти
Нікчемо , читай дальше , якщо виієш , писака 😀

На думку того самого «кіборга» Рахмана, затягування його обміну не було. Повернення з полону не відбулося би без указу Порошенка, зауважує ветеран АТО
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.

Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували.
Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.

"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.

"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов.
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09.06.2021 12:35 Відповісти
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 782 .. Яким же тупорилим лошарою треба бути щоб слухати , і головне - вірити , якимсь - брехливим пльонкам . !! Жахіття просто . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 7895 .
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09.06.2021 12:36 Відповісти
Йому платять за брехню , а не заради справедливості !
П'ять років поспіль поливали лайном Пороха і продовжують це робити , так як ніхто із цих журнашлюх не поніс жодноі відповідальності , а навпаки припхалися в пул Зелі !
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09.06.2021 12:43 Відповісти
Я ще з розуму не вижив , щоб слухати якусь х..ню від бігуся . Слухай їх сам ,, тільки локшину з вух знімати не забувай , періодично . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8640 .
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09.06.2021 13:48 Відповісти
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 913 ..Уті путі , які ми - апасниє . Гуляй , сопель . "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 2557 .
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09.06.2021 14:00 Відповісти
Поздравление всему коллективу,,Цензора,,.
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09.06.2021 11:40 Відповісти
Оказывается у нас еще есть дегенераты,которые пользуются контактом,мейл ру и одноклаксниками.
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09.06.2021 11:47 Відповісти
мои поздравления "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8820
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09.06.2021 11:51 Відповісти
Вiтаю.На Цензоре свой шашлык
"Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 5663 "Цензор.НЕТ" знову перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 7567
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09.06.2021 12:20 Відповісти
Я когда-то "корреспондент" любил, но он уже давно скатился на дно. Цензор хорош своей информативностью, разнообразием статей и тем. И нравится то, что основная масса информации касается именно Украины и её развития, тогда как на многих других сайтах очень много лишней шелухи.
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09.06.2021 12:39 Відповісти
Посмотрите свой онлайн, редко больше 20К и с каждым годом делается всё меньше... Да, приставку НЕТ можно уже убрать, не актуально!
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09.06.2021 12:48 Відповісти
Зеленский первый,Цензор тоже,наш паровоз в перёд летит.
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09.06.2021 14:10 Відповісти
Вітаю Вас, пане Бутусов і колектив Цензор.НЕТ! З 2013 року постійна читачка, перші новини про Украіни з вашого сайту. Завжди оперативно, правдиво, влучно! Дякую за плідну працю, чесність, патріотизм!
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09.06.2021 14:33 Відповісти
Правдакомюа стала унылым гамном
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09.06.2021 15:26 Відповісти
Да. гавкать позволяют дурачкам так зеленый свет. Модератор. если ты не масковский запроданец. то опубликуй мою умную статью - РАССЕЯ, А НЕ РОССИЯ-в гугле. О том.что название народов от рек Нигер=негры. Росичи= Рось река под Киевом. отсюда Киевская Русь. В Рассее читают. Выложи видео мое=ЯК НАМ ПОВЕРНУТИ НАШ КРИМ БЕЮ БОЮ- Князь Володимир хрестився в Криму. Буде вiйна в сентябре= Пу придет сделает тут Малую Рось. Ну вы же не хотите свое забрать!!!Вы знать не хотите. Удаляешь мое-умное. а дурное публикуешь.
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09.06.2021 15:52 Відповісти
В дальнейшем высоко держать непереходящий флаг победителя косности,непорядочности,проходимства в политике и економике. Рад за Юрия Бутусова. Это его заслуга. А все таки темные люди из темников крупно завидуют.
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09.06.2021 15:54 Відповісти
Боти перегляди накрутили.
Нічим тут хвастати...
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09.06.2021 16:01 Відповісти
а страна.юа - это ватный портал ???? пятый в списке ????
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09.06.2021 17:54 Відповісти
Ну так в Украине 25% ваты или даже явных пророссийских идиотов. И я их хотел-бы видеть за пределами Украины
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09.06.2021 23:56 Відповісти
согласен!
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10.06.2021 19:54 Відповісти
Я с удовольствием посещаю ЦЕНЗОР НЕТ мне нравится проукраинская позиция вашего издания,поздравляю вас с таким событием и желаю вам дальнейших профессиональных успехов.
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09.06.2021 19:20 Відповісти
Заздриш?
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09.06.2021 19:48 Відповісти
Мої вітання! Так тримати!
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09.06.2021 19:48 Відповісти
Поздравляю Цензор с первым местом! Но почему российская помойка Страна.ЮА-аж на 5 месте? Им место в тюрьме и бан в Украине!
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09.06.2021 23:54 Відповісти
 
 