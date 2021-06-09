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Новости Политика Украины
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Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что первопричина олигархов - это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни.

Об этом Сытник заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Сам текст короткий, и, по моему мнению, он имеет определенный декларативный характер. Но это первый шаг к системному урегулирования проблем, связанных с олигархами", - отметил директор НАБУ.

По словам Сытника, должны быть эффективные правоохранительные органы, которые будут осуществлять расследование в отношении представителей олигархов, определенных коррупционных схем, которые они организуют.

"Нужно принятие мер административного характера, как то надлежащая работа Антимонопольного комитета, надлежащая работа НКРЭКП. Мы же видим, насколько олигархи стремятся поставить туда своих людей, которые будут принимать решения этих органов, которые нужны олигархам. Поэтому, если в развитие этого закона будет принят ряд инициатив, которые будут реально работать, и вместе с уголовным преследованием будут приняты меры административного характера, которые минимизируют причины возникновения олигархов, то тогда это будет определенный успех, определенный результат", - добавил он.

Сытник добавил, что борьба с олигархами - это не только уголовное преследование, так как первопричина олигархов - это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник

Автор: Богдан Гуньковський
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Это только Сытник саботажник коррупционер с результатом НОЛЬ! За 7 лет и огромном финансировании. Ублюдок.
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09.06.2021 11:28 Ответить
Останнє слово - це я так розумію підпис до коментаря. Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник - Цензор.НЕТ 8865
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09.06.2021 11:33 Ответить
это тебя позвал чтоб ты ответило....
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09.06.2021 11:42 Ответить
а может и не дать. Не исключено, что это пиар. Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник - Цензор.НЕТ 4581
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09.06.2021 11:39 Ответить
Почему не слышно визга и топота копыт яростных защитников "свободы слова"? Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник - Цензор.НЕТ 2812
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09.06.2021 11:53 Ответить
Подлизнуть же нужно.
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09.06.2021 12:40 Ответить
 
 