"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Службу безопасности Украины из-за публикации журналистами телефонных переговоров главы политсовета "ОПЗЖ" Медведчука с террористами организаций "Л/ДНР" и чиновниками Кремля.

Об этом журналистам рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ — ред.) делали записи в соответствии с законодательством", — сказал Сытник.

В СБУ эти слова Сытника пока не прокомментировали. Ранее в спецслужбе заявляли, что проверяют подлинность опубликованных записей.

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Напомним, ранее журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связи с российскими чиновниками и боевиками.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.