"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Службу безопасности Украины из-за публикации журналистами телефонных переговоров главы политсовета "ОПЗЖ" Медведчука с террористами организаций "Л/ДНР" и чиновниками Кремля.
Об этом журналистам рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ — ред.) делали записи в соответствии с законодательством", — сказал Сытник.
В СБУ эти слова Сытника пока не прокомментировали. Ранее в спецслужбе заявляли, что проверяют подлинность опубликованных записей.
Напомним, ранее журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связи с российскими чиновниками и боевиками.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
Пожалуйста, подождите...
И єто железобетонный факт.
Медведчук - Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
Зеленский - Действующий президент Украины с 20 мая 2019.
Где вы такие, зебилы, беретесь?
ВРАНЬЁ ИЛИ ПРАВДА - кто-то может дать ответ кроме СБУ ?
Прослушка Медведчука: стосунки з Порошенком, Путіним і бойовиками (частина 1)///НГ№350(2021.05.17)
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ
Прослушка Медведчука 2: хто допоміг куму Путіна отримати трубу///НГ№351(2021.05.24)
https://youtu.be/qoWeJPiF5us
Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3 /// Наші Гроші №352 (2021.05.31)
https://youtu.be/WCHlr2-AzSw
Прослушка Медведчука. Фінал: полонені, газові війни, електрика в Крим / Наші Гроші №353 (2021.06.07)
https://youtu.be/TEDvUkFMZd4
А писали амеранцы 😀😀😀
Чего они явно не хотят.
Навіть СБУ з ДБР погидували...
ПЛЕНКИ МЕДВЕДЧУКА БИГУС МОГ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОТ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЧЕРЕЗ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА- источники среди силовиков
[22:30 19 мая 2021 года ]
Украинские спецслужбы не имели записей телефонных разговоров Виктора Медведчука по состоянию на 2020 год. Сразу три независимых источника, связанные с СБУ и ОГПУ, утверждают, что ни Служба безопасности, ни Офис генпрокурора не имели в своем распоряжении записи, которые опубликовал Денис Бигус. По меньшей мере, их не было на конец 2020 года, пишет Обозреватель.
Этот тезис косвенно подтверждает тот факт, что появились они лишь сейчас, спустя два года президентства Владимира Зеленского.
Сам журналист тоже не объясняет происхождения более 10 часов переговоров Медведчука с пророссийскими террористами.
Получается, что пленки Медведчука слили российские спецслужбы. Обращает внимание тот факт, что программа Бигуса вышла в эфир за три дня до итоговой пресс-конференции Зеленского. Хотя еще в начале выпуска Бигус признается, что планировал премьеру на июнь.
Похоже, и ОП, и украинских журналистов втянули в спецоперацию одной из кремлевских башен по устранению конкурента. Дело в том, что Медведчук конкурирует с Дмитрием Козаком за контроль над рынком горюче-смазочных материалов оккупированного Донбасса. Это тот самый Дмитрий Козак, который является близким советником Путина и партнером украинской власти на переговорах по мирному урегулированию.
А так как Козак имеет прямые контакты с Киевом, ценность Медведчука с его 5% рейтингом для Москвы резко упала.
https://ukrrudprom.com/news/Plenki_Medvedchuka_Bigus_mog_poluchit_tolko_ot_rossiyskih_spetss.html
У мережі кілька фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
У 2016-му той був міністром міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків Свердловської області. А його батько, колишній контррозвідник ФСБ Олег Соболєв, займається великим бізнесом.
Тоді керівник і ведучий програми «Наші гроші» Денис Бігус змушений був підтвердити наявність російської рідні, утім, наголосив, що спілкувався з родичами дружини нібито ще в далекому 2012 році. Водночас про можливе місце роботи цих родичів журналіст не повідомив.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».
https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
Нмд звісно.
21.05.2021, 12:35
https://news.liga.net/politics/news/fabrika-feykov-medvedchuk-prokommentiroval-plenki-bigusa-i-vstrechi-s-poroshenko
https://gordonua.com/news/politics/butusov-uvazhaemaya-ap-est-tolko-odin-nadezhnyy-sposob-diskreditacii-bigusa-perevesti-emu-3-mln-iz-rf-za-okazannye-putinu-uslugi-777502.html
Мирослав Гай отмечает, он также не услышал в этих пленках чего-то особенно нового. ЕСЛИ ЭТО ВСЕ «КОМПРОМАТ» НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО, а фигурирует он в нем преимущественно в словах самого ведущего, ведь даже Медведчук о нем напрямую почти не вспоминает, ТО ЭТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ПОРОШЕНКО - ЛУЧШИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.
«Мне, как зрителю, всячески пытались объяснить цинизм политики. Но я и так знаю, что политика циничная, а политики - циники. Мне и нужен у руля страны во время войны прагматик, делец, хитрый и хладнокровный, циничный и агрессивный президент. Мне не нужен неопытный нытик Зеленский во время войны. Мне, как гражданину, сознательному избирателю, нужна акула. Поэтому я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году», - резюмировал блогер
https://replyua.net/blog/255774-miroslav-gay-ya-blagodaryu-bigusa-za-eti-plenki-esli-eto-vse-to-eto-tolko-dokazyvaet-mne-adekvatnost-vybora-ukraincev-v-2014-godu.html
- Ага, за грати злочинця, беззаперечні докази отримані!
- Та дайте договорити. На них Медведчук каже, що до його схем також причетна тодішня влада, зокрема Порошенко...
- Стійте! Будь-які записи - то ще не доказ. Та сьогодні все можна підробити. Та то злий Бігус розповсюджує фейки щодо нашого лідера! Не допустимо!
Кой-кому в Украине видно с помощью "старшего брата" хочется все быстренько отредактировать под себя.
Но получается коряво. Нехорошо попахивает. Могут и доиграться...
Мельниченки, млин
Тогда пусть расскажет, кто снабжал его записями.
Ждем-с ответ.
Кстати, что там с Чаусом? Что-то он перестал говорить...
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
Видно они вместе с ней стряпали эти пливки? Напрашивается такой вывод
Как Бузину или Шеремета.
Попользует на последок тебя, как "жертву хунты".
Ты ж не против?
Слив фсб-шных склеек и до-озвучек от расейских фсб-родственников это расследования??
Иначе все это можно, пока что-то, назвать подделкой.
И почему пленки Мудачука? Он что сам себя писал?
Когда были пленки из кабинета Кучмы, они назывались пленками Мнльниченко.
Значит эти пленки - это пленки Бигуса или пленки того, кто ему их передал.
Имя?
Новый сезон
Сказки винторогих Бигусов с Лубянки
Только зебилы возбуждены.
Бигус в Миротворце. Это приговор.
Его грохнут его же гэбэшные кураторы
- как Бузину или Шеремета. Попользуют напоследок - как "жертву хунты".
Именно
Особенно это ваше "Хоть пАржОм.."
Первый вопрос по этим плёнкам - есль ли ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ на проведение прослушки. Если есть - они могут быть использованы в суде, если нет - то нет.
Кстати, интересный вопрос - КТО санкционировал эту прослушку если она официальная.