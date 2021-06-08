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"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Національне антикорупційне бюро звернулося до Служби безпеки України через публікацію журналістами телефонних переговорів голови політради "ОПЗЖ" Медведчука з терористами організацій "Л/ДНР" і чиновниками Кремля.

Про це журналістам розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Ми звернулися в СБУ з листом з проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їх використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ - ред.) робили записи відповідно до законодавства", - сказав Ситник.

В СБУ ці слова Ситника поки не прокоментували. Раніше в спецслужбі заявляли, що перевіряють достовірність опублікованих записів.

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Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв'язки з російськими чиновниками і бойовиками.

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі
+14
При Зеленском Медведчук стал депутатом и вся прокацапская нечисть вернулась в Украину благодаря бездействию зебила
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08.06.2021 21:20
+11
"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 4657
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08.06.2021 21:17
+11
Ты придурок?
Медведчук - Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
Зеленский - Действующий президент Украины с 20 мая 2019.
Где вы такие, зебилы, беретесь?
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08.06.2021 21:18
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лучше в cnn. Но не по Медведчуку, а по Джулиани с Ермаком. Конечно, это не совсем то, но тоже ничего
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08.06.2021 21:06 Відповісти
ПЫСЫ: а где, медведчук, кстати? а то браслет в одном конце планеты, хозяин браслета - у другом. Безобразие какое-то, граждане.
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08.06.2021 21:16 Відповісти
не знаю что было б на втором строке Поршенко, но депутатом Медведчука сделал Зеленский.
И єто железобетонный факт.
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08.06.2021 21:21 Відповісти
каким образом?
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09.06.2021 09:01 Відповісти
Ты придурок?
Медведчук - Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
Зеленский - Действующий президент Украины с 20 мая 2019.
Где вы такие, зебилы, беретесь?
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08.06.2021 21:18 Відповісти
Вот за эти три месяца Медведчук и удвоил свои доходы .
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08.06.2021 21:25 Відповісти
Еще один... Вы перед тем как пасть разевать или царапать что-то, хоть бы мозги включали, убогие. Медведчук попал в список "Форбс- Украина" в 2021 году. И да. С тебя архангел, как с гундяя патриарх
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08.06.2021 21:31 Відповісти
Зебилы размножаются почкованием от совков.
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08.06.2021 21:25 Відповісти
"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 5977.
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08.06.2021 21:40 Відповісти
Собрала вместе 4 передачи Бигус инфо по пленкам , ещё не слушала даже .

ВРАНЬЁ ИЛИ ПРАВДА - кто-то может дать ответ кроме СБУ ?

Прослушка Медведчука: стосунки з Порошенком, Путіним і бойовиками (частина 1)///НГ№350(2021.05.17)

https://youtu.be/VZJG_RKktBQ

Прослушка Медведчука 2: хто допоміг куму Путіна отримати трубу///НГ№351(2021.05.24)

https://youtu.be/qoWeJPiF5us

Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3 /// Наші Гроші №352 (2021.05.31)

https://youtu.be/WCHlr2-AzSw

Прослушка Медведчука. Фінал: полонені, газові війни, електрика в Крим / Наші Гроші №353 (2021.06.07)

https://youtu.be/TEDvUkFMZd4
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08.06.2021 21:10 Відповісти
С реальнмм компроматом идут к прокурору а фейк сливают через бинусов в стиле "возможно", "скорее всего","мы допускаем".
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08.06.2021 21:18 Відповісти
В Словакии из-за записей телефонных разговоров власти , произошёл кризис и пророссийская партия потерпела фиаско
А писали амеранцы 😀😀😀
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08.06.2021 21:29 Відповісти
Компромат пленок уже просто смешен. С современной техникой можно любую "пленку" сочинить... А потом пусть эксперты чухаются
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08.06.2021 21:15 Відповісти
Так-то да, но говорят же, что на хитрую жопу..
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08.06.2021 21:17 Відповісти
"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 4657
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08.06.2021 21:17 Відповісти
Ты ИТшник? Агент спец. служб? Похоже, что ты зебил перекрашенный. Напомнить кто первый пленки запустил, дерево?.
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08.06.2021 21:51 Відповісти
Як повідомило джерело з ОП, - президент Байден назвав ідею висадки дерев геніальною, а Володимира Олександровича мудрим правителем, до рівня якого йому "ще рости і рости, да примножаться його дні на землі"."Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 1581
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08.06.2021 21:17 Відповісти
😀😀😀
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08.06.2021 21:21 Відповісти
Ну як можна вбити того, що він і так кожен день "вбитий" в хламіну ? "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 3173

"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 5067
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08.06.2021 21:17 Відповісти
Убить? Как можно застрелить кучку коричневого цвета облепленную зелеными мухами? Даже если взорвать, то окружающим только хуже будет.
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08.06.2021 21:23 Відповісти
"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 2800
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08.06.2021 21:28 Відповісти
Лейтенанту СБУ не до плёнок - пишет сценарии для "Картеля-95".....
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08.06.2021 21:19 Відповісти
Благодаря пленкам Кучмы,бывший майор Мельниченко сейчас живет в Москве... "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 653
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08.06.2021 21:19 Відповісти
Х/з - запрос выглядит как предложение признать СБУ авторство пленок.
Чего они явно не хотят.
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08.06.2021 21:26 Відповісти
При Зеленском Медведчук стал депутатом и вся прокацапская нечисть вернулась в Украину благодаря бездействию зебила
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08.06.2021 21:20 Відповісти
я извиняюсь, а та часть прокацапской нечисти, которая в Украине сидела с 2014 года, в том числе и в депутатах, и прекрасно себя чувствовала - не она ли явилась примером тем, которые умотали за поребрик - "ничего плохого с вами тут не будет"
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09.06.2021 00:15 Відповісти
шо опять???!!!"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 9670
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08.06.2021 21:22 Відповісти
Очевидно,після програшу в битві за Роттердам +,в союзі з Бєньою,на Банковій попросили доблєсного жирного Сцитника помутити з медведчуком...
Навіть СБУ з ДБР погидували...
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08.06.2021 21:22 Відповісти
набу зебилы, верните деньги за носки... когда все потерпали, вы бегали как белые в новых носках, уродвы. бегали они...
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08.06.2021 21:23 Відповісти
носки набу не зеля покупал, а петя) учи мат часть.
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09.06.2021 09:06 Відповісти

ПЛЕНКИ МЕДВЕДЧУКА БИГУС МОГ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОТ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЧЕРЕЗ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА- источники среди силовиков
[22:30 19 мая 2021 года ]
Украинские спецслужбы не имели записей телефонных разговоров Виктора Медведчука по состоянию на 2020 год. Сразу три независимых источника, связанные с СБУ и ОГПУ, утверждают, что ни Служба безопасности, ни Офис генпрокурора не имели в своем распоряжении записи, которые опубликовал Денис Бигус. По меньшей мере, их не было на конец 2020 года, пишет Обозреватель.
Этот тезис косвенно подтверждает тот факт, что появились они лишь сейчас, спустя два года президентства Владимира Зеленского.
Сам журналист тоже не объясняет происхождения более 10 часов переговоров Медведчука с пророссийскими террористами.
Получается, что пленки Медведчука слили российские спецслужбы. Обращает внимание тот факт, что программа Бигуса вышла в эфир за три дня до итоговой пресс-конференции Зеленского. Хотя еще в начале выпуска Бигус признается, что планировал премьеру на июнь.
Похоже, и ОП, и украинских журналистов втянули в спецоперацию одной из кремлевских башен по устранению конкурента. Дело в том, что Медведчук конкурирует с Дмитрием Козаком за контроль над рынком горюче-смазочных материалов оккупированного Донбасса. Это тот самый Дмитрий Козак, который является близким советником Путина и партнером украинской власти на переговорах по мирному урегулированию.
А так как Козак имеет прямые контакты с Киевом, ценность Медведчука с его 5% рейтингом для Москвы резко упала.
https://ukrrudprom.com/news/Plenki_Medvedchuka_Bigus_mog_poluchit_tolko_ot_rossiyskih_spetss.html
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08.06.2021 21:23 Відповісти
А самое интересное, что сам Медведчук вообще никак не реагирует, что его разговоры прослушали и записали, без всяких санкций, и опубликовали. "Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 9853
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09.06.2021 02:08 Відповісти
Вы точно знаете, что он не реагирует?
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09.06.2021 06:24 Відповісти
Кого больше всех боятся Мавзолейные крысы,Степана Бандеру или Петра Порошенко? "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 6964крыса Ольга ********* ответила правильно...,все кто угодно,только не Порошенко... "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 6964
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08.06.2021 21:23 Відповісти
У відомого українського журналіста Дениса Бігуса, який розслідує резонансні справи про корупцію в Україні, знайшли родичів серед високопоставлених чиновників в Росії, зокрема у ФСБ.
У мережі кілька фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
У 2016-му той був міністром міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків Свердловської області. А його батько, колишній контррозвідник ФСБ Олег Соболєв, займається великим бізнесом.
Тоді керівник і ведучий програми «Наші гроші» Денис Бігус змушений був підтвердити наявність російської рідні, утім, наголосив, що спілкувався з родичами дружини нібито ще в далекому 2012 році. Водночас про можливе місце роботи цих родичів журналіст не повідомив.
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08.06.2021 21:25 Відповісти
Очень близкий родственник Бигуса подполковник ФСБ РАБссии...Андрей Соболев
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08.06.2021 21:26 Відповісти
Журналистка проекта ДЕНИСА БИГУСА Леся Иванова, как выяснилось, имеет крымские корни. И ничего здесь страшного или удивительного, конечно, нет. А особенно, если человек после крымских событий едва ли не в каждом своем сюжете называет Россию агрессором, беспощадно критикуя тех, кто посещает Крым.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ​​ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».
https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
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08.06.2021 21:26 Відповісти
и что в этом такого??? перечитай ту херню что ты написал еще раз и подумай где здесь компромат. у нас у всех есть родственники в рашке, беларуси, польше и т.д. и что теперь,? все предатели?
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09.06.2021 09:14 Відповісти
НаЗеБу... (с)
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08.06.2021 21:27 Відповісти
уроды, за что вам за носки платили...
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08.06.2021 21:28 Відповісти
а кто им носки покупал?
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09.06.2021 09:15 Відповісти
значить, літінант ваня злив бахусу
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08.06.2021 21:28 Відповісти
не було в СБУ ніяких "пльонок медведчука". І НАБу це таким чином намагається довести.
Нмд звісно.
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08.06.2021 21:37 Відповісти
"Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко
21.05.2021, 12:35

https://news.liga.net/politics/news/fabrika-feykov-medvedchuk-prokommentiroval-plenki-bigusa-i-vstrechi-s-poroshenko
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08.06.2021 21:41 Відповісти
Еще Геббельс изобрел принцип, при котором к 40% правды подмешивают 60% лжи и запаривают этим коктейлем людям мозги. А наши многие "великие расследователи" (и Бихус в том числе) сначала сделали себе имя нормальными глубокими и хорошо проработанными расследованиями, а потом начали стричь купоны на своем имени, не гнушаясь ничем, ни манипулированием в стиле Геббельса, ни откровенной ложью. Периодическое участие в разборках олигархов Бихус в основном на стороне Бени им тоже вистов не добавляет.
https://gordonua.com/news/politics/butusov-uvazhaemaya-ap-est-tolko-odin-nadezhnyy-sposob-diskreditacii-bigusa-perevesti-emu-3-mln-iz-rf-za-okazannye-putinu-uslugi-777502.html
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08.06.2021 21:29 Відповісти
бот, тебе сегодня работы подкинули петю отмазывать?
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09.06.2021 09:17 Відповісти
"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 1977 "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 5416подполковник ФСБ Андрей Соболев
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08.06.2021 21:30 Відповісти
и на хера ты его сюда приплел? поставь себе эту морду на заставку телефона.
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09.06.2021 09:18 Відповісти
Все эти плёнки вброс для общества.
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08.06.2021 21:38 Відповісти
Блогер, ветеран АТО Мирослав Гай пишет у себя в Facebook, он посмотрел все видео Дениса Бигуса с «пленками Медведчука». Понятно, что они, направлены не против кума Путина, лидера «ОПЗЖ», а именно против пятого президента Петра Порошенко.

Мирослав Гай отмечает, он также не услышал в этих пленках чего-то особенно нового. ЕСЛИ ЭТО ВСЕ «КОМПРОМАТ» НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО, а фигурирует он в нем преимущественно в словах самого ведущего, ведь даже Медведчук о нем напрямую почти не вспоминает, ТО ЭТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ПОРОШЕНКО - ЛУЧШИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.
«Мне, как зрителю, всячески пытались объяснить цинизм политики. Но я и так знаю, что политика циничная, а политики - циники. Мне и нужен у руля страны во время войны прагматик, делец, хитрый и хладнокровный, циничный и агрессивный президент. Мне не нужен неопытный нытик Зеленский во время войны. Мне, как гражданину, сознательному избирателю, нужна акула. Поэтому я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году», - резюмировал блогер
https://replyua.net/blog/255774-miroslav-gay-ya-blagodaryu-bigusa-za-eti-plenki-esli-eto-vse-to-eto-tolko-dokazyvaet-mne-adekvatnost-vybora-ukraincev-v-2014-godu.html
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08.06.2021 21:40 Відповісти
ботяра, подожди ходя бы результатов подлинности пленок, побереги пальцы)
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09.06.2021 09:19 Відповісти
95 % информации из РАБссии ложь и грязная пропаганда.Андрей Пионтковский.2014 год
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08.06.2021 21:42 Відповісти
"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 7157.
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08.06.2021 21:48 Відповісти
- Ми отримали записи. На них Медведчук каже...
- Ага, за грати злочинця, беззаперечні докази отримані!
- Та дайте договорити. На них Медведчук каже, що до його схем також причетна тодішня влада, зокрема Порошенко...

- Стійте! Будь-які записи - то ще не доказ. Та сьогодні все можна підробити. Та то злий Бігус розповсюджує фейки щодо нашого лідера! Не допустимо!
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08.06.2021 21:52 Відповісти
судячи по неповторній тупості методичка авторства самого подоляка)
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08.06.2021 21:59 Відповісти
Перевіряти треба, незалежно від того, хто на тих плівках... От американці перевірили плівки Деркача щодо Байдена і сказали вердикт - фейк і монтаж.
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08.06.2021 22:04 Відповісти
А є посилання на висновки американської експертизи?
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08.06.2021 22:08 Відповісти
В Нью-Йорк таймс кілька місяців тому публікація була, де журналістам після вивчення плівок заявили, що вони heavily edited...
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08.06.2021 22:12 Відповісти
heavily edited - сильно отредактировано.

Кой-кому в Украине видно с помощью "старшего брата" хочется все быстренько отредактировать под себя.
Но получается коряво. Нехорошо попахивает. Могут и доиграться...
Мельниченки, млин
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08.06.2021 22:19 Відповісти
Змонтований на інгліш - теж edited...
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08.06.2021 22:29 Відповісти
Нью-Йорк Таймс це не уповноважена особа на проведення експертиз. Тим паче, якщо з 30-хвилинної розмови вирізали привітання і дискусію про погоду в Мінесоті на 20 хвилин, залишивши лише важливий 10-хвилинний фрагмент розмови щодо звільнення прокурора Шокіна - то це теж можна вважати як "heavily edited".
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08.06.2021 23:06 Відповісти
Та не Нью-Йорк Таймс проводили, вони лиш за коментарем звернулися...
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08.06.2021 23:29 Відповісти
Це конкретно по записах Байдена
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08.06.2021 22:12 Відповісти
я тоже об этом говорю, пусть сначала все проверят, а порохоботы уже с цепи сорвались) нервы у них ни к черту)
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09.06.2021 09:22 Відповісти
А как Бигус докажет, что это не фейки?
Тогда пусть расскажет, кто снабжал его записями.
Ждем-с ответ.
Кстати, что там с Чаусом? Что-то он перестал говорить...
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08.06.2021 22:09 Відповісти

Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
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08.06.2021 21:57 Відповісти
да угомонись)
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09.06.2021 09:28 Відповісти
Краще американцям віддати, там більші профі - зразу скажуть, чи справжні записи. От по плівках Деркача вони подивилися і зразу сказали - сильний монтаж...
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08.06.2021 22:02 Відповісти
Но почему -то этого в упор не замечает и не слышит генпрокурорша и СБУ.
Видно они вместе с ней стряпали эти пливки? Напрашивается такой вывод
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08.06.2021 22:12 Відповісти
"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 9058
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08.06.2021 22:28 Відповісти
уже есть вердикт суда с такой формулировкой ?
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09.06.2021 00:17 Відповісти
А у Бигуса есть разрешение суда, или Медведчука, на запись и публикацию разговоров?
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09.06.2021 02:11 Відповісти
а зачем? пусть теперь СБУ а прочие разбираются.
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09.06.2021 09:55 Відповісти
медведчука разрешение)))
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09.06.2021 09:56 Відповісти
Ты, Бигус/Бабич, как ни маскируйся, а только грохнет тебя гэбня кремлёвская.
Как Бузину или Шеремета.
Попользует на последок тебя, как "жертву хунты".
Ты ж не против?
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09.06.2021 05:05 Відповісти
когда ббигус делал расследования про коломойского, медведчука и прочих порохоботы были довольны, а сейчас что то пошло не так...
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09.06.2021 09:30 Відповісти
Что-что Бигус делал? Рассследования?? )))
Слив фсб-шных склеек и до-озвучек от расейских фсб-родственников это расследования??
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09.06.2021 09:39 Відповісти
Бигус должен рассказать кто писал и как записи попали к нему в руки.
Иначе все это можно, пока что-то, назвать подделкой.
И почему пленки Мудачука? Он что сам себя писал?
Когда были пленки из кабинета Кучмы, они назывались пленками Мнльниченко.
Значит эти пленки - это пленки Бигуса или пленки того, кто ему их передал.
Имя?
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09.06.2021 06:31 Відповісти
дождись, все скажут, может и фейк, но не нужно играть в конспирологию.
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09.06.2021 09:31 Відповісти
Жди
Новый сезон
Сказки винторогих Бигусов с Лубянки
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09.06.2021 09:46 Відповісти
если это фейк, то петя, медведчук и прочие могут его засудить, бигус станет не воспринимаемым и все, чего все так взбудоражились?
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09.06.2021 09:52 Відповісти
Кто все?
Только зебилы возбуждены.

Бигус в Миротворце. Это приговор.

Его грохнут его же гэбэшные кураторы
- как Бузину или Шеремета. Попользуют напоследок - как "жертву хунты".
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09.06.2021 10:21 Відповісти
так тебя же здесь прорвало, не понятно почему?)
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10.06.2021 20:47 Відповісти
Ха!
Именно
Особенно это ваше "Хоть пАржОм.."

"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 5910
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10.06.2021 23:08 Відповісти
Децкий сад!
Первый вопрос по этим плёнкам - есль ли ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ на проведение прослушки. Если есть - они могут быть использованы в суде, если нет - то нет.
Кстати, интересный вопрос - КТО санкционировал эту прослушку если она официальная.
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09.06.2021 10:02 Відповісти
 
 