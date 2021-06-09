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Новини Політика України
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НАБУ (3427) олігарх (688) Ситник (772)

Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що першопричина олігархів - це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя.

Про це Ситник заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Сам текст короткий, і, на мою думку, він має певний декларативний характер. Але це перший крок до системного врегулювання проблем, пов'язаних з олігархами", - зазначив директор НАБУ.

За словами Ситника, повинні бути ефективні правоохоронні органи, які здійснюватимуть розслідування щодо представників олігархів, визначених корупційних схем, які вони організовують.

"Потрібне вживання заходів адміністративного характеру, як-то належна робота Антимонопольного комітету, належна робота НКРЕКП. Ми ж бачимо, наскільки олігархи прагнуть поставити туди своїх людей, які ухвалюватимуть рішення цих органів, які потрібні олігархам. Тому, якщо в розвиток цього закону буде ухвалено низку ініціатив, які будуть реально працювати, і разом із кримінальним переслідуванням буде вжито заходів адміністративного характеру, які мінімізують причини виникнення олігархів, то тоді це буде певний успіх, певний результат", - додав він.

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Ситник додав, що боротьба з олігархами - це не тільки кримінальне переслідування, оскільки першопричина олігархів - це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя.

Автор: Анастасія Потіха
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Это только Сытник саботажник коррупционер с результатом НОЛЬ! За 7 лет и огромном финансировании. Ублюдок.
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09.06.2021 11:28 Відповісти
Останнє слово - це я так розумію підпис до коментаря. Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник - Цензор.НЕТ 8865
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09.06.2021 11:33 Відповісти
это тебя позвал чтоб ты ответило....
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09.06.2021 11:42 Відповісти
а может и не дать. Не исключено, что это пиар. Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник - Цензор.НЕТ 4581
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09.06.2021 11:39 Відповісти
Почему не слышно визга и топота копыт яростных защитников "свободы слова"? Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник - Цензор.НЕТ 2812
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09.06.2021 11:53 Відповісти
Подлизнуть же нужно.
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09.06.2021 12:40 Відповісти
 
 