Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроєкт про олігархів діятиме 10 років, бо за цей час зменшиться їхній вплив і працюватимуть інші закони.
Про це глава Мін'юсту заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємось, що за цей час вплив олігархів істотно зменшиться.Також за цей період часу буде розроблено і кілька років ефективно працюватиме інше законодавство, спрямоване на послаблення впливу олігархів. Мова йде про регулювання лобізму і антимонопольне регулювання. За цей час будуть створені сильні інституції і в нас щезне потреба у такому трохи екзотичному інструменті, як закон про олігархів", - розповів Малюська.
Він також зауважив, що повністю позбутися впливу оліграхів навряд чи вдасться.
"Багаті люди завжди залишаться впливовими. І якимось чином будуть прямо, чи ні впливати на політику, чи медіа. Цього навряд чи вдасться уникнути. Я не знаю жодної країни, якій би це вдалося уникнути", - зазначив він.
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Если бы руки Коломойского и Ахметова в данный момент через анус не шевелили головой ЗЕбанария, они бы даже поапплодировали.
МалюськаНикита Хрущев.
колонізуємо Марс що там ще далі......
зелень вже зовсім відійшла від реальностей
А за эти десять лет ой сколько можно наворовать с государственного корыта и потом вообще похерить этот закон!!!!
Зелена плісніва може лише обіцяти та красти...
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Як на мене, то прогнози не втішні. ))))
Зараз вони повернулись в Україну, збагатились в рази, хазяйнують, знищуючи державу, та чомусь "закон" про деолігархізацію їх змусить зникнути.
Невже "папірець", з написаним на ньому словом "закон", такий страшний?
Понти для лохів, як і це.
Коломойский: «Олигархов в Украине больше нет - мы умерли ."
28 авг. 2019 г.