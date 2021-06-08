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Новини Політика України
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Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроєкт про олігархів діятиме 10 років, бо за цей час зменшиться їхній вплив і працюватимуть інші закони.

Про це глава Мін'юсту заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємось, що за цей час вплив олігархів істотно зменшиться.Також за цей період часу буде розроблено і кілька років ефективно працюватиме інше законодавство, спрямоване на послаблення впливу олігархів. Мова йде про регулювання лобізму і антимонопольне регулювання. За цей час будуть створені сильні інституції і в нас щезне потреба у такому трохи екзотичному інструменті, як закон про олігархів", - розповів Малюська.

Він також зауважив, що повністю позбутися впливу оліграхів навряд чи вдасться.

"Багаті люди завжди залишаться впливовими. І якимось чином будуть прямо, чи ні впливати на політику, чи медіа. Цього навряд чи вдасться уникнути. Я не знаю жодної країни, якій би це вдалося уникнути", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів: "Не бачимо необхідності створювати великого брата"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А вот сейчас олигархам смешно было. В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська - Цензор.НЕТ 7446

Если бы руки Коломойского и Ахметова в данный момент через анус не шевелили головой ЗЕбанария, они бы даже поапплодировали.
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08.06.2021 11:55
+11
Мне кажется что дебилам с фамилиями типа "малюська", "шмыгаль", "кулеба" и прочие "шкарлеты" нужно законодательно закрепить запрет занимать руководящие должности.
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08.06.2021 11:57
+7
Чергова замануха для лохів "Вьібери меня, только меня! 5 лет мне мало."
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08.06.2021 12:05
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А вот сейчас олигархам смешно было. В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська - Цензор.НЕТ 7446

Если бы руки Коломойского и Ахметова в данный момент через анус не шевелили головой ЗЕбанария, они бы даже поапплодировали.
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08.06.2021 11:55 Відповісти
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме - Малюська Никита Хрущев.
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08.06.2021 11:55 Відповісти
Мне кажется что дебилам с фамилиями типа "малюська", "шмыгаль", "кулеба" и прочие "шкарлеты" нужно законодательно закрепить запрет занимать руководящие должности.
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08.06.2021 11:57 Відповісти
я дивився шустрика в п'ятницю, і плювався.... Ой, і морда....
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08.06.2021 12:35 Відповісти
вам бы хотя бы два года еще продержаться... торгаш ты наш тюремный
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08.06.2021 11:57 Відповісти
народ, кто в курсе, а где пропал чемпион борьбы с короной степашка? куда дели борцуна?
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08.06.2021 11:58 Відповісти
Обідився, затихарився, шукає бабло на літню куртку - в зимовій якось не комільфо В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська - Цензор.НЕТ 7072
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08.06.2021 12:02 Відповісти
Калаш і цеберка патронів можуть прискорити той процес до 5 хвилин...
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08.06.2021 11:59 Відповісти
10 років якась магічна цифра - висадимо 1 мільярд дерев, знизимо вплив олігархів В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська - Цензор.НЕТ 7128
колонізуємо Марс що там ще далі......
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08.06.2021 12:00 Відповісти
Всьо заради піару для другого терміну ЗЕ. І знов зробить лохів разом.
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08.06.2021 12:04 Відповісти
І таки 27% в це пусте базікання повірять. Хоч я вірю що їх зараз значно менше, далеко не у всіх Зе-головного мозку перейшло в хронічну форму.
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08.06.2021 12:09 Відповісти
А через 100 лет вы, сейчас обещающие, должны все здохнуть!
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08.06.2021 12:02 Відповісти
А ты? В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська - Цензор.НЕТ 6017
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08.06.2021 12:04 Відповісти
Герої не вмирають!
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08.06.2021 12:06 Відповісти
Чергова замануха для лохів "Вьібери меня, только меня! 5 лет мне мало."
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08.06.2021 12:05 Відповісти
Дайте мені ще 10 років і все вийде, "зробимо їх" в 100-500 раз
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08.06.2021 12:10 Відповісти
та ви вже сьогодні державу просераєте, про які ще "через 10 років" йдеться?
зелень вже зовсім відійшла від реальностей
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08.06.2021 12:08 Відповісти
Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська - Цензор.НЕТ 8797

А за эти десять лет ой сколько можно наворовать с государственного корыта и потом вообще похерить этот закон!!!!
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08.06.2021 12:09 Відповісти
Та й це й закон олігархам до лампочки - замилювання очей. Олігархія виникає там де є монополії або торгова змова. І є вроді як нормальні закони, які мають з цим боротися. Тільки ніхіба не працює бо правоохоронці самі сидять "на кормушках", а про суддів взагалі мовчу.
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08.06.2021 12:13 Відповісти
Як можна так брехати і не червоніти? Ніколи ще так олігархи не розривали Україну, як при Вальдемарі і дурній зеленій шарі. Олігархи при Зелі за 2 роки збагатилися в 2-3 рази, а нород збіднів у 5-7 разів. В Україні виросли нові "зелені" олігархи і їх апетит дуже великий - потирили навіть всі державні стратегічні запаси від масок і до зерна.
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08.06.2021 12:15 Відповісти
За два роки вплив олігарзів збільшився неймрвірно, тому й диромаха у бюджеті, тому й ціни виросли,а зарплати та пенсії - ні...
Зелена плісніва може лише обіцяти та красти...
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08.06.2021 12:15 Відповісти
Який прекрасний лозунг! Всі на вибори))))
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08.06.2021 12:20 Відповісти
Розрахунок іде на те що більшої частини електорату пам'ять - як у рибки Гуппі Протягом 10 років вплив олігархів в Україні має суттєво зменшитися, - Малюська - Цензор.НЕТ 2738
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08.06.2021 12:23 Відповісти
Малюська, а де ти будеш через десять років?
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08.06.2021 12:28 Відповісти
Тверезий прогноз зменшення впливу олігархів через 10 років:
Беня 68 років.
Боголюб 69 років
Фірташ 67 років
ахметов 65 років.
тарута 75 років.
бойко 72 роки
новинський 73 роки
пінчук 70 років
ярославський 71 рік
суркі 72, 81 роки
григоришин 65 років

Як на мене, то прогнози не втішні. ))))
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08.06.2021 12:47 Відповісти
От що цікаво, що без "закону" про деолігархізацію, ще два роки тому, олігархи втратили статки, а деякі бородаті, ще й потікали з України.
Зараз вони повернулись в Україну, збагатились в рази, хазяйнують, знищуючи державу, та чомусь "закон" про деолігархізацію їх змусить зникнути.
Невже "папірець", з написаним на ньому словом "закон", такий страшний?
Понти для лохів, як і це.

Коломойский: «Олигархов в Украине больше нет - мы умерли ."
28 авг. 2019 г.
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Когда этого недоумка, ставящего себе в главную заслугу как министра юстиции торговлю тюрмами, назначали, на Цензоре ему столько дифирамбов напели, шо хватило бы на десятерыхт министров. Теперь этот "озвучиватель хотелок Зеленского", нашел себе новую тему для пиару. Нам все это слушать.
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08.06.2021 14:05 Відповісти
1
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08.06.2021 16:13 Відповісти
Жалкий мизерный молюск, о чём ты глаголишь? Преступная система многократно превышает по скорости совершения преступлений судебную и прочие органы власти. А ты жалкое подобие ведёшь речь о 10 годах. Да за это время они всех сожрут и превратят в гамно. И на этом гамне выростут новые олигархята и их прислужники. И ты в их числе, ибо не в состоянии руководить, а умеешь только провозглашать и загадывать на будущее, а его пока и не видно.
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08.06.2021 17:10 Відповісти
В Грузії їх змінили за ТРИ МІСЯЦЯ !!!
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08.06.2021 17:30 Відповісти
 
 