РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6212 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
581 3
законопроект (3045) Зеленский (16568) олигарх (1016) Матти Маасикас (98)

Глава представительства ЕС Маасикас о законопроекте об олигархах: Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава представительства ЕС Маасикас о законопроекте об олигархах: Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы

Укрепление государственных институций должно стоять в центре борьбы за укрепление верховенства права.

Так глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в Твиттере прокомментировал внесенный в ВР законопроект Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институциям и, что немаловажно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - считает Маасикас.

По его словам, ЕС знает о законопроекте, который в парламент внес глава государства Владимир Зеленский.

"Основное внимание следует уделять укреплению государственных институций, таких, как правоохранительные органы, в том числе судебная система, антимонопольные органы, общественная телерадиовещательная компания и другие", -  отметил дипломат.

Читайте также: Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля цим не переймається, для нього головне пропіаритись, а там хоч трава не рости.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:44 Ответить
Глава представительства ЕС Маасикас о законопроекте об олигархах: Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы - Цензор.НЕТ 1152
показать весь комментарий
09.06.2021 11:47 Ответить
 
 