Глава представництва ЄС Маасікас щодо законопроєкту про олігархів: Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби

Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі боротьби за зміцнення верховенства права.

Так глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у твітері прокоментував внесений у ВР законопроєкт Зеленського про деолігархізацію, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних інституцій і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу України", - вважає Маасікас.

За його словами, ЄС знає про законопроєкт, який у парламент вніс глава держави Володимир Зеленський.

"Основну увагу слід приділяти зміцненню державних інституцій, таких як правоохоронні органи, в тому числі судова система, антимонопольні органи, громадська телерадіомовна компанія та інші", - зазначив дипломат.

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