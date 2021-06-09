35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

12,9% граждан считают, что проведением деолигархизации Зеленский и его окружение пытаются сами стать олигархами.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос: "Президент В.Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. По вашему мнению это?", респонденты заявили:

- Популистский шаг, чтобы поднять свой рейтинг - 35,7%;

- Искреннее стремление к справедливости - 20,1%;

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- Попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами - 12,9%;

- Шаг, который позволит Украине стать успешной - 11,4%;

- Попытка взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам - 8,8%;

- Другое - 4,7%

- Отказ от ответа/не знаю - 17,9%.

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.