35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
12,9% граждан считают, что проведением деолигархизации Зеленский и его окружение пытаются сами стать олигархами.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос: "Президент В.Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. По вашему мнению это?", респонденты заявили:
- Популистский шаг, чтобы поднять свой рейтинг - 35,7%;
- Искреннее стремление к справедливости - 20,1%;
- Попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами - 12,9%;
- Шаг, который позволит Украине стать успешной - 11,4%;
- Попытка взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам - 8,8%;
- Другое - 4,7%
- Отказ от ответа/не знаю - 17,9%.
Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.
Пожалуйста, подождите...
Ніби він таке відкрите щире дитятко з великими очима, яке прагне творити добро.
Дітям жеж пробачають все. Навіть, коли дитина всралась.
Уже прогресс!
20,1% це ті люди які просто вірють .це ті люди які вам баранам подадуть руку допомоги і віри в вас коли ви все спаскудите і не потому що дурні а тому що це правільно довіряти ..Хоча вам уродам довірять не можна бо ви в любий момент можете піднять дуло автомата на вкого завгодно хто просто має іншу думку ніж ви. Тому раджу вам не переходити до відкритого висловлювання хто по вашому дурень і які ви класні .. Удобра великі кулаки ніж у вас брехунів.
Тільки о цей фак що хтось когось вважає дурнішем за себе для мене вже показник гнилості душі і мізків. І головне оця балаканина за глаза це - признак трусливої душонки...В очі кажіть в очі...і подивимось що з вами сраними праведниками буде))
Из твоих штанов даже на форуме цензора гавном Пети пахнет 😏
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-Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
-Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%; -Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%."
Разом - 57,4%
Це оцінка виборців "ініціатив" від Зе. І тим не менше, ще знаходиться 28% зедебілів...
Саме цікаве що ви барани продажні ні чого не зробите ще три роки..Хоч за сраку себе кусайте.. А нормальні люди просто через три роки зроблять висновки хто є хто по ділам і зроблять вибір І він буде такий Росія - ворог, Порошенко, Тимошенко, і інші "святі"- продажні суки і бариги, бо це вже вирок зроблений. А хто буде новим президентом вас баранам самі не вирішувати...як би ви не хотіли цього
А насчёт чермалык - так и скажи ,что ты уписялся - вот представь себе сидишь ты с удочкой а рядом трескотня идёт , иногда что-то потяжелее прилетает Зайди на Ютуб там много видео есть , по весне из за рыбаков с Марика яблоку не было где упасть и никто не боиться в отличие от тебя
Хочешь я тебя под пенёк замаскирую - хотя походу тебя даже маскировать не надо маменькин сыночек
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Зєлю геть. Дострокові. Не пройде Зєля в другий тур.
- Тогда давайте избавим Украину от олигархов.
- Ах ты подлый популист!