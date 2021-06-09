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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) олигарх (1016) опрос (2620) СОЦИС (64)

35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос

12,9% граждан считают, что проведением деолигархизации Зеленский и его окружение пытаются сами стать олигархами.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос: "Президент В.Зеленский объявил о намерении провести деолигархизацию в Украине. По вашему мнению это?", респонденты заявили: 

- Популистский шаг, чтобы поднять свой рейтинг - 35,7%;

- Искреннее стремление к справедливости - 20,1%;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник

- Попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами - 12,9%;

- Шаг, который позволит Украине стать успешной - 11,4%;

- Попытка взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам - 8,8%;

- Другое - 4,7%

- Отказ от ответа/не знаю - 17,9%.

35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос СОЦИСа 01

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.
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Топ комментарии
+25
20,1% населення цієї країни просто клінічні ідіоти...
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09.06.2021 11:45
+10
Нда,снова не оценили вЯликого стратега шмарклю
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09.06.2021 11:47
+10
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4052
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09.06.2021 11:49
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20,1% населення цієї країни просто клінічні ідіоти...
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09.06.2021 11:45 Ответить
і зваж: це ідіоти з смартфонами... А скільки без смартфонів....
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09.06.2021 11:55 Ответить
или другими словами- наивньіе простофили. ))
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09.06.2021 11:56 Ответить
Цікаво а який же для вас тоді БОГ зі своїми заповідями????
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09.06.2021 12:20 Ответить
І тобі чого, убоге?
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09.06.2021 12:46 Ответить
Хочеш? ну, ну... А ти таблетки випий якісь, може й перехочеш, або хоч до санітарів звернись, може вони тобі допоможуть.
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09.06.2021 12:52 Ответить
Та санітари тобі будуть потрібні та хірурги хороші...Суши сухарі...петушок))
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09.06.2021 12:55 Ответить
Потухни, убоге, вже надоїло.
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09.06.2021 12:58 Ответить
Надоїло оц таке гівно як ти...Ну сериш на Зелю - сери ...а простий люд не треба..бо ти сам ткий як всі ...Хоч би раз такий як ти в очі щось сказав би та серете ...
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09.06.2021 13:02 Ответить
Бидло тупе, йди на хрін. Так тобі зрозуміліше?
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09.06.2021 13:06 Ответить
А не хочеш твій хрін та тобі в дупу...????
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09.06.2021 13:08 Ответить
а 11,4 конченные........
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09.06.2021 13:37 Ответить
президент/депутаты против олигархов - пчелы против меда.
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09.06.2021 11:46 Ответить
А пипл та хавает.....
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09.06.2021 11:47 Ответить
35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 8336
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09.06.2021 12:36 Ответить
Чиновников коррупционеров садить, с полной конфискацией у родственников до третьего калена ....
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09.06.2021 11:47 Ответить
Нда,снова не оценили вЯликого стратега шмарклю
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09.06.2021 11:47 Ответить
Вчора Тетяна Чорновол висловила думку, що Зе використовує імідж дитини.
Ніби він таке відкрите щире дитятко з великими очима, яке прагне творити добро.
Дітям жеж пробачають все. Навіть, коли дитина всралась.
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09.06.2021 11:49 Ответить
Я вчора пізно ввечері я писав про це, так Дід Трохим сказав що я вилизую Зелі. 35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7408
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09.06.2021 11:52 Ответить
Не помічала такого.
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09.06.2021 11:54 Ответить
,Ось читай
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09.06.2021 12:00 Ответить
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 4052
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09.06.2021 11:49 Ответить
36.7 + 12,9 + 8,8 ~ 58,4% имеют верное представление.
Уже прогресс!
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09.06.2021 11:50 Ответить
ПОДИВІТЬСЯ НА ТАРИФИ, ВСІ КОШТИ ВІД НИХ ІДУТЬ ОЛІГАРХАМ, ПОХОЖЕ ЩО ЗЕ НАС ОБМАНЮЄ.
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09.06.2021 11:51 Ответить
Ти тільки зараз це зрозумів?
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09.06.2021 11:56 Ответить
Конечно правильно-когда зелю будут сажать в тюрьму,доки будут неделю слушать,как минимум)
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09.06.2021 11:56 Ответить
О ..Валерочка зі своєю тічкою тут яу тут.......Хріно працюють комунальні служби ні як не зловлять і не стирилізуть Валерочкину тічку
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09.06.2021 12:23 Ответить
Так вважають 20,1%, тобто неадеквати, бо вже останній дурень розчарувався у Шмарклі, не розчарувались тільки ідіоти (с). ЗІ Привіт Люсі А.))
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09.06.2021 11:56 Ответить
Зневірився чи ні це діло кожного особисте ...і ви нічого не змінете...Буде інший президент і точно не попередній... А поки президентом є той хто є .
20,1% це ті люди які просто вірють .це ті люди які вам баранам подадуть руку допомоги і віри в вас коли ви все спаскудите і не потому що дурні а тому що це правільно довіряти ..Хоча вам уродам довірять не можна бо ви в любий момент можете піднять дуло автомата на вкого завгодно хто просто має іншу думку ніж ви. Тому раджу вам не переходити до відкритого висловлювання хто по вашому дурень і які ви класні .. Удобра великі кулаки ніж у вас брехунів.

Тільки о цей фак що хтось когось вважає дурнішем за себе для мене вже показник гнилості душі і мізків. І головне оця балаканина за глаза це - признак трусливої душонки...В очі кажіть в очі...і подивимось що з вами сраними праведниками буде))
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09.06.2021 12:36 Ответить
С такими как ты и навоз не надо
Из твоих штанов даже на форуме цензора гавном Пети пахнет 😏
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09.06.2021 12:14 Ответить
а некоторые...так ваще преступлением )))
35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6889

..
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09.06.2021 11:51 Ответить
Посадки, депутатська недоторканість, імпічмент...Пам"ятаєте що слуги наприймали? Те саме буде і з олігархами. Але зелебобіки вірять і хавають - ібо їх Зєля - це майже божество.
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09.06.2021 11:54 Ответить
какая деолигархизация, люди? о чем вы? в Украине все решают олигархи. неважно кто непосредственно у власти на данный момент, все равно это ставленник той или иной олигархической группы, клана объединения. назовите как угодно, смысл от этого не изменится.
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09.06.2021 11:54 Ответить
"Зеленський оголосив про намір провести де-олігархізацію в Україні. Це:

-Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
-Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%; -Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%."

Разом - 57,4%
Це оцінка виборців "ініціатив" від Зе. І тим не менше, ще знаходиться 28% зедебілів...
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09.06.2021 11:54 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!! Запасаємося попкорном ,далі буде цікавіше !!!)))
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09.06.2021 11:56 Ответить
Будемо судити по результатам.
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09.06.2021 12:05 Ответить
Сколько ещё лет или сроков президентства надо , чтобы увидеть от осла этих результатов ?
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09.06.2021 12:16 Ответить
Стільки скільки ти терпів коли тебе синок Яника дрюкав в зад а ти тільки мекав.. Бо боявся навіть людске слово сказать..А коли з твоєї сраки забрали отіх уродів ти ба ..почав не розум проявляти а требувать знов собі на сраку господаря. Цікаві ідіоти... не вже ви всі агітуєте за Порошенка ..чи провокатри хловскі?)))

Саме цікаве що ви барани продажні ні чого не зробите ще три роки..Хоч за сраку себе кусайте.. А нормальні люди просто через три роки зроблять висновки хто є хто по ділам і зроблять вибір І він буде такий Росія - ворог, Порошенко, Тимошенко, і інші "святі"- продажні суки і бариги, бо це вже вирок зроблений. А хто буде новим президентом вас баранам самі не вирішувати...як би ви не хотіли цього
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09.06.2021 12:47 Ответить
Слушай ты гандон базар фильтруй , в отличие от тебя за все годы выборов президента в Украине мой выбор совпал только в 2005 году за Ющенко и я о нем не жалею , т к эти пять лет после чучмы помогли создать в Украине свободное общество и затем кышнуь яныка и в отличие от тебя петушара я в 14 сложа руки не сидел и как ты с дивана не вонял
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09.06.2021 14:04 Ответить
Та насрать герой задрипаний де ти був ломаний грош тобі ціна тому що ти чмо вважаєш себе крашім за інших і сами с..ка првильним хлом Та хоч ти ска жпу собі розірви в своїй величі доказуючи. Можеш купити собі цяцьку на груди...
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09.06.2021 14:22 Ответить
А ну давай смельчак на рыбалку со мной в чермалык с ночёвкой за мой счёт, но ты же ***** смелый только на расстоянии под юбкой у баб , там же ты и сереш как герой
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09.06.2021 14:27 Ответить
Пішов ти зі своєю рибалкою і полюванням теж..далеко далеко..Спершу зрозумій що скільки людей стільки і поглядів .. і що ти гордлявий дурень не святе гівно а такийже як іі інші грішне чудло тільки тоді стобою можна буде щось пліч о пліч робити.
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09.06.2021 14:32 Ответить
Слушай ты сцыкло - да кто с тобой , что то будет делать , ты зашло сюда обложило всех , а потом рассказывает сколько людей столько мнений , да таких как ты не только на войне , но и на гражданке чмырят
А насчёт чермалык - так и скажи ,что ты уписялся - вот представь себе сидишь ты с удочкой а рядом трескотня идёт , иногда что-то потяжелее прилетает Зайди на Ютуб там много видео есть , по весне из за рыбаков с Марика яблоку не было где упасть и никто не боиться в отличие от тебя
Хочешь я тебя под пенёк замаскирую - хотя походу тебя даже маскировать не надо маменькин сыночек
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09.06.2021 15:00 Ответить
Щоб прибрати олігархію треба прибрати монополії. Зєля цього не робить. Тоді чого коштують всі ці його "закони проти олігархів"? Наглюче лицемірство.
----------
Зєлю геть. Дострокові. Не пройде Зєля в другий тур.
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09.06.2021 12:17 Ответить
Кто на горизонте, который неподобен преждним презам?
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09.06.2021 12:19 Ответить
Той, хто переможе на віче голосуваннями, той і на виборах переможе. А буде щось там мурижити, знову віче зберем.
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09.06.2021 12:36 Ответить
Давай уже сразу чорну раду ....
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09.06.2021 14:06 Ответить
Не выполнение предыдущих обязательств приводит к недоверию к последующим обязательствам.
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09.06.2021 12:17 Ответить
- Когда подлая власть избавит Украину от олигархов!
- Тогда давайте избавим Украину от олигархов.
- Ах ты подлый популист!
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09.06.2021 12:19 Ответить
Уверуют в дела, а не в желания и слова.
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09.06.2021 12:20 Ответить
Усе нічого, але щось сума більша ніж 100%
35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 5963
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09.06.2021 12:20 Ответить
это другое... у вас калькулятор отклеился.... у бени правильный....
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09.06.2021 13:44 Ответить
Олигархия это метод контроля Украины иудоглобализаторами. Они не отрежут себе руку, не приведя в действие вторую руку - борьбу с коррупцией, оформят свой контроль через НАБУ.
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09.06.2021 12:29 Ответить
Юля - єдина, хто забирала у олігархів накрадене і повертала в державу. Але за 20 років її ****** брехливим брудом так, що юлєфоби її ніколи не оберуть. Виходить замкнуте коло.
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09.06.2021 12:46 Ответить
Наш олигархат и обслугу его,можно сравнить системно с Беларусью.Представьте скелет,або каркас чиновников,элиты,судей привыкшие работать по схематозам в не правовой среде.Где в Раде сидят две партии.Одна импортёров,а другая экспортёров.Взять, этот наш каркас олигархический и поставить рядом такой же каркас диктаторский Беларуси.Шо их объединяет?Спайка,трусость и нежелание жить по Закону.Правда у сябров к этому набору добавлена кровь,которой Лука замазал всех своих опричников и чиновников.Там сложнее.Так вот сковырнуть нашу олигополию сегодня,так же сложно,как сябрам сковырнуть Луку с его опричниной и лёгшими под него элитой.Там чиновники упираются, демократии,правам человека и здравому смыслу.А в Украине чиновники с таким же усердием упираются реформам.У Луки борьба с цветными революциями,а у нас реформированием.Если Пуйлу выгодна Беларусь с Лукой,то так же ему выгодна не реформированная Украина.Кто сделает в Украине реформы,тот победит Пуйла,и Луку заодно.Но,пока наши чиновники предпочитают жить по старому.Не хотят рушить систему своих ценностей.А значит и не хотят приближения победы Украины и свободных сябров. 35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 7105
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09.06.2021 13:05 Ответить
Кто-нибудь, подскажите этим "20,1%", что обещать и жениться, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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09.06.2021 13:07 Ответить
Тами розумієм що від таких уродів як ти так і є...)))))))Від суки можна очиківати тільки підлості...Тому від тебе ні хто не жде ні чого доброго))Урод
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09.06.2021 13:22 Ответить
"Тами" - это клуб подзаборных даунов?
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09.06.2021 13:24 Ответить
Чому дивуватись?! Вчора не Еспресо Гео Лерос в інтерв'ю Княжицькому сказав, що прості депутати від СН в місяць отримують 20 000 баксів за "правильне" голосування, заступники голови фракції50 000!... А Зе зараз нагадує йому молодого Путєна... Хіба Зе не в курсі?! То як їм можна довіряти країну?!https://www.youtube.com/watch?v=bjd43_Lanic
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09.06.2021 13:34 Ответить
А там і до зедиктатури недалеко???!!!
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09.06.2021 13:36 Ответить
20% законченные идиоты
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09.06.2021 13:57 Ответить
Да не выйдет ничего кроме ПШИК с этой борьбы Даже если и примут закон то он будет таким что ничего не меняет Он привёл этих клоунов в ВР Теперь все эти клоуны мнят себя пупами земли . Ему и отвечать за них Но, имитировать видимость борьбы ему нужно как кровь из носа, США то настаивают Не было бы США то вообще ничего бы не делала эта власть шапито. Спасибо США за то что заставляют клоуна хоть что то делать
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09.06.2021 14:25 Ответить
...то бишь, имитировать кипучую деятельность
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09.06.2021 15:36 Ответить
 
 