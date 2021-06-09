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Кабмин (13804) льготы (542) транспорт (1738) монетизация (78)

Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предоставить право органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы о предоставлении монетизированной льготы по оплате проезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот". Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда - Цензор.НЕТ 3373зебілам
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09.06.2021 17:05
+6
монетизація комунальних пільг завершилась тим, що почали недоплачувати ці пільги. Наприклад, встановлено пільгу на перші 100 кіловат електоенергії для сім'ї пільговика (інші кіловати, які перевищують цю суму - оплачуються по повному тарифу по 1,68грн/квт). Хоча пільга до нового року оплачувалась по 0,90грн/квт. Після нового року, як відомо, вся використана е/е оплачується по 1,68. Але бабла на цю пільгу не добавили - і так і далі перераховують "монетою" пільгу в 90 грн, а не 168 грн... Тільки на електроенергії 78 грн заюрали пільги...
Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...

Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
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09.06.2021 17:24
+6
"лимита" - чисто маасковское словцо. сколько живу в Киеве, ни разу не слышал.

Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
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09.06.2021 18:22
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пипец..
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09.06.2021 17:04 Ответить
Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда - Цензор.НЕТ 3373зебілам
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09.06.2021 17:05 Ответить
Наконец єто случилось! А не ППЦ.
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09.06.2021 18:18 Ответить
давно пора монетизировать льготы, причем ВСЕ льготы и ВСЕМ группам населения. Почему при якобы бесплатном проезде в общественном транспорте пенсионеры областных центров могут ими пользоваться, а жители сельской местности - нет? ведь селянам надо ездить раз в неделю в райцентр заплатить за коммуналку, снять деньги с карточки и т.д.

почему АТОшники должны каждый раз выпрашивать свой льготный проезд?

При монетизации льгот все получат равные права - деньги на карту и трать как хочешь. Хочешь - раз в неделю съезди в райцентр, хочешь - два раза в день по городу, а хочешь - раз в месяц в другой регион.
Все цивилизованно.

Давно пора.
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09.06.2021 18:21 Ответить
При монетизації ці пільги просто забудуться що вони колись існували,а от депутати з себе знімати не хочуть як і з суддів, прокурорів, мусорні і іншої погані.
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09.06.2021 18:27 Ответить
А ты не знаешь, что у нас любит государство каждый раз пересматривать суммы в сторону уменьшения ! А законом это запрещено !? Я уверен на 100000 % что это очередной повод украсть у людей льготу !!!
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09.06.2021 19:22 Ответить
это хорошая идея, учитывая что расчет ведут на всех льготников: те что не вылазят с транспорта и тех что годами не вылазят со своих домов-квартр! Сомнения вызывает право МЕСТНЫХ властей это решать....
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09.06.2021 19:27 Ответить
Ещё год - два , и Украина будет в коллапсе от авто . Какие льготы ?
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09.06.2021 17:05 Ответить
Правительство наплодило льготников и ... разрешило местным властям тратить на эти льготы деньги,
которых и так нет, вместо того, чтобы самому выполнять свои обещания. 30 лет лимиту делали проблемой перевозчиков, теперь решили сделать проблемой местных властей, т.е. тех, кто сам платит за свой проезд
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09.06.2021 17:06 Ответить
А ти що хочеш прирівняти себе з ліквідатором, який ризикуючи своїм здоров"ям рятував Україну ? Чи може з тим що окопах захищає нашу незалежність?
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09.06.2021 17:39 Ответить
Может озвучишь полный список тех, кому я должен?)) и каков процент этих святых людей от населения Украины трудоспособного возраста. А тотоенту на люмпенов мне уже в стоимость комуслугтзаложили, за проезд я тоже уже плачу за себя и героев. Мне простотинтересно сколько я еще должен? Кстати, я так понимаю родину защищают из убеждений и потому что это родина, а не ради высокой зп и льгот, или я ошибаюсь?)))
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09.06.2021 17:44 Ответить
"лимита" - чисто маасковское словцо. сколько живу в Киеве, ни разу не слышал.

Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
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09.06.2021 18:22 Ответить
Ну люмпен ты хоть слышал слово? Или это тоже «маасковское»? А ,может, все дело в словарном запасе? Льготник с маленьким словарным запасом, который раскрыл агента кремля-это так мило)))
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09.06.2021 18:31 Ответить
"Мудль" так Він же правий! Ти - "внутріМКАДівець"!!! Бо "лімітчики" були тільки в Москві! ""Ліміта" - чисто "ма-аскковскає" слово! І лише одного слова вистачить щоб ви "попалилися"!!!
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10.06.2021 02:04 Ответить
МНЕ ты должен ! И этого достаточно , что бы ты платил за меня !
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09.06.2021 19:23 Ответить
Я Родину защищал ради льготы и мне Родина теперь должна - это закреплено законом и ограничивать или уменьшать мою льготу нельзя ! Так как льгота мне наданы за УЖЕ выполненные мною обязательства !
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09.06.2021 19:27 Ответить
Не нравится иди заслужи СВОЮ льготу ! Не хочешь - заткнись и сопи в 2 дырки !
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09.06.2021 19:34 Ответить
Твоя льгота и твое отношение к ней- это твое дело ! А мою - не трогай !
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09.06.2021 19:45 Ответить
пора с камунизмом заканчивать -денех нет
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09.06.2021 17:07 Ответить
Так это "диванные патриоты" законы пишут? А не моносброд в ВР?
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09.06.2021 17:20 Ответить
Ну в Києві це непогана ідея - якщо видаватимуть на руки суму в еквіваленті місячного проїзного на всі види транспорту (там 1300 грн він коштував чи скільки там)... А пенсіонери вибиратимуть, чи купувати їм проїзний, чи ні.

Але ж зелені стопудово монетизують не на 1300 грн...
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09.06.2021 17:23 Ответить
монетизація комунальних пільг завершилась тим, що почали недоплачувати ці пільги. Наприклад, встановлено пільгу на перші 100 кіловат електоенергії для сім'ї пільговика (інші кіловати, які перевищують цю суму - оплачуються по повному тарифу по 1,68грн/квт). Хоча пільга до нового року оплачувалась по 0,90грн/квт. Після нового року, як відомо, вся використана е/е оплачується по 1,68. Але бабла на цю пільгу не добавили - і так і далі перераховують "монетою" пільгу в 90 грн, а не 168 грн... Тільки на електроенергії 78 грн заюрали пільги...
Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...

Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
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09.06.2021 17:24 Ответить
а что - лучше на бумаге выдать денег которых нет, а платить должны перевозчики? это с чего бы?

Надо учиться наконец считать деньги. И давать льготы исходя из возможностей бюджета, а не от фонаря.
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09.06.2021 18:24 Ответить
за це мова в моєму коменті не йшла. Я наполягаю на справедливих компенсаціях, а не паперових. Якщо держава взяла на себе зобов'язання за мене заплатити - нехай платить. Держава!, а не перевізник. І всю суму, на яку взяли зобов'язання. А не на копійку.
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09.06.2021 19:01 Ответить
так треба не водія пресувати и щелепи йому ломати, а йти й нагадувати зелені про розмір та своєчасність пільг!
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09.06.2021 19:33 Ответить
Отменяйте вообще все. Больные пенсионеры теперь умирать в очередях за монетизацией в горсоветах будут. Государство заинтересовано в уменьшении численности пенсионеров
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09.06.2021 17:36 Ответить
Скинули з державного бюджету на місцеві. Чи місцевим будуть компенсувати?
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09.06.2021 17:41 Ответить
А нічим - у Києва от постійно мільярди забирають, причому % забраних податків чомусь більший, ніж у інших міст! А коли не забирали, то Омеля щороку 1-2 станції метро відкривав - от так-от!
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09.06.2021 18:06 Ответить
👺👺👺👺👺Теперь баба унижаясь или старый должны будут куда то ехать и доказывать, что им нужно ехать, по каким дням, и зачем. А там будут решать, дать или не дать. А денег у местных никогда нет. И получит баба стара пять тугриков на месяц на одну поездку. Все льготы, скинутые на местные управления - херятся. По убд шникам вообще в ноль все выведут, ещё и пристыдят. Серьёзно пишу, чтоб позорища не устраивали, отмените все льготы на проезд изначально для всех категорий людей. Не можете тянуть экономику - отменяйте вообще все. Не умеете забивать гвозди - бросайте молоток. Не умеете петь - не прйте. Не умеете плавать - не подходите к реке. Не умеете печь хлеб - бросайте это дело и не прикасайтесь к муке. 👺👺👺👺👺👺
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09.06.2021 18:06 Ответить
Отменить НЕЛЬЗЯ - законом запрещено уменьшать или ограничивать льготы !
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09.06.2021 19:29 Ответить
Такими шагами они их дефакто анулируют. Знаем. Проходили уже. Как в той же Умани, скажут, что нет денег на это.
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09.06.2021 20:01 Ответить
Вот именно ! Поэтому НЕЛЬЗЯ никому позволять совать свои лапы к льготам !
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09.06.2021 20:04 Ответить
не умеете тянуть єкономику --валите на три буквы...Зачем мне правительство которое только ухудшает мне жизнь? за это оно гребет бабки зряплаты? Олигархи держат сраных мененджеров? Почему в государстве их полно?
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09.06.2021 19:38 Ответить
Интересно, сколько еще Законов Украины нарушит эта кодла недоумков? Сколько еще мы выдержим это топтание по юриспруденции?
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09.06.2021 18:07 Ответить
Наконец перестанут бить водителей и снимать на камеру за то что не довез бесплатно?
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09.06.2021 18:09 Ответить
вот вот. Надо учиться считать деньги. Сколько есть в бюджете - столько дадут, и ты уже сам решаешь - ехать тебе в маршрутке или в городском троллейбусе.
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09.06.2021 18:25 Ответить
В Киеве сделали нечто вроде электронного проездного - картка киянина.
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09.06.2021 18:25 Ответить
Я гражданин НЕ КИЕВА, а Укрианы и моя льгота распространяется на ВСЮ территорию Украины !!!
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09.06.2021 19:30 Ответить
И где это записано?
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10.06.2021 09:31 Ответить
В законе о гарантиях социальной защиты ветеранов войны и в самом удостоверении УБД ("діє на всій території УКРАИЇНИ, пожиттєво")
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10.06.2021 09:41 Ответить
Давно пора, а то большинство пенсов по приколу катаются весь день. А получат деньги на руки, 10 раз подумают.
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09.06.2021 18:54 Ответить
Наши зЕбилы начали беспокоится о своих зрЯплатах! Хоть кто то подсчитал, сколько средний украинец положил денег в пенсионный фонд? И куда деваются эти деньги после смерти? А мужики в среднем по Украине живут 64 года, то есть 64 года отнимаем 60 до пенсии и получаем 4 года пенсий!!!
А что такое монетизация льгот? 60 может 70 гр. на проезд, а пересмотр лет через 20!
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09.06.2021 19:09 Ответить
У нас один тоже так кричал
Пенсионеры должны платить
Прошло совсем немного и сам пенсионер
Теперь сопит в две дырочки и ездит больше чем на работу
Всем эта льгота должна быть одинаковой
А то люди за чьи деньги построены метро жд
Не имеют отдачи
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09.06.2021 19:16 Ответить
если мне не изменякет право , то в законе о защите ветераов войны сказано что запрещается каким либо образом уменьшать или отменять льготы !
На этом основании - право решать или ограничивать кому то об оьеме в сторону уменьшения НЕТ НИ У КОГО !
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09.06.2021 19:20 Ответить
смешно! в Конституции написано что и земля с недрами принадлежит народу, и медицина с образованием бесплатные , и право на работу есть...Но иметь право и иметь возможность это право реализовать --две разные вещи: ори не ори, нравится -не нравится, спи моя красавица!
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09.06.2021 19:42 Ответить
Если ты зеленый баран - то стой в своем стойле молча ! А я , если не согласен с тем, что попирают конституцию и мои ПРАВА- буду этому сопротивляться !!!
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09.06.2021 19:47 Ответить
как будешь, расскажи...может я выйду из стойла и приму участие...
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09.06.2021 19:50 Ответить
Они хитро делать пытаются. Они не отменяют, а скидывают на региональные власти, у которых на это тупо нет денег. И старенька ещё должна будет обосновывать, куда и сколько ей ездить нужно. А ей скажут - дома сиди, старая, денег нет на фонтан перед мэрией, а ты со своим проездом. Ну ладно, представь декларацию о доходах за прошлый год и пятнадцать справок об наличии справок, что старой нужна эта компенсация, и ещё нотариально заверь за 500 грн, модель мы тебе 20 грн на пол года выделим. И да, старая, справки раз в квартал обновлять будешь, может скорее в очереди сдохнешь!
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09.06.2021 20:12 Ответить
и ЭТО они делают НЕ ЗАКОННО ! Так как:
- моя льгота распространяется на ВСЮ территорию Украины и действУет ПОЖИЗНЕННО !
Льгота мне надана за УЖЕ выполненные мною обязательства !! И Закреплены Законом! А закон обратной силы не имеет !
и т.д.
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09.06.2021 20:14 Ответить
Мне льгота надана не за мою материальный статус... - доходов, вида деятельности , материального состояния , собственности т.д. - а на основании, того, что я УДБ.
Это говорит о том, что НИЧЕГО не имею права требовать у меня для обеспечения меня моей льготой !
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09.06.2021 20:18 Ответить
Не могут ограничить действие моей льготы ни во времени , ни териториально ни чем то еще ! Так как статус и льгота дана пожизненно на ВСЮ территорию Укрианы !
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09.06.2021 20:20 Ответить
Это достижение 🤗🤗🤗🤗🤗 нынешней власти. Скинуть гарантированные государством льготы чернобыльцам тем же, и так далее, на местные органы, которые тупо отморозятся что нет денег. Повторяюсь : не умеешь печь хлеб - не подходи к муке, не умеешь вкрутить лампочку - не лезь к проводке, не умеешь ловить рыбу - не прикасайся к улочкам, не умеешь включать компьютер - не подходи к нему. 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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09.06.2021 20:05 Ответить
На сколько я знаю то перевозчикам выделяют определенную сумму=для компенсации проезда льготников Возможно недостаточно А теперь каждый будет спокойно оплачивать свой проезд (льготники) без скандапов и Я надеюсь что будет так
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09.06.2021 20:22 Ответить
Спокойно не будет...Если раньше он не доплаты страдали она категория людей и не самых честных... То теперь их будут многократно больше !!!!
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09.06.2021 20:29 Ответить
Считаю, что это повод СБУ возбудить уголовное дело по статье сепаратизма против лиц инициаторов и тех, кто будет помогать в этом !! Так как попытка разделить права граждан по принципу СКРЫТОЙ федерализации - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
Я гражданин УКРАНИНЫ, а не отдельно взятого города !!!! И мои права распространяются на ВСЁ территорию Украины !!!!
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09.06.2021 20:24 Ответить
Массовыми обращениями в суды можно откатать это дебильные, считаю, решения полностью не компетентных должностных лиц. Это из серии совета продать собаку и заплатить за комун услуги.
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09.06.2021 20:33 Ответить
Этот законопроект в ВР не пройдёт! Но сторонников нынешнего курса власти вместе с их рейтингами обрушит на порядки ближе ко дну.
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09.06.2021 20:35 Ответить
Законопроект примут
Проголосуют не зная за что
Так как работают наши депутаты
Большая половина не знают за что голосуют
Половина ходит по залу вторая обедает еще
беседуют между собой
,, денно и ношно работают в раде ,,
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09.06.2021 20:47 Ответить
Я чего то не особо понял , эпоха бедности кончилась еще два года назад , вон учителя по 4 штуки баксов получают , а пенсы с красной икры на черную перешли , на кой хрен им еще и льготы на проезд.
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09.06.2021 20:53 Ответить
давно пора. тільки не забудьте ціж гроші дати і жителям села.
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09.06.2021 21:40 Ответить
Бьют по самым незащищенным слоям населения. Бьют по тем, кто самые уязвимые и им сложно постоять за себя. Понятно, что стыда нет у принявших эти предложения, за неимением такового. Позор!
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09.06.2021 22:22 Ответить
 
 