Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предоставить право органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы о предоставлении монетизированной льготы по оплате проезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот". Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов