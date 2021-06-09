Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предоставить право органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы о предоставлении монетизированной льготы по оплате проезда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот". Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.
Пожалуйста, подождите...
почему АТОшники должны каждый раз выпрашивать свой льготный проезд?
При монетизации льгот все получат равные права - деньги на карту и трать как хочешь. Хочешь - раз в неделю съезди в райцентр, хочешь - два раза в день по городу, а хочешь - раз в месяц в другой регион.
Все цивилизованно.
Давно пора.
которых и так нет, вместо того, чтобы самому выполнять свои обещания. 30 лет лимиту делали проблемой перевозчиков, теперь решили сделать проблемой местных властей, т.е. тех, кто сам платит за свой проезд
Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
Але ж зелені стопудово монетизують не на 1300 грн...
Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...
Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
Надо учиться наконец считать деньги. И давать льготы исходя из возможностей бюджета, а не от фонаря.
А что такое монетизация льгот? 60 может 70 гр. на проезд, а пересмотр лет через 20!
Пенсионеры должны платить
Прошло совсем немного и сам пенсионер
Теперь сопит в две дырочки и ездит больше чем на работу
Всем эта льгота должна быть одинаковой
А то люди за чьи деньги построены метро жд
Не имеют отдачи
На этом основании - право решать или ограничивать кому то об оьеме в сторону уменьшения НЕТ НИ У КОГО !
- моя льгота распространяется на ВСЮ территорию Украины и действУет ПОЖИЗНЕННО !
Льгота мне надана за УЖЕ выполненные мною обязательства !! И Закреплены Законом! А закон обратной силы не имеет !
и т.д.
Это говорит о том, что НИЧЕГО не имею права требовать у меня для обеспечения меня моей льготой !
Я гражданин УКРАНИНЫ, а не отдельно взятого города !!!! И мои права распространяются на ВСЁ территорию Украины !!!!
Проголосуют не зная за что
Так как работают наши депутаты
Большая половина не знают за что голосуют
Половина ходит по залу вторая обедает еще
беседуют между собой
,, денно и ношно работают в раде ,,