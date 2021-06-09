Кабмін пропонує монетизувати пільги на оплату проїзду
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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді надати право органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання про надання монетизованої пільги з оплати проїзду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг". Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг щодо оплати проїзду і сприятиме адресності їх надання.
Будь ласка, зачекайте...
почему АТОшники должны каждый раз выпрашивать свой льготный проезд?
При монетизации льгот все получат равные права - деньги на карту и трать как хочешь. Хочешь - раз в неделю съезди в райцентр, хочешь - два раза в день по городу, а хочешь - раз в месяц в другой регион.
Все цивилизованно.
Давно пора.
которых и так нет, вместо того, чтобы самому выполнять свои обещания. 30 лет лимиту делали проблемой перевозчиков, теперь решили сделать проблемой местных властей, т.е. тех, кто сам платит за свой проезд
Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
Але ж зелені стопудово монетизують не на 1300 грн...
Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...
Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
Надо учиться наконец считать деньги. И давать льготы исходя из возможностей бюджета, а не от фонаря.
А что такое монетизация льгот? 60 может 70 гр. на проезд, а пересмотр лет через 20!
Пенсионеры должны платить
Прошло совсем немного и сам пенсионер
Теперь сопит в две дырочки и ездит больше чем на работу
Всем эта льгота должна быть одинаковой
А то люди за чьи деньги построены метро жд
Не имеют отдачи
На этом основании - право решать или ограничивать кому то об оьеме в сторону уменьшения НЕТ НИ У КОГО !
- моя льгота распространяется на ВСЮ территорию Украины и действУет ПОЖИЗНЕННО !
Льгота мне надана за УЖЕ выполненные мною обязательства !! И Закреплены Законом! А закон обратной силы не имеет !
и т.д.
Это говорит о том, что НИЧЕГО не имею права требовать у меня для обеспечения меня моей льготой !
Я гражданин УКРАНИНЫ, а не отдельно взятого города !!!! И мои права распространяются на ВСЁ территорию Украины !!!!
Проголосуют не зная за что
Так как работают наши депутаты
Большая половина не знают за что голосуют
Половина ходит по залу вторая обедает еще
беседуют между собой
,, денно и ношно работают в раде ,,