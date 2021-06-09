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Под мостом в столичном Гидропарке обнаружили противотанковую мину 60-х годов, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Под мостом в столичном Гидропарке обнаружили противотанковую мину 60-х годов, - ГСЧС

Под Венецианским мостом в столичном Гидропарке нашли противотанковую мину ТМ-62.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"9 июня 2021 в 6:00, чтобы минимизировать возможное скопление людей, а значит и риски при проведении работ, группа подводного разминирования и специальных водолазных работ части специальных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины выехала в Гидропарк в Днепровском районе Киева. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" во время проверки акватории р. Днепр под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы  с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Отметим, мина ТМ-62 была разработана в СССР в 1960-х годах

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Автор: Богдан Гуньковський
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Міна бойова ? Бо пам'ятаю, що в шкільному кабінеті "НВП" було кілька таких але учбових мін.
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09.06.2021 17:44 Ответить
Судя по не плохому сохрану лежит она там примерно со времен майдана
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09.06.2021 17:59 Ответить
Причем тут Майдан?!
Всем понятно, что мину Порошенко подложил.
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09.06.2021 18:06 Ответить
Зелебобам в штаны? )=
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09.06.2021 20:02 Ответить
Єто понятно, он же был на майдане как раз.
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10.06.2021 10:47 Ответить
Интересная история у этой мины!
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09.06.2021 18:42 Ответить
Взрыватель на месте.И если он находился на боевом взводе то,судя по довольно плохому внешнему состоянию оного,стопорок мог в любой момент переломиться и мощный взрыв был бы,практически,неминуем,если,конечно,мина не инертная,а боевая.
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09.06.2021 18:47 Ответить
Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2873
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09.06.2021 18:50 Ответить
 
 