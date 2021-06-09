Под мостом в столичном Гидропарке обнаружили противотанковую мину 60-х годов, - ГСЧС

Под Венецианским мостом в столичном Гидропарке нашли противотанковую мину ТМ-62.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"9 июня 2021 в 6:00, чтобы минимизировать возможное скопление людей, а значит и риски при проведении работ, группа подводного разминирования и специальных водолазных работ части специальных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины выехала в Гидропарк в Днепровском районе Киева. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" во время проверки акватории р. Днепр под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Отметим, мина ТМ-62 была разработана в СССР в 1960-х годах

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