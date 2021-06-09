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Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС

Під Венеціанським мостом у столичному Гідропарку знайшли протитанкову міну ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"9 червня 2021 року о 6:00, щоб мінімізувати можливе скупчення людей, а отже й ризики під час проведення робіт, група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт Частини спеціальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України (далі – МРЦ ШР ДСНС України) виїхала до Гідропарку у Дніпровському районі м. Київ. Саме там напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце події, водолази-сапери МРЦ ШР ДСНС України за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ‑62.

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Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.

Зазначимо, міна ТМ-62 була розроблена в СРСР в 1960-х роках

Автор: Анастасія Потіха
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Міна бойова ? Бо пам'ятаю, що в шкільному кабінеті "НВП" було кілька таких але учбових мін.
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09.06.2021 17:44 Відповісти
Судя по не плохому сохрану лежит она там примерно со времен майдана
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09.06.2021 17:59 Відповісти
Причем тут Майдан?!
Всем понятно, что мину Порошенко подложил.
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09.06.2021 18:06 Відповісти
Зелебобам в штаны? )=
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09.06.2021 20:02 Відповісти
Єто понятно, он же был на майдане как раз.
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10.06.2021 10:47 Відповісти
Интересная история у этой мины!
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09.06.2021 18:42 Відповісти
Взрыватель на месте.И если он находился на боевом взводе то,судя по довольно плохому внешнему состоянию оного,стопорок мог в любой момент переломиться и мощный взрыв был бы,практически,неминуем,если,конечно,мина не инертная,а боевая.
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09.06.2021 18:47 Відповісти
Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2873
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09.06.2021 18:50 Відповісти
 
 