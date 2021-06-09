Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС

Під Венеціанським мостом у столичному Гідропарку знайшли протитанкову міну ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"9 червня 2021 року о 6:00, щоб мінімізувати можливе скупчення людей, а отже й ризики під час проведення робіт, група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт Частини спеціальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України (далі – МРЦ ШР ДСНС України) виїхала до Гідропарку у Дніпровському районі м. Київ. Саме там напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце події, водолази-сапери МРЦ ШР ДСНС України за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ‑62.

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Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.

Зазначимо, міна ТМ-62 була розроблена в СРСР в 1960-х роках