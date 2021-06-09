Российские войска с начала суток обстреливали позиции вблизи Новотошковского, подавлен вражеский беспилотник в направлении Раевки, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз обстреляли позиции украинских воинов. Зафиксирован пролет беспилотника террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди воинов Вооруженных Сил Украины нет.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

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