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Российские войска с начала суток обстреливали позиции вблизи Новотошковского, подавлен вражеский беспилотник в направлении Раевки, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские войска с начала суток обстреливали позиции вблизи Новотошковского, подавлен вражеский беспилотник в направлении Раевки, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз обстреляли позиции украинских воинов. Зафиксирован пролет беспилотника террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди воинов Вооруженных Сил Украины нет.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Наконецто ко мне прислушались и стали писать правильные заголовки. А то чуть что - "российские наёмники",""террористы" "незаконные формирования".
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09.06.2021 17:55 Ответить
пока вы тут развлекаетесь, в при проходе пролива Босфор вчера поломался очередное кацапское плавсредство с китайской дизелюхой (противодиверсионный катер "Грачёнок), которое тащил буксир "Сергей Балк" .. вообщем, "могущество", там и всякое такое))
Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, пригнічено ворожого безпілотника в напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3381
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09.06.2021 18:05 Ответить
 
 