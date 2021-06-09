В Запорожье стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица"

При поддержке горно-металлургической группы "Метинвест", государственного и областного бюджетов стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица".

Об этом сообщил директор заповедника Максим Остапенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Фактически уже начаты работы. Благодаря поддержке у нас появилась проектная документация на разработку этих объектов, на реконструкцию музея "Истории запорожского казачества", на реконструкцию "Кургана Единства Украины рядом с музеем". И мы имеем очень неплохой темп развития этих объектов. Сейчас у нас задача запустить уже строительный этап работ", - сообщил Остапенко.

По его словам, реконструкция "Хортицы" позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.

"Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране. Этот остров, расположенный посреди Днепра, символически может объединить и правый, и левый берега Днепра, что очень нужно для нашей страны", - отметил он.

"Мне кажется, здесь сотрудничество Министерства культуры, нашего заповедника, областной администрации, частного капитала, оно как раз поможет выйти на совершенно новый уровень восприятия культурного наследия для нашего государства", - добавил директор заповедника.

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Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отметил, что реализация этого проекта является уникальным примером государственно-частного партнерства.

"Я надеюсь, что тот пример, который существует именно на Хортице, он является прекрасным и уникальным. Когда объединены интересы и общества, и власти центральной, и ответственного бизнеса", - отметил Ткаченко.

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