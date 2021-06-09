В Запорожье стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица"
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При поддержке горно-металлургической группы "Метинвест", государственного и областного бюджетов стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица".
Об этом сообщил директор заповедника Максим Остапенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Фактически уже начаты работы. Благодаря поддержке у нас появилась проектная документация на разработку этих объектов, на реконструкцию музея "Истории запорожского казачества", на реконструкцию "Кургана Единства Украины рядом с музеем". И мы имеем очень неплохой темп развития этих объектов. Сейчас у нас задача запустить уже строительный этап работ", - сообщил Остапенко.
По его словам, реконструкция "Хортицы" позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.
"Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране. Этот остров, расположенный посреди Днепра, символически может объединить и правый, и левый берега Днепра, что очень нужно для нашей страны", - отметил он.
"Мне кажется, здесь сотрудничество Министерства культуры, нашего заповедника, областной администрации, частного капитала, оно как раз поможет выйти на совершенно новый уровень восприятия культурного наследия для нашего государства", - добавил директор заповедника.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отметил, что реализация этого проекта является уникальным примером государственно-частного партнерства.
"Я надеюсь, что тот пример, который существует именно на Хортице, он является прекрасным и уникальным. Когда объединены интересы и общества, и власти центральной, и ответственного бизнеса", - отметил Ткаченко.
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Ну как-то так...
Так что ли?
краевед куев.
Но интересный момент- на этом острове (старое название-о.Святого Григория) зимовал Святослав с войском. И там же погиб от рук печенегов. Пишут что там в воде у острова был найден меч тех времен варяжского типа.
Но в любом случае музей там нужен т.к. остальные Запорожские Сечи при совке затопили водохранилищами, или устроили на их месте котлованы для добычи руды.
На ютубе есть канал исследователя мест (по старым картам, облет с беспилотника) где были Запорожские Сечи- канал "Шукач". Рекомендую!
Еще бы "разобрались" с быдло-шашлычниками и просто "свиньями" в заповеднике.