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В Запорожье стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Запорожье стартовали работы по возрождению национального заповедника

При поддержке горно-металлургической группы "Метинвест", государственного и областного бюджетов стартовали работы по возрождению национального заповедника "Хортица".

Об этом сообщил директор заповедника Максим Остапенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Фактически уже начаты работы. Благодаря поддержке у нас появилась проектная документация на разработку этих объектов, на реконструкцию музея "Истории запорожского казачества", на реконструкцию "Кургана Единства Украины рядом с музеем". И мы имеем очень неплохой темп развития этих объектов. Сейчас у нас задача запустить уже строительный этап работ", - сообщил Остапенко.

По его словам, реконструкция "Хортицы" позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.

"Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране. Этот остров, расположенный посреди Днепра, символически может объединить и правый, и левый берега Днепра, что очень нужно для нашей страны", - отметил он.

"Мне кажется, здесь сотрудничество Министерства культуры, нашего заповедника, областной администрации, частного капитала, оно как раз поможет выйти на совершенно новый уровень восприятия культурного наследия для нашего государства", - добавил директор заповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На острове Хортица в этом году откроют "Музей історії Запорозького козацтва" и обновят "Курган Єдності України", - ОГА

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отметил, что реализация этого проекта является уникальным примером государственно-частного партнерства.

"Я надеюсь, что тот пример, который существует именно на Хортице, он является прекрасным и уникальным. Когда объединены интересы и общества, и власти центральной, и ответственного бизнеса", - отметил Ткаченко.

Также читайте: В заповеднике "Хортица" проведут озеленение территории и создадут минерализованные полосы для предотвращения пожаров, - ОГА

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Была одна из сечей, был и лагерь Сайгадачного. Вокруг Хортицы находят множество оружия и кораблей. Есть древние капища, есть находки киевской руси. Этот остров был как магнит во все времена
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09.06.2021 18:51
+5
Я вам по секрету скажу, на Хортице никогда не было Сечи.
Ну как-то так...
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09.06.2021 18:41
+4
До зруйнування Січі 1775 року Хортиця належала до володінь Запорізької Січі.
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09.06.2021 19:02
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Я вам по секрету скажу, на Хортице никогда не было Сечи.
Ну как-то так...
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09.06.2021 18:41 Ответить
Была одна из сечей, был и лагерь Сайгадачного. Вокруг Хортицы находят множество оружия и кораблей. Есть древние капища, есть находки киевской руси. Этот остров был как магнит во все времена
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09.06.2021 18:51 Ответить
Сечь никогда не была на острове, временные стоянки не в счёт, я про Козаков пишу, а не времена Руси.
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09.06.2021 18:58 Ответить
"Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране.Источник: https://censor.net/ru/n3270449
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09.06.2021 19:04 Ответить
Да. Помимо казаков, есть же и другие интересности. К тому же это просто красивое место, иногда и этого достаточно для того, чтоб какое-то место привлекало туристов.
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10.06.2021 00:17 Ответить
У 1736 році на Хортиці була заснована Запорозька верф, для її захисту побудовані фортеця та ретраншемент.
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09.06.2021 19:08 Ответить
Там історя.. На 5000 років... А вони хочуть усе знищити і сказати що там була січ.. А все що до того.. Не існувало
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10.06.2021 02:02 Ответить
До зруйнування Січі 1775 року Хортиця належала до володінь Запорізької Січі.
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09.06.2021 19:02 Ответить
а ну раз так - тогда не нужно в Запорожье никакого Музея казачества. затопили - и х с ним.
Так что ли?
краевед куев.
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09.06.2021 19:15 Ответить
идиот
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09.06.2021 19:24 Ответить
Була. Під трьома мачтами знайдені залишки будівель з дубових колод.
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09.06.2021 19:17 Ответить
Я вам по секрету скажу, Леня Малыш в школе не учился...
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09.06.2021 21:54 Ответить
Там бы до сих пор ни фига бы не было, если бы российские киношники свои декорации не оставили.
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09.06.2021 21:59 Ответить
Существует ошибка, что, мол, нам построили Сечь ради фильма. Это не так. Планировали ее построить еще в 60-х годах.
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09.06.2021 23:35 Ответить
Ну это не отменяет важности острова как природного объекта, например. А сейчас там есть Музей казачества, так что почему бы и нет
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10.06.2021 00:15 Ответить
А з чого ви взяли що там була Січ ? Капища були...
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09.06.2021 19:01 Ответить
Кроме исторических фактов, о Хортице распространяется много легенд. Удачная легенда от экскурсовода - это как десерт к основному блюду. Особенно для детей, которым хочется донести больше информации
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09.06.2021 23:34 Ответить
На Хортице Б.Вишневецкий (князь и магнат) построил замок. Угадайте для чего русинский магнат строил бы замок, для беглецов-черкасов? - Нет, наоборот чтоб крестьяне не убегали от налогов в серую зону за пороги. То есть этот замок был против запорожцев.

Но интересный момент- на этом острове (старое название-о.Святого Григория) зимовал Святослав с войском. И там же погиб от рук печенегов. Пишут что там в воде у острова был найден меч тех времен варяжского типа.

Но в любом случае музей там нужен т.к. остальные Запорожские Сечи при совке затопили водохранилищами, или устроили на их месте котлованы для добычи руды.

На ютубе есть канал исследователя мест (по старым картам, облет с беспилотника) где были Запорожские Сечи- канал "Шукач". Рекомендую!
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09.06.2021 22:00 Ответить
Остров Хортица первым в Украине получил статус национального заповедника. Заповедник в центре Запорожья в восемь раз больше Центрального парка Нью-Йорка и в два раза - Булонского леса в Париже
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09.06.2021 23:30 Ответить
Была на острове пару лет назад - действительно красиво, место силы, но инфраструктуры ноль. Хорошо будет, если реально сделают. Будет ещё один туристический объект.
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10.06.2021 00:04 Ответить
Стройка+возрождение - это отлично.
Еще бы "разобрались" с быдло-шашлычниками и просто "свиньями" в заповеднике.
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10.06.2021 09:37 Ответить
 
 