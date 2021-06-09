У Запоріжжі стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця"
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За підтримки гірничо-металургійної групи "Метінвест", державного та обласного бюджетів стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця".
Про це повідомив директор заповідника Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Фактично вже розпочато роботи. Завдяки підтримці "Метінвесту" у нас з'явилася проектна документація на розробку цих об'єктів, на реконструкцію музею "Історії запорізького козацтва", на реконструкцію "Кургану єдності України поруч з музеєм". І ми маємо дуже непоганий темп розвитку цих об'єктів. Зараз у нас завдання запустити вже будівельний етап робіт", - повідомив Остапенко.
За його словами, реконструкція "Хортиці" дозволить зробити цей національний пам'ятник туристичною перлиною всієї України.
"Хортиця - це понад тисячоліття духовної історії. Стародавнє святилище, слов'янське поселення, Запорізька Січ - всі ці речі пов'язані з островом, про них треба розповісти нашій країні. Цей острів, розташований посеред Дніпра, символічно може об'єднати й правий, і лівий береги Дніпра, що дуже потрібно для нашої країни", - зазначив він.
"Мені здається, тут співпраця Міністерства культури, нашого заповідника, обласної адміністрації, "Метінвесту", вона якраз допоможе вийти на абсолютно новий рівень сприйняття культурної спадщини для нашої держави", - додав директор заповідника.
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зазначив, що реалізація цього проекту - унікальний приклад державно-приватного партнерства.
"Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, він прекрасний та унікальний. Коли об'єднані інтереси й суспільства, і влади центральної, і відповідального бізнесу", - зазначив Ткаченко.
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Ну как-то так...
Так что ли?
краевед куев.
Но интересный момент- на этом острове (старое название-о.Святого Григория) зимовал Святослав с войском. И там же погиб от рук печенегов. Пишут что там в воде у острова был найден меч тех времен варяжского типа.
Но в любом случае музей там нужен т.к. остальные Запорожские Сечи при совке затопили водохранилищами, или устроили на их месте котлованы для добычи руды.
На ютубе есть канал исследователя мест (по старым картам, облет с беспилотника) где были Запорожские Сечи- канал "Шукач". Рекомендую!
Еще бы "разобрались" с быдло-шашлычниками и просто "свиньями" в заповеднике.