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заповідник (73) Запоріжжя (1443) Хортиця (35) Метінвест (247)

У Запоріжжі стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Запоріжжі стартували роботи з відродження національного заповідника

За підтримки гірничо-металургійної групи "Метінвест", державного та обласного бюджетів стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця".

Про це повідомив директор заповідника Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Фактично вже розпочато роботи. Завдяки підтримці "Метінвесту" у нас з'явилася проектна документація на розробку цих об'єктів, на реконструкцію музею "Історії запорізького козацтва", на реконструкцію "Кургану єдності України поруч з музеєм". І ми маємо дуже непоганий темп розвитку цих об'єктів. Зараз у нас завдання запустити вже будівельний етап робіт", - повідомив Остапенко.

За його словами, реконструкція "Хортиці" дозволить зробити цей національний пам'ятник туристичною перлиною всієї України.

"Хортиця - це понад тисячоліття духовної історії. Стародавнє святилище, слов'янське поселення, Запорізька Січ - всі ці речі пов'язані з островом, про них треба розповісти нашій країні. Цей острів, розташований посеред Дніпра, символічно може об'єднати й правий, і лівий береги Дніпра, що дуже потрібно для нашої країни", - зазначив він.

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"Мені здається, тут співпраця Міністерства культури, нашого заповідника, обласної адміністрації, "Метінвесту", вона якраз допоможе вийти на абсолютно новий рівень сприйняття культурної спадщини для нашої держави", - додав директор заповідника.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зазначив, що реалізація цього проекту - унікальний приклад державно-приватного партнерства.

"Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, він прекрасний та унікальний. Коли об'єднані інтереси й суспільства, і влади центральної, і відповідального бізнесу", - зазначив Ткаченко.
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Топ коментарі
+9
Была одна из сечей, был и лагерь Сайгадачного. Вокруг Хортицы находят множество оружия и кораблей. Есть древние капища, есть находки киевской руси. Этот остров был как магнит во все времена
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09.06.2021 18:51
+5
Я вам по секрету скажу, на Хортице никогда не было Сечи.
Ну как-то так...
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09.06.2021 18:41
+4
До зруйнування Січі 1775 року Хортиця належала до володінь Запорізької Січі.
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09.06.2021 19:02
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Я вам по секрету скажу, на Хортице никогда не было Сечи.
Ну как-то так...
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09.06.2021 18:41 Відповісти
Была одна из сечей, был и лагерь Сайгадачного. Вокруг Хортицы находят множество оружия и кораблей. Есть древние капища, есть находки киевской руси. Этот остров был как магнит во все времена
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09.06.2021 18:51 Відповісти
Сечь никогда не была на острове, временные стоянки не в счёт, я про Козаков пишу, а не времена Руси.
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09.06.2021 18:58 Відповісти
"Хортица - это больше тысячелетия духовной истории. Древнее святилище, славянское поселение, Запорожская Сечь - все эти вещи связаны с островом, о них надо рассказать нашей стране.Источник: https://censor.net/ru/n3270449
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09.06.2021 19:04 Відповісти
Да. Помимо казаков, есть же и другие интересности. К тому же это просто красивое место, иногда и этого достаточно для того, чтоб какое-то место привлекало туристов.
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10.06.2021 00:17 Відповісти
У 1736 році на Хортиці була заснована Запорозька верф, для її захисту побудовані фортеця та ретраншемент.
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09.06.2021 19:08 Відповісти
Там історя.. На 5000 років... А вони хочуть усе знищити і сказати що там була січ.. А все що до того.. Не існувало
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10.06.2021 02:02 Відповісти
До зруйнування Січі 1775 року Хортиця належала до володінь Запорізької Січі.
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09.06.2021 19:02 Відповісти
а ну раз так - тогда не нужно в Запорожье никакого Музея казачества. затопили - и х с ним.
Так что ли?
краевед куев.
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09.06.2021 19:15 Відповісти
идиот
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09.06.2021 19:24 Відповісти
Була. Під трьома мачтами знайдені залишки будівель з дубових колод.
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09.06.2021 19:17 Відповісти
Я вам по секрету скажу, Леня Малыш в школе не учился...
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09.06.2021 21:54 Відповісти
Там бы до сих пор ни фига бы не было, если бы российские киношники свои декорации не оставили.
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09.06.2021 21:59 Відповісти
Существует ошибка, что, мол, нам построили Сечь ради фильма. Это не так. Планировали ее построить еще в 60-х годах.
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09.06.2021 23:35 Відповісти
Ну это не отменяет важности острова как природного объекта, например. А сейчас там есть Музей казачества, так что почему бы и нет
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10.06.2021 00:15 Відповісти
А з чого ви взяли що там була Січ ? Капища були...
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09.06.2021 19:01 Відповісти
Кроме исторических фактов, о Хортице распространяется много легенд. Удачная легенда от экскурсовода - это как десерт к основному блюду. Особенно для детей, которым хочется донести больше информации
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09.06.2021 23:34 Відповісти
На Хортице Б.Вишневецкий (князь и магнат) построил замок. Угадайте для чего русинский магнат строил бы замок, для беглецов-черкасов? - Нет, наоборот чтоб крестьяне не убегали от налогов в серую зону за пороги. То есть этот замок был против запорожцев.

Но интересный момент- на этом острове (старое название-о.Святого Григория) зимовал Святослав с войском. И там же погиб от рук печенегов. Пишут что там в воде у острова был найден меч тех времен варяжского типа.

Но в любом случае музей там нужен т.к. остальные Запорожские Сечи при совке затопили водохранилищами, или устроили на их месте котлованы для добычи руды.

На ютубе есть канал исследователя мест (по старым картам, облет с беспилотника) где были Запорожские Сечи- канал "Шукач". Рекомендую!
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09.06.2021 22:00 Відповісти
Остров Хортица первым в Украине получил статус национального заповедника. Заповедник в центре Запорожья в восемь раз больше Центрального парка Нью-Йорка и в два раза - Булонского леса в Париже
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09.06.2021 23:30 Відповісти
Была на острове пару лет назад - действительно красиво, место силы, но инфраструктуры ноль. Хорошо будет, если реально сделают. Будет ещё один туристический объект.
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10.06.2021 00:04 Відповісти
Стройка+возрождение - это отлично.
Еще бы "разобрались" с быдло-шашлычниками и просто "свиньями" в заповеднике.
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10.06.2021 09:37 Відповісти
 
 