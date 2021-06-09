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Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден распорядился отменить указы бывшего президента США Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда приложений китайского производства, в частности TikTok и WeChat.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ.

Отменены два указа Трампа от 6 августа 2020 года о деятельности разработанных в Китае приложений TikTok и WeChat на территории США.

Также Байден отменил указ своего предшественника о работе китайских приложений от 5 января 2021 года. Тогда администрация США посчитала, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. Вместе с тем, указы Трампа на практике выполнялись не полностью, так как некоторые их положения оспорили в суде.

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Нынешняя администрация намерена провести свой собственный анализ, направленный на оценку рисков в области безопасности, касательно приложений, разработанных в Китае, отмечает агентство Associated Press. В новом указе говорится, что министерство торговли США должно произвести анализ на основании четких данных о транзакциях, связанных с приложениями, которые разработаны в Китае или контролируются им. Затем ведомство должно дать рекомендации о том, как дальше защищать личные данные американцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
ТикТок прежде всего несёт угрозу интеллектуальному и духовному развитию любой нации, в силу того, что дичь там демонстрируемая видна всем пользователям, вместо того, чтобы дома только родителей нервировать Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США - Цензор.НЕТ 3806
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09.06.2021 19:07
+16
дебилизация полным ходом
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09.06.2021 19:05
+12
Все верно , разрешим китайцам хозяйничать в Америке без контроля . Старый идиот .
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09.06.2021 19:22
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дебилизация полным ходом
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09.06.2021 19:05 Ответить
Це - не дебілізація. Це - чжоу бай-ден, ворог США, китайський агент, який брав від китайських комунік гроші через свого синка іде віце-презиком при обамці.
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09.06.2021 19:38 Ответить
ШО???
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09.06.2021 20:48 Ответить
Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 6042
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09.06.2021 22:36 Ответить
Буває - швидко написав і не перевірив. Але, судячи з лайків, тутешні піпли got my point. А чому радієш ти, нєрусскій? Підозрюю, що колишня елітна проститутка гаріс на урочистій церемонії видала тобі іменний маузер і чорну тужурку швондєра за активну участь у фальсифікації виборів. Маладєц. Візьми з полиці пиріжок з гвіздками.
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10.06.2021 07:39 Ответить
Я не радуюсь, русский. Я над тобой просто ржу. Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 5173
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10.06.2021 17:27 Ответить
ТикТок прежде всего несёт угрозу интеллектуальному и духовному развитию любой нации, в силу того, что дичь там демонстрируемая видна всем пользователям, вместо того, чтобы дома только родителей нервировать Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США - Цензор.НЕТ 3806
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09.06.2021 19:07 Ответить
Когда то прочитал неплохой анекдот.
Внук говорит деду: мое поколение, интеллектуально, намного более развито чем твое.
На что дет ответил: раньше в инструкции к автомобилям, говорилось как настроить карбюратор, как отрегулировать положение клапанов двигателя.
А сейчас, пишут о том, что пить аккумуляторную жидкость, опасно для жизни...
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09.06.2021 19:15 Ответить
Боже, який корисний президент. Зебобіку варто брати приклад.
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09.06.2021 19:16 Ответить
Теперь заживут!
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09.06.2021 19:18 Ответить
Тік-ток це китайський проект, на хвилиночку.
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09.06.2021 19:18 Ответить
Не удивил этот де...л....
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09.06.2021 19:19 Ответить
Все верно , разрешим китайцам хозяйничать в Америке без контроля . Старый идиот .
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09.06.2021 19:22 Ответить
Скоро потребует вернуть джавелины.
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09.06.2021 19:22 Ответить
Ещё чуток, за они там с х-лом помешают. Успеем и джавелины и компенсацию заплатим за санкции против расеюшки.
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09.06.2021 23:27 Ответить
Неоднозначне рішення. Спочатку треба оцінювати загрозу нац.безпеці, а потім давати дозвіл на відновлення роботи. Однією рукою США бореться з Китаєм та його зростаючим впливом. А іншою рукою дозволяє своїм громадянам зливати персональну інфу намкитайські сервери, і продовжує переводити виробництво товарів зі своєї території в Азію.
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09.06.2021 19:23 Ответить
Навіть БЛМщики і відверті антитрампівці вже починають скиглити від бідонівських покращень Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 6086
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09.06.2021 19:24 Ответить
Ні, ні! Дєдушка жо - він хороший. Він - козак байденко!
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09.06.2021 19:39 Ответить
Ага, глобалист-миротворец. ))
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09.06.2021 19:47 Ответить
тєжко працює.як і наше упороте...
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09.06.2021 19:30 Ответить
я смотрю что я ошибался в Трампе .. он адекватней Бидона оказался...16 числа Мы украинцы официально прозреем какие там договорняки с Куйлом Нам озвучат... на жаль... Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 4565
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09.06.2021 19:37 Ответить
Раніше треба було думати... Адекватні люди завжди знали, хто такий Трамп, і хто - байден.
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09.06.2021 19:40 Ответить
а что Нам думать !? думай не думай а решали все америкосы своим голосованием...
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09.06.2021 21:15 Ответить
Один самодур херней страдал и другой маразматик не лучше первого! Дебилизм и умственная деградация указами не регулируется!
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09.06.2021 19:47 Ответить
Шото с дедом начинаются проблемы, Северный поток 2 отдал путлеру, теперь китайцев сначала запускает в Штаты, а потом будет делать анализ, шо уже приехали?
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09.06.2021 19:47 Ответить
З дєдом проблєми були завжди.
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10.06.2021 07:35 Ответить
Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 3563
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09.06.2021 19:59 Ответить
Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США - Цензор.НЕТ 7336
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09.06.2021 20:24 Ответить
Тік-Ток управляється прямо з Китаю. От жеш курва!
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09.06.2021 20:04 Ответить
Мириканець, а тобі не видається дивним, що "патріотичний" сиволапий гетьман є корєшком маріонетки куйла жо байдена?
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10.06.2021 07:41 Ответить
Да, но культурно попросил передавать им всю телеметрию. Прямиком в АНБ, ну чтобы не терять время.
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09.06.2021 20:09 Ответить
Большая проблема....
Поставил VPN и пользуйся тиктоком. Неужели это уровень президентов?
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09.06.2021 20:19 Ответить
Замахаєшся з ВПН. По-перше: нормальні ВПН (той же AdGuard VPN) з адекватною швидкістю і нормальним об'ємом трафіку на місяць - всі платні. По-друге: ВПН клвєнти на смартфонах не завжди з першого разу включаються, іноді треба перебирати різні сервера в різних країнах, бо вони бувають перевантажені з кінським пінгом 500мс. І не впевнений, що ВПН-клієнти існують для iOS. Швидко набридне таке сумнівне задоволення, як ВПН. Думаєш, чого різко просіла кількість активних українських користувачів фКантактє? Не через саму заборону указом Президента в 2015. Людям набридли ці ВПН-ни і проблеми, які аони породжують. Про onion - мережі типу Tor я взагалі мовчу. Глюкава хрінь, яка ще й може стати джерелом витоку твоїх паролів
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09.06.2021 20:48 Ответить
Windscribe даёт 10Гб в месяц на халяву, при пинге 50-100мс. Остальной объём платный.
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09.06.2021 21:13 Ответить
В Тик Токе много контента, который детям лучше не видеть до формирования устойчивой психики. И скорость распространения каких либо тем - ураганная. Хоть он и модерируется.
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09.06.2021 22:19 Ответить
На это и рассчет, от части.
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09.06.2021 23:29 Ответить
Старый маразматик байден таки сумеет развалить США. Такими то темпами.
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09.06.2021 23:31 Ответить
Что то у байдена понты кончились. Тоже походу балоболка картонная как и на зе. Обидно.
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09.06.2021 23:55 Ответить
байден - китайский президент
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10.06.2021 00:47 Ответить
 
 