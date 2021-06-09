Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok у США

Президент США Джо Байден розпорядився скасувати укази колишнього президента США Дональда Трампа, який намагався заборонити роботу на американській території низки додатків китайського виробництва, зокрема TikTok і WeChat.

Про це сказано в заяві, опублікованій Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скасовано два укази Трампа від 6 серпня 2020 року про діяльність розроблених у Китаї додатків TikTok і WeChat на території США.

Також Байден скасував указ свого попередника про роботу китайських додатків від 5 січня 2021 року. Тоді адміністрація США вважала, що китайські сервіси несуть загрозу для національної безпеки США, оскільки мають доступ до особистих даних американців. Водночас, укази Трампа на практиці виконувалися в повному обсязі, оскільки деякі їх положення оскаржили в суді.

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Нинішня адміністрація має намір провести свій власний аналіз, спрямований на оцінку ризиків стосовно безпеки, щодо додатків, розроблених у Китаї, відзначає агентство Associated Press. У новому указі сказано, що міністерство торгівлі США має зробити аналіз на підставі чітких даних про транзакції, пов'язані з додатками, які розроблені в Китаї або контролюються ним. Потім відомство має дати рекомендації про те, як далі захищати особисті дані американців.