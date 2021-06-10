Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что отказ правительства Германии поставлять вооружение в Украину является политическим решением.

Об этом он заявил в среду во время совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это государство, на которое напали, которое защищается. Оно не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства в войне. Поэтому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим", — сказал он.

Кулеба подчеркул, что нет ни единого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за рубежом, а также нет и ни единого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет продавать оружие Украине.

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В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Германия имеет право на принятие таких решений, и поблагодарил за сосредоточенность ФРГ на политическом урегулировании войны на востоке Украины.

"Германия является суверенным государством. Она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. Мы благодарны Германии, что она сосредоточивает свое внимание на политическом урегулировании, и мы надеемся искренне, что именно эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать наши территории", — отметил министр.

Вместе с тем глава украинской дипломатии выражает опасения по поводу возможности эскалации ситуации и новых атак со стороны России.

"Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия (по политическому урегулированию. - Ред.) не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет вновь атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что до этого сценария дело не дойдет, и "никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать". Чиновник добавил, что Украина выступает за мирное и политическое урегулирование конфликта, где, по его словам, поддержка Германии является абсолютно фундаментальной.

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Как сообщалось, 1 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы вооружение из Германии поставлялось в Украину. Маас в ответ заметил, что предоставление оружия не поможет в разрешении конфликта.