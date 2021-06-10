РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11203 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 841 41
Германия (6050) оружие (9398) путин (29877) россия (91364) Кулеба Дмитрий (2657)

Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что отказ правительства Германии поставлять вооружение в Украину является политическим решением.

Об этом он заявил в среду во время совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это государство, на которое напали, которое защищается. Оно не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства в войне. Поэтому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим", — сказал он.

Кулеба подчеркул, что нет ни единого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за рубежом, а также нет и ни единого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет продавать оружие Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы можем внести свой вклад, чтобы погибало меньше людей, - лидер немецких "зеленых" Габек снова призвал предоставить оружие Киеву

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Германия имеет право на принятие таких решений, и поблагодарил за сосредоточенность ФРГ на политическом урегулировании войны на востоке Украины.

"Германия является суверенным государством. Она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. Мы благодарны Германии, что она сосредоточивает свое внимание на политическом урегулировании, и мы надеемся искренне, что именно эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать наши территории", — отметил министр.

Вместе с тем глава украинской дипломатии выражает опасения по поводу возможности эскалации ситуации и новых атак со стороны России.

"Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия (по политическому урегулированию. - Ред.) не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет вновь атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что до этого сценария дело не дойдет, и "никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать". Чиновник добавил, что Украина выступает за мирное и политическое урегулирование конфликта, где, по его словам, поддержка Германии является абсолютно фундаментальной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов о войне на Донбассе: Франция и Германия все видят и понимают, но они делают гешефт

Как сообщалось, 1 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы вооружение из Германии поставлялось в Украину. Маас в ответ заметил, что предоставление оружия не поможет в разрешении конфликта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
А слив операции с "вагнеровцами" был политичским решением со стороны ОП ?
показать весь комментарий
10.06.2021 07:17
+10
Ось тут відображена дійсність!
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8945
показать весь комментарий
10.06.2021 07:37
+9
Гитлер выполняя обязательства по Договору Молотов-Риббентроп поставлял в дохлый ССср всякую дрянь,включая немецкие турбины для гидроэлектростанций Сралина аж до декабря 1941 года... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8957два братских народа РАБссии и Пруссии дружать с 1710 года.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7260
показать весь комментарий
10.06.2021 07:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гитлер выполняя обязательства по Договору Молотов-Риббентроп поставлял в дохлый ССср всякую дрянь,включая немецкие турбины для гидроэлектростанций Сралина аж до декабря 1941 года... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8957два братских народа РАБссии и Пруссии дружать с 1710 года.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7260
показать весь комментарий
10.06.2021 07:14 Ответить
Усі, без винятку, воєнні заводи на срср побудували американці. срср тоді не тільки не здох, а і мав найпотужну армію в світі, більшу ніж гтлр. Але, всупереч домовл з гтлр сралін поліз в фінл, за що гтлр послав сраліна нахер і скасував пакт.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:33 Ответить
Все предвоенные годы шла торговля всех со всеми.Финляндия была отдана фактически Сталину по договорённостям с Гитлером.Карта Европы уже сложилась у Гитлера в голове,но Сталину он подсунул совершенно другую.Для Гитлера оставался открытым вопрос ,что раньше Британия или СССР.Гитлер не хотел оставлять Британию в тылу и решил взять её блицкригом, но обломался.................................. .
показать весь комментарий
10.06.2021 08:24 Ответить
Это показывает нутро,суть немецкого руководства,его истинную позицию-все остальное пустое бла-бла
показать весь комментарий
10.06.2021 07:54 Ответить
" нутро,суть немецкого руководства,его истинную позицию" : интересы Германии и немецких граждан - превыше всего.
Вот, сцуки! Как смеют!
показать весь комментарий
10.06.2021 11:27 Ответить
А слив операции с "вагнеровцами" был политичским решением со стороны ОП ?
показать весь комментарий
10.06.2021 07:17 Ответить
Злив цієї операції, зі слів дЄрьмака, був хитрим дипломатичним планом, багатоходовочкою у виконанні дружбана Членограя. Та й взагалі, а чи була ця операція?
показать весь комментарий
10.06.2021 07:30 Ответить
Страны НАТО отказались поставлять любые вооружения Украине с 2014 года.Эмбарго действует до сих пор...,отдельные страны НАТО поставляли в Украину некоторые виды вооружений,типа Литва,Болгария,Чехия и некоторые другие...
показать весь комментарий
10.06.2021 07:17 Ответить
Если пария Зеленых в Германии победит на выборах в сентябре,то оружие Украина получит...,разница в рейтинге между партиями фрау Риббентроп и Зеленых совсем небольшая...
показать весь комментарий
10.06.2021 07:22 Ответить
Предварительно, пару раз ОБ борт!
показать весь комментарий
10.06.2021 07:53 Ответить
я давно говорил шо это колаборцианисты и пятая колона маргиналов!
показать весь комментарий
10.06.2021 07:26 Ответить
Германия это пособники кремлевской Гопоты фюрера с Питерской ПОМОЙКИ...газ жрут миллиардами...,но мало,Северное дерьмо ждет сдачи в эксплуатацию...,а вы про оружие.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8562
показать весь комментарий
10.06.2021 07:27 Ответить
Джо Байден вчера вылетел в Европу,будет Германию шантажировать и задабривать конфетами Рошен...Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
10.06.2021 07:29 Ответить
Кулебу послали нах, а он за это поблагодарил. ЗЕклоунада.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:32 Ответить
Зачем тебе германское оружие коли вы - власть воров? Мид даже не информируют про попытки по отправить в США дерьмаков, а он про оружие. Пояснил бы лучше ситуацию с Маркаровой, которую американцы упорно не признают послом, нагло растоптав указ гнусавого о назначении ее послом
показать весь комментарий
10.06.2021 07:32 Ответить
ОЗУ овоща також срала на мзс, оскільки цей напрямок не мав значення. Зєшобло навіть імітувати не може, а суспільство вимагає пояснень. Простіше ігнорувати, що зєОЗУ2 і робить.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:39 Ответить
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8517....
показать весь комментарий
10.06.2021 07:34 Ответить
А что хотели, что бы немецкие нацисты вредили русским продав оружие Украине.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:34 Ответить
Такое уже было, когда немцы передали оружие ОНУ-УНСО в1944 г.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:01 Ответить
А точніше? Прошу "фактуру"!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 08:41 Ответить
Зате збудувала пп2.То для кого тоді ця Германія є союзником та спільником?Решта нати займає таку ж саму,германську,позицію(крім балти,Польща).Речі,на чиєму боці вони там,регулюють,домовляються ,роблять місії починають вже казати відкрито.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:36 Ответить
Плешивый Хмырь отказался встречаться с Байденом в Швейцарии в том отеле где встречались когда то Рейган и Горбачев...Хмырь предложил Байдену другой отель... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1511 Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1511поскольку в том отеле Горбачев просрал СССр...
показать весь комментарий
10.06.2021 07:36 Ответить
Ось тут відображена дійсність!
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8945
показать весь комментарий
10.06.2021 07:37 Ответить
а й дійсно, Україні в цій "тусовці" місця нема.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:47 Ответить
Вони штовхають в обійми путлера не лише Білорусь, а й Україну -- це ж треба, під час війскової агресії і окупації частини території, реальній загрозі подальшої окупації -- фактично стати на сторону окупанта, ще й будувати з ним геополітичні зв'язки!
показать весь комментарий
10.06.2021 10:15 Ответить
ЕС Украине не нужен,завил вчера Андрей Пионтковский,Украине нужно НАТО...,и это правильная мысль...,Украина насрала РАБссии Путлера в пасть и без НАТО...,вера известный болван Игорь Марков из Одессы был в гостях у известного Барана Володи Шалавьева...интересные вещи сказал Марков...,цитирую..
Украину мы уже просрали,а что дальше? Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5389 Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1796
показать весь комментарий
10.06.2021 07:43 Ответить
Надасть нам зброї цілий океан,
Канцлер німецьких турків Ердоган. Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4769
показать весь комментарий
10.06.2021 07:46 Ответить
западные партнеры...епт..
показать весь комментарий
10.06.2021 07:50 Ответить
Фрицы суки че с них взять.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:50 Ответить
уряд попрошайок -то санкції просять ,то вакцину , то зброю ...
показать весь комментарий
10.06.2021 07:53 Ответить
дальновидно Степан Андреевич мочил и мокшу и гансев....
показать весь комментарий
10.06.2021 07:53 Ответить
Через семь лет прозрели наконец,и если орут во весь голос значит все уже совсем плохо.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:58 Ответить
ещё когда только всё начиналось с Крымом случайно на ютубе выловил ролик - там какой то
совершенно расиянский крымчак но с мозгами записал обращение в котором пытался объяс-
нить почему нельзя расисе забирать Крым и что он в дальнейшем будет передан за долги во
время второй мировой эсэсэсэрии перед богатенькими амерами (по "странному" совпадению
все они принадлежат богоносной нации) у которых есть все документы и единственная роль
расиси это забрать Крым у Украины и при помощи "помощничков" помочь его окон чательно
вывести из под юрисдикции Украины.... теперь окончательно понятно кто именно эти "помощ-
нички".
показать весь комментарий
10.06.2021 08:18 Ответить
Не кури багато зранку анаші!
показать весь комментарий
10.06.2021 08:38 Ответить
уболтал.... выслал тебе
показать весь комментарий
10.06.2021 08:39 Ответить
Заради заглядування ***** в очко клован і 73/43%зебільного його лохторату зруйнували з таким трудом вибудувану Порохом антихуйловську міжнародну коаліцію. От і тепер ніхто не хоче розмовляти з Україною стосовно зброї.
показать весь комментарий
10.06.2021 08:22 Ответить
Саме про це я писав два роки тому! А мені рвалися "очі повидирать!!!! "Хоть паржом!!!" "Паржали?!" а тепер копійки рахують!!! А Україна - "в жопі"!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 08:36 Ответить
Эрдоганыч грузит в Украину любое оружие...,Мавзолейное быдло очень сильно Возмущам-с... Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4758недавно заключен договор на поставки из Турции какого то оружия,что РАБссия в шоке Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1288Боитесь крысы Мавзолейные...,это вам не Чечня 2 раза... Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3879
показать весь комментарий
10.06.2021 10:28 Ответить
 
 