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Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що відмова уряду Німеччини поставляти озброєння в Україну є політичним рішенням.

Про це він заявив у середу під час спільної пресконференції в Берліні з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна - це держава, на яку напали, яка захищається. Вона не використовує зброю для того, щоб захоплювати чужі території, вбивати громадян іншої держави у війні. Тому ми розуміємо, що рішення, яке ухвалив уряд Німеччини, є політичним", - сказав він.

Кулеба акцентував, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати чи купувати зброю за кордоном, а також немає і жодної юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яке не дозволяє продавати зброю Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву

Водночас глава МЗС України наголосив, що Німеччина має право на ухвалення таких рішень, і подякував за зосередженість ФРН на політичному врегулюванні війни на сході України.

"Німеччина є суверенною державою. Вона має право ухвалювати ті рішення, які вона вважає ефективними та дієвими. Ми вдячні Німеччині, що вона зосереджує свою увагу на політичному врегулюванні, і ми сподіваємося щиро, що саме ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати наші території", - зазначив міністр.

Поряд з тим глава української дипломатії висловлює побоювання через можливість ескалації ситуації та нових атак з боку Росії.

"Але ми маємо бути відверті, що якщо ці зусилля (з політичного врегулювання. – Ред.) не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія є озброєною більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент в нашому розпорядженні", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС висловив сподівання, що до цього сценарію справа не дійде, і "ніхто ніколи не пожалкує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати". Високопосадовець додав, що Україна виступає за мирне і політичне врегулювання конфлікту, де, за його словами, підтримка Німеччини є абсолютно фундаментальною.

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Як повідомлялося, 1 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб озброєння з Німеччини постачалося в Україну. Маас у відповідь зауважив, що надання зброї не допоможе у вирішенні конфлікту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А слив операции с "вагнеровцами" был политичским решением со стороны ОП ?
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10.06.2021 07:17
+10
Ось тут відображена дійсність!
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8945
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10.06.2021 07:37
+9
Гитлер выполняя обязательства по Договору Молотов-Риббентроп поставлял в дохлый ССср всякую дрянь,включая немецкие турбины для гидроэлектростанций Сралина аж до декабря 1941 года... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8957два братских народа РАБссии и Пруссии дружать с 1710 года.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7260
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10.06.2021 07:14
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Гитлер выполняя обязательства по Договору Молотов-Риббентроп поставлял в дохлый ССср всякую дрянь,включая немецкие турбины для гидроэлектростанций Сралина аж до декабря 1941 года... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8957два братских народа РАБссии и Пруссии дружать с 1710 года.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7260
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10.06.2021 07:14 Відповісти
Усі, без винятку, воєнні заводи на срср побудували американці. срср тоді не тільки не здох, а і мав найпотужну армію в світі, більшу ніж гтлр. Але, всупереч домовл з гтлр сралін поліз в фінл, за що гтлр послав сраліна нахер і скасував пакт.
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10.06.2021 07:33 Відповісти
Все предвоенные годы шла торговля всех со всеми.Финляндия была отдана фактически Сталину по договорённостям с Гитлером.Карта Европы уже сложилась у Гитлера в голове,но Сталину он подсунул совершенно другую.Для Гитлера оставался открытым вопрос ,что раньше Британия или СССР.Гитлер не хотел оставлять Британию в тылу и решил взять её блицкригом, но обломался.................................. .
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10.06.2021 08:24 Відповісти
Это показывает нутро,суть немецкого руководства,его истинную позицию-все остальное пустое бла-бла
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10.06.2021 07:54 Відповісти
" нутро,суть немецкого руководства,его истинную позицию" : интересы Германии и немецких граждан - превыше всего.
Вот, сцуки! Как смеют!
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10.06.2021 11:27 Відповісти
А слив операции с "вагнеровцами" был политичским решением со стороны ОП ?
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10.06.2021 07:17 Відповісти
Злив цієї операції, зі слів дЄрьмака, був хитрим дипломатичним планом, багатоходовочкою у виконанні дружбана Членограя. Та й взагалі, а чи була ця операція?
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10.06.2021 07:30 Відповісти
Страны НАТО отказались поставлять любые вооружения Украине с 2014 года.Эмбарго действует до сих пор...,отдельные страны НАТО поставляли в Украину некоторые виды вооружений,типа Литва,Болгария,Чехия и некоторые другие...
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10.06.2021 07:17 Відповісти
Если пария Зеленых в Германии победит на выборах в сентябре,то оружие Украина получит...,разница в рейтинге между партиями фрау Риббентроп и Зеленых совсем небольшая...
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10.06.2021 07:22 Відповісти
Предварительно, пару раз ОБ борт!
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10.06.2021 07:53 Відповісти
я давно говорил шо это колаборцианисты и пятая колона маргиналов!
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10.06.2021 07:26 Відповісти
Германия это пособники кремлевской Гопоты фюрера с Питерской ПОМОЙКИ...газ жрут миллиардами...,но мало,Северное дерьмо ждет сдачи в эксплуатацию...,а вы про оружие.... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8562
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10.06.2021 07:27 Відповісти
Джо Байден вчера вылетел в Европу,будет Германию шантажировать и задабривать конфетами Рошен...Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7588
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10.06.2021 07:29 Відповісти
Кулебу послали нах, а он за это поблагодарил. ЗЕклоунада.
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10.06.2021 07:32 Відповісти
Зачем тебе германское оружие коли вы - власть воров? Мид даже не информируют про попытки по отправить в США дерьмаков, а он про оружие. Пояснил бы лучше ситуацию с Маркаровой, которую американцы упорно не признают послом, нагло растоптав указ гнусавого о назначении ее послом
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10.06.2021 07:32 Відповісти
ОЗУ овоща також срала на мзс, оскільки цей напрямок не мав значення. Зєшобло навіть імітувати не може, а суспільство вимагає пояснень. Простіше ігнорувати, що зєОЗУ2 і робить.
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10.06.2021 07:39 Відповісти
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8517....
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10.06.2021 07:34 Відповісти
А что хотели, что бы немецкие нацисты вредили русским продав оружие Украине.
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10.06.2021 07:34 Відповісти
Такое уже было, когда немцы передали оружие ОНУ-УНСО в1944 г.
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10.06.2021 08:01 Відповісти
А точніше? Прошу "фактуру"!!!
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10.06.2021 08:41 Відповісти
Зате збудувала пп2.То для кого тоді ця Германія є союзником та спільником?Решта нати займає таку ж саму,германську,позицію(крім балти,Польща).Речі,на чиєму боці вони там,регулюють,домовляються ,роблять місії починають вже казати відкрито.
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10.06.2021 07:36 Відповісти
Плешивый Хмырь отказался встречаться с Байденом в Швейцарии в том отеле где встречались когда то Рейган и Горбачев...Хмырь предложил Байдену другой отель... Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1511 Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1511поскольку в том отеле Горбачев просрал СССр...
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10.06.2021 07:36 Відповісти
Ось тут відображена дійсність!
Отказ Германии поставлять оружие Украине является политическим решением, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8945
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10.06.2021 07:37 Відповісти
а й дійсно, Україні в цій "тусовці" місця нема.
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10.06.2021 08:47 Відповісти
Вони штовхають в обійми путлера не лише Білорусь, а й Україну -- це ж треба, під час війскової агресії і окупації частини території, реальній загрозі подальшої окупації -- фактично стати на сторону окупанта, ще й будувати з ним геополітичні зв'язки!
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10.06.2021 10:15 Відповісти
ЕС Украине не нужен,завил вчера Андрей Пионтковский,Украине нужно НАТО...,и это правильная мысль...,Украина насрала РАБссии Путлера в пасть и без НАТО...,вера известный болван Игорь Марков из Одессы был в гостях у известного Барана Володи Шалавьева...интересные вещи сказал Марков...,цитирую..
Украину мы уже просрали,а что дальше? Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5389 Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1796
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10.06.2021 07:43 Відповісти
Надасть нам зброї цілий океан,
Канцлер німецьких турків Ердоган. Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4769
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10.06.2021 07:46 Відповісти
западные партнеры...епт..
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10.06.2021 07:50 Відповісти
Фрицы суки че с них взять.
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10.06.2021 07:50 Відповісти
уряд попрошайок -то санкції просять ,то вакцину , то зброю ...
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10.06.2021 07:53 Відповісти
дальновидно Степан Андреевич мочил и мокшу и гансев....
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10.06.2021 07:53 Відповісти
Через семь лет прозрели наконец,и если орут во весь голос значит все уже совсем плохо.
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10.06.2021 07:58 Відповісти
ещё когда только всё начиналось с Крымом случайно на ютубе выловил ролик - там какой то
совершенно расиянский крымчак но с мозгами записал обращение в котором пытался объяс-
нить почему нельзя расисе забирать Крым и что он в дальнейшем будет передан за долги во
время второй мировой эсэсэсэрии перед богатенькими амерами (по "странному" совпадению
все они принадлежат богоносной нации) у которых есть все документы и единственная роль
расиси это забрать Крым у Украины и при помощи "помощничков" помочь его окон чательно
вывести из под юрисдикции Украины.... теперь окончательно понятно кто именно эти "помощ-
нички".
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10.06.2021 08:18 Відповісти
Не кури багато зранку анаші!
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10.06.2021 08:38 Відповісти
уболтал.... выслал тебе
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10.06.2021 08:39 Відповісти
Заради заглядування ***** в очко клован і 73/43%зебільного його лохторату зруйнували з таким трудом вибудувану Порохом антихуйловську міжнародну коаліцію. От і тепер ніхто не хоче розмовляти з Україною стосовно зброї.
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10.06.2021 08:22 Відповісти
Саме про це я писав два роки тому! А мені рвалися "очі повидирать!!!! "Хоть паржом!!!" "Паржали?!" а тепер копійки рахують!!! А Україна - "в жопі"!!!
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10.06.2021 08:36 Відповісти
Эрдоганыч грузит в Украину любое оружие...,Мавзолейное быдло очень сильно Возмущам-с... Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4758недавно заключен договор на поставки из Турции какого то оружия,что РАБссия в шоке Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1288Боитесь крысы Мавзолейные...,это вам не Чечня 2 раза... Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3879
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10.06.2021 10:28 Відповісти
 
 