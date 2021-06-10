Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"

Транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от эскалации агрессии. "Северный поток-2" необходимо остановить, чтобы защитить Украину.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что Украине сейчас необходима поддержка.

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"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", - сказал Билявский.