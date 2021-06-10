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Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, -

Транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от эскалации агрессии. "Северный поток-2" необходимо остановить, чтобы защитить Украину.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что Украине сейчас необходима поддержка.

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"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", - сказал Билявский.
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Меркельша пообіцяла захист від росіскої агресії.
Сказала, беремо Юкрейн у НАТО. Негайно.
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10.06.2021 09:01 Ответить
Общались? Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 625
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10.06.2021 09:06 Ответить
Может быть тогда для усиления сдерживания надо еще одну трубу проложить? Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5198
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10.06.2021 09:03 Ответить
поздно пить боржоми......... укрепсооружения строить и не надеется на западных г*ндонов(партнеров) в борьбе с приполярной ордой.......
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10.06.2021 09:13 Ответить
Прокинулись! Цю тезу треба було просувати весь час!
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10.06.2021 09:21 Ответить
куда ее продвигать ? это и так было давно понятно
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10.06.2021 09:26 Ответить
Нафтогаз пізно всравсь. Вже не утримує. Не буде ніякого транзиту через Україну.
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10.06.2021 09:21 Ответить
Нафтогаз врет, потому что будут засвечены излишки украденного газа у Украины.
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10.06.2021 11:19 Ответить
Наоборот, эскалация и война в Украине ускорит запуск северного потока-2.
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10.06.2021 11:47 Ответить
 
 