Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"
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Транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от эскалации агрессии. "Северный поток-2" необходимо остановить, чтобы защитить Украину.
Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что Украине сейчас необходима поддержка.
"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", - сказал Билявский.
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Сказала, беремо Юкрейн у НАТО. Негайно.