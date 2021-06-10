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Транзит газу через Україну стримує Росію від ескалації агресії, - "Нафтогаз"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Транзит газу через Україну стримує Росію від ескалації агресії, -

Транзит газу через територію України стримує Росію від ескалації агресії. "Північний потік-2" необхідно зупинити, щоб захистити Україну.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україні зараз необхідна підтримка.

"Повномасштабне продовження транзиту газу через Україну робить Росію залежною від нашої країни - ця залежність є стримувальним чинником в ескалації російської агресії проти України. Ніщо не допоможе в захисті України від російської агресії краще, ніж зупинка Nord Stream 2. Україна зараз, як ніколи, потребує в підтримки", - сказав Білявський.

Читайте: Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Автор: Анастасія Потіха
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Меркельша пообіцяла захист від росіскої агресії.
Сказала, беремо Юкрейн у НАТО. Негайно.
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10.06.2021 09:01 Відповісти
Общались? Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 625
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10.06.2021 09:06 Відповісти
Может быть тогда для усиления сдерживания надо еще одну трубу проложить? Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5198
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10.06.2021 09:03 Відповісти
поздно пить боржоми......... укрепсооружения строить и не надеется на западных г*ндонов(партнеров) в борьбе с приполярной ордой.......
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10.06.2021 09:13 Відповісти
Прокинулись! Цю тезу треба було просувати весь час!
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10.06.2021 09:21 Відповісти
куда ее продвигать ? это и так было давно понятно
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10.06.2021 09:26 Відповісти
Нафтогаз пізно всравсь. Вже не утримує. Не буде ніякого транзиту через Україну.
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10.06.2021 09:21 Відповісти
Нафтогаз врет, потому что будут засвечены излишки украденного газа у Украины.
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10.06.2021 11:19 Відповісти
Наоборот, эскалация и война в Украине ускорит запуск северного потока-2.
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10.06.2021 11:47 Відповісти
 
 