РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11098 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
766 18
россия (91364) Северный поток (1426) Шмыгаль Денис (2332)

"Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США все еще могут вернуть санкции против "Северного потока - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

Читайте: Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
да хватит уже скулить, и дураку понятно, что газопровод будет построен, а наш будет ликвидирован, не одна страна мира не наступит на свои глобальные интересы ради другой, и это нормально! Вместо того что бы скулить, за семь лет нужно было думать чем заполнить эту трубу, открывая новые месторождения, строя новые скважины, увеличивая добычу, вы же, властьимущие, ничего этого не делали, а только трепались языком... а теперь все, можете готовится к метал распилу...... идиоты!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:11
+1
СП-2 начали строить в октябре 2015-го года. "Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7351
показать весь комментарий
10.06.2021 09:12
+1
А основну частину побудували за останні 2 роки.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ви дупи зачухали лише зараз ???
У вас було ДВА роки.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:07 Ответить
СП-2 начали строить в октябре 2015-го года. "Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7351
показать весь комментарий
10.06.2021 09:12 Ответить
А основну частину побудували за останні 2 роки.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:24 Ответить
Влада зелених - теж.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:07 Ответить
да хватит уже скулить, и дураку понятно, что газопровод будет построен, а наш будет ликвидирован, не одна страна мира не наступит на свои глобальные интересы ради другой, и это нормально! Вместо того что бы скулить, за семь лет нужно было думать чем заполнить эту трубу, открывая новые месторождения, строя новые скважины, увеличивая добычу, вы же, властьимущие, ничего этого не делали, а только трепались языком... а теперь все, можете готовится к метал распилу...... идиоты!
показать весь комментарий
10.06.2021 09:11 Ответить
Так нашли же месторождения. На Донбассе, сланцевого. Все остальное из украинских недр выкачали при совке. Поэтому военкомат-призыв-Донбасс. Освобождать месторождения.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:31 Ответить
да эти месторождения давно были известны, есть еще масса неразведанных.. еще полно в Украине газа, да и нефти, нужно разведывать... к примеру на западной Украине нефть точно есть , откуда нафтуся и т.п....!?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:05 Ответить
Украинские запасы сосредоточены в четырех нефтегазоносных провинциях, состоящих из 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Как правило, газ и нефть добывают параллельно.

Главные регионы добычи украинских углеводородов:

Восточный (Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса),
Западный (Волынско-Подольская плита, Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье),
Южный (Причерноморье, а также в пределах исключительной экономической зоны Черного и Азовского морей).
Хотя если Вы копая огород нашли новое месторождение, то от всей души поздравляю.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:23 Ответить
https://project.liga.net/projects/borislav_oil/ но вот ума у нашего руководства к сожалению нет, вернее есть но никак не в сторону Украины, а чисто в личный карман!
показать весь комментарий
10.06.2021 10:37 Ответить
Глубина бурения скважин зависит от цели, преследуемой бурением. Если говорить о добыче нефти, то средняя глубина составляет от 2 до 3 км, а самая глубокая нефтяная скважина на сегодняшний день более 12 км.... а для наших властьимущих 2,8 км это оооочень сложно оказывается..
показать весь комментарий
10.06.2021 10:39 Ответить
Ти також.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:17 Ответить
Питання:
- Може бути у людини меньше, ніж нуль власної думки?
Відповідь:
- Може. Якщо ця людина - Шмигаль. При клоуні, що грає роль президента, працює Шмигаль, який грає роль прем'єра. А насправді страною керують із зовні.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:29 Ответить
Та я радий був, якби нами керували ззовні, все одно наше населення тупе і не розумнішає. Проблема, що ніхто не хоче брати нас під зовнішнє управління - ми занадто проблемна територія
показать весь комментарий
10.06.2021 09:32 Ответить
В зовнішньому управлінні є одне "але". Майном керувати іноземці будуть, але українці в цьому логістичному ланцюгу зайві. Тим більш, коли вони втратять право власності. Якщо пан купить у якихось слабеньких на голову власників квартиру, то він після укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса залишить колишніх хозяїв жити у його квартирі? Чи попросить їх до виходу?
показать весь комментарий
10.06.2021 09:42 Ответить
Проснулся)
показать весь комментарий
10.06.2021 09:31 Ответить
Ні, це ПОЛІТИЧНА зброя. Головна мета Північного потоку - 2 - щоб була можливість розпочати війну проти України без загрози газопостачанню Європи
показать весь комментарий
10.06.2021 09:31 Ответить
А зачем им захватывать Украину? Получить эту разруху, и нищее озлобленное население? Очнись
показать весь комментарий
10.06.2021 10:37 Ответить
шмыгаль, кому таможня возит деньги потоками?
показать весь комментарий
10.06.2021 11:40 Ответить
 
 