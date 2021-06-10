"Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США все еще могут вернуть санкции против "Северного потока - 2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.
"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.
Топ комментарии
+4 Andre2014
показать весь комментарий10.06.2021 09:11
+1 Василь Худотеплий
показать весь комментарий10.06.2021 09:12
+1 Ksenia VB
показать весь комментарий10.06.2021 09:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У вас було ДВА роки.
Главные регионы добычи украинских углеводородов:
Восточный (Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса),
Западный (Волынско-Подольская плита, Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье),
Южный (Причерноморье, а также в пределах исключительной экономической зоны Черного и Азовского морей).
Хотя если Вы копая огород нашли новое месторождение, то от всей души поздравляю.
- Може бути у людини меньше, ніж нуль власної думки?
Відповідь:
- Може. Якщо ця людина - Шмигаль. При клоуні, що грає роль президента, працює Шмигаль, який грає роль прем'єра. А насправді страною керують із зовні.