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"Північний потік-2" - це економічна зброя Кремля, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США все ще можуть повернути санкції проти "Північного потоку-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, це "економічна зброя Кремля", яка використовуватиметься проти України, Європи та США.
"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Багато європейських країн виступають проти добудови", - сказав прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+4 Andre2014
показати весь коментар10.06.2021 09:11
+1 Василь Худотеплий
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+1 Ksenia VB
показати весь коментар10.06.2021 09:24
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Будь ласка, зачекайте...
У вас було ДВА роки.
Главные регионы добычи украинских углеводородов:
Восточный (Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса),
Западный (Волынско-Подольская плита, Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье),
Южный (Причерноморье, а также в пределах исключительной экономической зоны Черного и Азовского морей).
Хотя если Вы копая огород нашли новое месторождение, то от всей души поздравляю.
- Може бути у людини меньше, ніж нуль власної думки?
Відповідь:
- Може. Якщо ця людина - Шмигаль. При клоуні, що грає роль президента, працює Шмигаль, який грає роль прем'єра. А насправді страною керують із зовні.