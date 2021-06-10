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"Північний потік-2" - це економічна зброя Кремля, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США все ще можуть повернути санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, це "економічна зброя Кремля", яка використовуватиметься проти України, Європи та США.

"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Багато європейських країн виступають проти добудови", - сказав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
да хватит уже скулить, и дураку понятно, что газопровод будет построен, а наш будет ликвидирован, не одна страна мира не наступит на свои глобальные интересы ради другой, и это нормально! Вместо того что бы скулить, за семь лет нужно было думать чем заполнить эту трубу, открывая новые месторождения, строя новые скважины, увеличивая добычу, вы же, властьимущие, ничего этого не делали, а только трепались языком... а теперь все, можете готовится к метал распилу...... идиоты!
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10.06.2021 09:11
+1
СП-2 начали строить в октябре 2015-го года. "Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7351
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10.06.2021 09:12
+1
А основну частину побудували за останні 2 роки.
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10.06.2021 09:24
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А чого ви дупи зачухали лише зараз ???
У вас було ДВА роки.
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10.06.2021 09:07 Відповісти
СП-2 начали строить в октябре 2015-го года. "Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7351
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10.06.2021 09:12 Відповісти
А основну частину побудували за останні 2 роки.
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10.06.2021 09:24 Відповісти
Влада зелених - теж.
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10.06.2021 09:07 Відповісти
да хватит уже скулить, и дураку понятно, что газопровод будет построен, а наш будет ликвидирован, не одна страна мира не наступит на свои глобальные интересы ради другой, и это нормально! Вместо того что бы скулить, за семь лет нужно было думать чем заполнить эту трубу, открывая новые месторождения, строя новые скважины, увеличивая добычу, вы же, властьимущие, ничего этого не делали, а только трепались языком... а теперь все, можете готовится к метал распилу...... идиоты!
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10.06.2021 09:11 Відповісти
Так нашли же месторождения. На Донбассе, сланцевого. Все остальное из украинских недр выкачали при совке. Поэтому военкомат-призыв-Донбасс. Освобождать месторождения.
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10.06.2021 09:31 Відповісти
да эти месторождения давно были известны, есть еще масса неразведанных.. еще полно в Украине газа, да и нефти, нужно разведывать... к примеру на западной Украине нефть точно есть , откуда нафтуся и т.п....!?
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10.06.2021 10:05 Відповісти
Украинские запасы сосредоточены в четырех нефтегазоносных провинциях, состоящих из 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Как правило, газ и нефть добывают параллельно.

Главные регионы добычи украинских углеводородов:

Восточный (Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса),
Западный (Волынско-Подольская плита, Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье),
Южный (Причерноморье, а также в пределах исключительной экономической зоны Черного и Азовского морей).
Хотя если Вы копая огород нашли новое месторождение, то от всей души поздравляю.
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10.06.2021 10:23 Відповісти
https://project.liga.net/projects/borislav_oil/ но вот ума у нашего руководства к сожалению нет, вернее есть но никак не в сторону Украины, а чисто в личный карман!
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10.06.2021 10:37 Відповісти
Глубина бурения скважин зависит от цели, преследуемой бурением. Если говорить о добыче нефти, то средняя глубина составляет от 2 до 3 км, а самая глубокая нефтяная скважина на сегодняшний день более 12 км.... а для наших властьимущих 2,8 км это оооочень сложно оказывается..
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10.06.2021 10:39 Відповісти
Ти також.
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10.06.2021 09:17 Відповісти
Питання:
- Може бути у людини меньше, ніж нуль власної думки?
Відповідь:
- Може. Якщо ця людина - Шмигаль. При клоуні, що грає роль президента, працює Шмигаль, який грає роль прем'єра. А насправді страною керують із зовні.
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10.06.2021 09:29 Відповісти
Та я радий був, якби нами керували ззовні, все одно наше населення тупе і не розумнішає. Проблема, що ніхто не хоче брати нас під зовнішнє управління - ми занадто проблемна територія
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10.06.2021 09:32 Відповісти
В зовнішньому управлінні є одне "але". Майном керувати іноземці будуть, але українці в цьому логістичному ланцюгу зайві. Тим більш, коли вони втратять право власності. Якщо пан купить у якихось слабеньких на голову власників квартиру, то він після укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса залишить колишніх хозяїв жити у його квартирі? Чи попросить їх до виходу?
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10.06.2021 09:42 Відповісти
Проснулся)
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10.06.2021 09:31 Відповісти
Ні, це ПОЛІТИЧНА зброя. Головна мета Північного потоку - 2 - щоб була можливість розпочати війну проти України без загрози газопостачанню Європи
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10.06.2021 09:31 Відповісти
А зачем им захватывать Украину? Получить эту разруху, и нищее озлобленное население? Очнись
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10.06.2021 10:37 Відповісти
шмыгаль, кому таможня возит деньги потоками?
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10.06.2021 11:40 Відповісти
 
 