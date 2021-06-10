Эпидзонирование Украины: в шести регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине все области и Киев находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом. Также во всех регионах соответствуют установленной норме показатель динамики уровня госпитализации и охвата тестированием.

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В Украине уровень заболеваемости составляет 69 на 100 тыс. населения при определенном показателе в 75 на 100 тыс. населения. В Киеве этот показатель - 161, в Запорожской области - 91, Киевской - 102, Николаевской - 109, Ривненской - 110, Черкасской - 77.

При этом, все регионы отнесены к "зеленой" зоне.