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Епідзонування України: в шести регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: в шести регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні всі області і Київ перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу і показник зайнятості ліжок з киснем. Також у всіх регіонах відповідають встановленій нормі показник динаміки рівня госпіталізації та охоплення тестуванням.

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В Україні рівень захворюваності становить 69 на 100 тис. населення за визначеного показника в 75 на 100 тис. населення. У Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській – 110 та Черкаській - 77.

Водночас усі регіони віднесено до "зеленої" зони.

Епідзонування України: в шести регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Жах!
І лЯшко-Чудотворець нічим тут зарадити не може. Біда бідезна та й годі!
Пора запасатися паперовими костюмами і займати чергу на цвинтар...
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10.06.2021 11:24 Відповісти
Через місяць в Одеській, Миколаївській і Херсонській буде понад 150 на 100 тис.
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10.06.2021 11:44 Відповісти
Ничо там не будет. Там всем пох ещё с прошлого года.
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10.06.2021 12:59 Відповісти
А статистику намалють, як Труханов скаже? Маєте рацію.
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10.06.2021 13:06 Відповісти
 
 