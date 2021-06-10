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выплаты (542) Пенсионный фонд (424) предприниматели (1232)

Пенсионный фонд завершил выплату "карантинных" 8 тысяч ФОПам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пенсионный фонд завершил выплату

Пенсионный фонд завершил выплаты 8 тысяч гривен предпринимателям. Всего было 337 946 успешно поданных заявок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії".

"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.

Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.

Также читайте: Кабмин выделил из Госбюджета еще 1,4 млрд грн на выплаты "карантинных" 8 тыс. грн

Автор: Богдан Гуньковський
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Гуд
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10.06.2021 11:15 Ответить
есть мнение шо это очередная показуха и получили далеко не все кто должен . есть тут те кого прокинули ?
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10.06.2021 11:21 Ответить
Есть утверждение, что вместо индексации пенсий, деньги отдали дармоедам.
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10.06.2021 11:39 Ответить
Просто віддали тим, хто міг і сам заробити, якби була можливість.
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10.06.2021 11:41 Ответить
Угу, хотел бы купить автомобиль, но не имею возможности...
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10.06.2021 11:46 Ответить
существует подозрение что вместо индексации пенсий или денег раздачи их дармоедам их просто ******** Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам - Цензор.НЕТ 7193
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10.06.2021 11:49 Ответить
Есть такие!! Мне не выплатили, сидела на карантине без работы и без зарплаты, а есть такие, которые работали и ещё выплаты получили, я просто в ахере. Писала письма в офис президента и минсоцполитики, пфу, все красиво послали!! Работаю администратором в небольшом комплексе, где есть салон красоты, стоматологи, бассейн, спорт и фитнес залы. Комплекс был закрыт на карантин несколько раз, выплат нет!!
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10.06.2021 12:14 Ответить
возможно утешением для вас будет тот факт что по мнению Юрій Ан вы получается не дармоедка ( раз денег вам в конце концов не дали ) потому что он считает что это придумано только дармоедов Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам - Цензор.НЕТ 3912
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10.06.2021 12:43 Ответить
Позаконтрольна заначка б/я преза. Рахунки ПФ таємниця+безпрєдєл(((
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10.06.2021 11:53 Ответить
Так торжественно рапортуют о каких то 8 тысячях,эти предприниматели вам каждый месяц милиарды платят и вы молчите.
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10.06.2021 14:25 Ответить
Отримав - дякую! В цих умовах - добре. Вперше схвалюю дії зе-влади.. Ну, ціни збільшились, але це все одно краще ніж ніц....
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10.06.2021 15:59 Ответить
 
 