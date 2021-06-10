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Пенсионный фонд завершил выплату "карантинных" 8 тысяч ФОПам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пенсионный фонд завершил выплаты 8 тысяч гривен предпринимателям. Всего было 337 946 успешно поданных заявок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії".
"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.
Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.
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