Пенсионный фонд завершил выплату "карантинных" 8 тысяч ФОПам

Пенсионный фонд завершил выплаты 8 тысяч гривен предпринимателям. Всего было 337 946 успешно поданных заявок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії".

"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году было 337 946 успешно поданных заявок.

Всего было выплачено 2 703 568 000 грн.

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