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Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам
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Пенсійний фонд завершив виплати 8 тисяч гривень підприємцям. Всього було 337 946 успішно поданих заявок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба "Дії".
"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч було 337 946 успішно поданих заявок.
Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.
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