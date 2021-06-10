Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплати 8 тисяч гривень підприємцям. Всього було 337 946 успішно поданих заявок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба "Дії".

"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч було 337 946 успішно поданих заявок.

Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.

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