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Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсійний фонд завершив виплату

Пенсійний фонд завершив виплати 8 тисяч гривень підприємцям. Всього було 337 946 успішно поданих заявок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба "Дії".

"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч було 337 946 успішно поданих заявок.

Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.

Також читайте: На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям направлено вже понад 1,4 млрд грн, - Мінекономрозвитку

Автор: Анастасія Потіха
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10.06.2021 11:15 Відповісти
есть мнение шо это очередная показуха и получили далеко не все кто должен . есть тут те кого прокинули ?
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10.06.2021 11:21 Відповісти
Есть утверждение, что вместо индексации пенсий, деньги отдали дармоедам.
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10.06.2021 11:39 Відповісти
Просто віддали тим, хто міг і сам заробити, якби була можливість.
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10.06.2021 11:41 Відповісти
Угу, хотел бы купить автомобиль, но не имею возможности...
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10.06.2021 11:46 Відповісти
существует подозрение что вместо индексации пенсий или денег раздачи их дармоедам их просто ******** Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам - Цензор.НЕТ 7193
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10.06.2021 11:49 Відповісти
Есть такие!! Мне не выплатили, сидела на карантине без работы и без зарплаты, а есть такие, которые работали и ещё выплаты получили, я просто в ахере. Писала письма в офис президента и минсоцполитики, пфу, все красиво послали!! Работаю администратором в небольшом комплексе, где есть салон красоты, стоматологи, бассейн, спорт и фитнес залы. Комплекс был закрыт на карантин несколько раз, выплат нет!!
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10.06.2021 12:14 Відповісти
возможно утешением для вас будет тот факт что по мнению Юрій Ан вы получается не дармоедка ( раз денег вам в конце концов не дали ) потому что он считает что это придумано только дармоедов Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам - Цензор.НЕТ 3912
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10.06.2021 12:43 Відповісти
Позаконтрольна заначка б/я преза. Рахунки ПФ таємниця+безпрєдєл(((
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10.06.2021 11:53 Відповісти
Так торжественно рапортуют о каких то 8 тысячях,эти предприниматели вам каждый месяц милиарды платят и вы молчите.
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10.06.2021 14:25 Відповісти
Отримав - дякую! В цих умовах - добре. Вперше схвалюю дії зе-влади.. Ну, ціни збільшились, але це все одно краще ніж ніц....
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10.06.2021 15:59 Відповісти
 
 