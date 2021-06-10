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Кулеба призвал Италию открыть границу для украинских туристов

Кулеба призвал Италию открыть границу для украинских туристов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит правительство Италии разрешить украинским туристам посещать страну.

Об этом Кулеба заявил после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии сообщил, что обсудил с Ди Майо ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, противодействие агрессии РФ, а также то, как Италия может дополнительно способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Мы живем в эпоху пандемии COVID-19, поэтому эту тему мы тоже обсуждали. Я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но также больше итальянских туристов в Украине", - сказал Кулеба.

Напоследок он отметил, что Украина и Италия - это друзья, которые неоднократно поддерживали и будут поддерживать друг друга.

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Автор: 

Италия (1640) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+3
Привить не в состоянии украинцев, а Италию просит принимать граждан из очага Ковида.
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10.06.2021 13:57
+2
Для остарбайтеров , яких там не дуже вже хочуть бачити і платять по 400 евро
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10.06.2021 13:54
+2
Відкриють. При притомних діях притомної влади, особливо у світлі вакцинації.
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10.06.2021 13:55
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Для остарбайтеров , яких там не дуже вже хочуть бачити і платять по 400 евро
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10.06.2021 13:54 Ответить
Это ты на па-рашку попал. Попробуй поехать в другую сторону
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10.06.2021 14:02 Ответить
Відкриють. При притомних діях притомної влади, особливо у світлі вакцинації.
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10.06.2021 13:55 Ответить
Привить не в состоянии украинцев, а Италию просит принимать граждан из очага Ковида.
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10.06.2021 13:57 Ответить
Nostro Celeba e una quaglia sopraffina. Chi ben fa bene aspetta.
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10.06.2021 14:00 Ответить
Пустозвонство одно,у меня родня в Италии и в гости приглашают так как давно уже не был,так надо вакцинироваться а врач против.
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10.06.2021 14:49 Ответить
"Кулеба призвал Италию..." и "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит правительство ИталииИсточник: https://censor.net/ru/n3270599

Модераторы это разные вещи. Или вы еще школу не окончили?
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10.06.2021 15:35 Ответить
 
 