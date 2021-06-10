Кулеба призвал Италию открыть границу для украинских туристов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит правительство Италии разрешить украинским туристам посещать страну.

Об этом Кулеба заявил после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии сообщил, что обсудил с Ди Майо ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, противодействие агрессии РФ, а также то, как Италия может дополнительно способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Мы живем в эпоху пандемии COVID-19, поэтому эту тему мы тоже обсуждали. Я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но также больше итальянских туристов в Украине", - сказал Кулеба.

Напоследок он отметил, что Украина и Италия - это друзья, которые неоднократно поддерживали и будут поддерживать друг друга.

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