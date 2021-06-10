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Кулеба закликав Італію відкрити кордон для українських туристів

Кулеба закликав Італію відкрити кордон для українських туристів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить уряд Італії дозволити українським туристам відвідувати країну.

Про це Кулеба заявив після переговорів з італійським колегою Луїджі Ді Майо в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії поінформував, що обговорив з Ді Майо безпекову ситуацію на сході України, протидію російській агресії, а також те, як Італія може додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.

"Ми живемо в епоху пандемії COVID-19, тому цю тему ми теж обговорювали. Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні", - сказав Кулеба.

Насамкінець він зазначив, що Україна та Італія - це друзі, які неодноразово підтримували і підтримуватимуть одне одного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо

Автор: 

Італія (1565) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+3
Привить не в состоянии украинцев, а Италию просит принимать граждан из очага Ковида.
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10.06.2021 13:57
+2
Для остарбайтеров , яких там не дуже вже хочуть бачити і платять по 400 евро
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10.06.2021 13:54
+2
Відкриють. При притомних діях притомної влади, особливо у світлі вакцинації.
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10.06.2021 13:55
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Для остарбайтеров , яких там не дуже вже хочуть бачити і платять по 400 евро
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10.06.2021 13:54 Відповісти
Это ты на па-рашку попал. Попробуй поехать в другую сторону
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10.06.2021 14:02 Відповісти
Відкриють. При притомних діях притомної влади, особливо у світлі вакцинації.
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10.06.2021 13:55 Відповісти
Привить не в состоянии украинцев, а Италию просит принимать граждан из очага Ковида.
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10.06.2021 13:57 Відповісти
Nostro Celeba e una quaglia sopraffina. Chi ben fa bene aspetta.
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10.06.2021 14:00 Відповісти
Пустозвонство одно,у меня родня в Италии и в гости приглашают так как давно уже не был,так надо вакцинироваться а врач против.
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10.06.2021 14:49 Відповісти
"Кулеба призвал Италию..." и "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит правительство ИталииИсточник: https://censor.net/ru/n3270599

Модераторы это разные вещи. Или вы еще школу не окончили?
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10.06.2021 15:35 Відповісти
 
 