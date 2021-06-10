Кулеба закликав Італію відкрити кордон для українських туристів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить уряд Італії дозволити українським туристам відвідувати країну.
Про це Кулеба заявив після переговорів з італійським колегою Луїджі Ді Майо в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава української дипломатії поінформував, що обговорив з Ді Майо безпекову ситуацію на сході України, протидію російській агресії, а також те, як Італія може додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.
"Ми живемо в епоху пандемії COVID-19, тому цю тему ми теж обговорювали. Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні", - сказав Кулеба.
Насамкінець він зазначив, що Україна та Італія - це друзі, які неодноразово підтримували і підтримуватимуть одне одного.
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