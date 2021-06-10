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Новости
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Минветеранов запустит бренд "Сделано защитниками Украины"

Минветеранов запустит бренд

Министерство по делам ветеранов запустит бренд "Сделано защитниками Украины" для продвижения продукции, изготовленной ветеранами.

Об этом заявила глава министерства Юлия Лапутина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские ветераны изготавливают много классной продукции. И Минветеранов будет пропагандировать ее среди украинских граждан. Специальный бренд "Сделано защитниками Украины" – будет помогать нашим защитникам продвигать производимые ими товары", - рассказала она.

По словам Лапутиной, Минветеранов работает над тем, чтобы запустить информационную кампанию, которая будет информировать общество про ветеранское предпринимательство и продукцию изготовленную защитниками Украины.

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Она подчеркнула, в Украине уже есть много примеров и положительных историй развития ветеранских инициатив.

"Покупать ветеранскую продукцию - это круто и мега патриотически - это основной месседж информационной кампании, цель которой пропаганда ветеранской продукции и продвижение позитивного образа ветеранов в обществе", - сказала Лапутина.

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Министр также рассказала, что Минветеранов будет вести переговоры с торговыми сетями Украины, чтобы организовать продажу продуктов питания и продовольственных товаров, которые производят украинские защитники.

Автор: 

ветераны (1106) производство (460) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+7
Непоганий спосіб підтримати захистників України на відміну від різних проящіх які ходять по метро і збирають грощі від імені бійців ЗСУ
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10.06.2021 15:38
+2
пицца Ветерано.постоянно кушаем.франшиза у них,франчайзи-тоже ветераны.
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10.06.2021 16:04
+1
А мінветеранів не має бажання домогтися виконання Законів України які порушуються розпорядженнями Кабміну???? Вас для чого непотрібів створили??? Як стосовно виплат УБД відповідно до Закону та рішення КС??
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10.06.2021 16:07
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Правила форума Совет форумчан
Непоганий спосіб підтримати захистників України на відміну від різних проящіх які ходять по метро і збирають грощі від імені бійців ЗСУ
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10.06.2021 15:38 Ответить
Всегда стараюсь купить хотя бы книги ветеранов, другой продукции пока не видел.
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10.06.2021 15:50 Ответить
пицца Ветерано.постоянно кушаем.франшиза у них,франчайзи-тоже ветераны.
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10.06.2021 16:04 Ответить
А мінветеранів не має бажання домогтися виконання Законів України які порушуються розпорядженнями Кабміну???? Вас для чого непотрібів створили??? Як стосовно виплат УБД відповідно до Закону та рішення КС??
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10.06.2021 16:07 Ответить
стане моїм приоритетом при виборі товару !

Пані Генерал Лапутіна - молодець !
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10.06.2021 16:15 Ответить
Та да! 95 квартал також тепер почне ліпити зроблено ветеранами! А що?? Сумарно зебіли вже 30 днів перебував в зоні ООС. Має право отримати УБД
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10.06.2021 16:22 Ответить
та ще й пид дощем и громом
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10.06.2021 18:21 Ответить
Це буде розповідати що під ГРАДОМ був😉!
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10.06.2021 18:32 Ответить
 
 