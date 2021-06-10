Минветеранов запустит бренд "Сделано защитниками Украины"

Министерство по делам ветеранов запустит бренд "Сделано защитниками Украины" для продвижения продукции, изготовленной ветеранами.

Об этом заявила глава министерства Юлия Лапутина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские ветераны изготавливают много классной продукции. И Минветеранов будет пропагандировать ее среди украинских граждан. Специальный бренд "Сделано защитниками Украины" – будет помогать нашим защитникам продвигать производимые ими товары", - рассказала она.

По словам Лапутиной, Минветеранов работает над тем, чтобы запустить информационную кампанию, которая будет информировать общество про ветеранское предпринимательство и продукцию изготовленную защитниками Украины.

Смотрите: Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу. ФОТОрепортаж

Она подчеркнула, в Украине уже есть много примеров и положительных историй развития ветеранских инициатив.

"Покупать ветеранскую продукцию - это круто и мега патриотически - это основной месседж информационной кампании, цель которой пропаганда ветеранской продукции и продвижение позитивного образа ветеранов в обществе", - сказала Лапутина.

Также читайте: В Украине около 407 тыс. участников боевых действий, воевавших на Донбассе, - замглавы Минветеранов Порхун

Министр также рассказала, что Минветеранов будет вести переговоры с торговыми сетями Украины, чтобы организовать продажу продуктов питания и продовольственных товаров, которые производят украинские защитники.