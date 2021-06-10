Мінветеранів запустить бренд "Зроблено захисниками України"
Міністерство у справах ветеранів запустить бренд "Зроблено захисниками України" для просування продукції, виготовленої ветеранами.
Про це заявила глава міністерства Юлія Лапутіна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українські ветерани виготовляють багато класної продукції. І Мінветеранів буде пропагувати її серед українських громадян. Спеціальний бренд "Зроблено захисниками України" - допомагатиме нашим захисникам просувати вироблені ними товари", - розповіла вона.
За словами Лапутіної, Мінветеранів працює над тим, щоб запустити інформаційну кампанію, яка інформуватиме суспільство про ветеранське підприємництво та продукцію виготовлену захисниками України.
Вона підкреслила, в Україні вже є багато прикладів і позитивних історій розвитку ветеранських ініціатив.
"Купувати ветеранську продукцію - це круто та мегапатріотично – це основний меседж інформаційної кампанії, мета якої пропагування ветеранської продукції та просування позитивного образу ветеранів у суспільстві", - сказала Лапутіна.
Міністерка також розповіла, що Мінветеранів вестиме перемовини з торговельними мережами України, щоб організувати продаж продуктів харчування та продовольчих товарів, які виробляють українські захисники.
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