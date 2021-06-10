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Новини
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Мінветеранів запустить бренд "Зроблено захисниками України"

Мінветеранів запустить бренд

Міністерство у справах ветеранів запустить бренд "Зроблено захисниками України" для просування продукції, виготовленої ветеранами.

Про це заявила глава міністерства Юлія Лапутіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські ветерани виготовляють багато класної продукції. І Мінветеранів буде пропагувати її серед українських громадян. Спеціальний бренд "Зроблено захисниками України" - допомагатиме нашим захисникам просувати вироблені ними товари", - розповіла вона.

За словами Лапутіної, Мінветеранів працює над тим, щоб запустити інформаційну кампанію, яка інформуватиме суспільство про ветеранське підприємництво та продукцію виготовлену захисниками України.

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Вона підкреслила, в Україні вже є багато прикладів і позитивних історій розвитку ветеранських ініціатив.

"Купувати ветеранську продукцію - це круто та мегапатріотично – це основний меседж інформаційної кампанії, мета якої пропагування ветеранської продукції та просування позитивного образу ветеранів у суспільстві", - сказала Лапутіна.

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Міністерка також розповіла, що Мінветеранів вестиме перемовини з торговельними мережами України, щоб організувати продаж продуктів харчування та продовольчих товарів, які виробляють українські захисники.

Автор: 

ветерани (1068) виробництво (1621) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+7
Непоганий спосіб підтримати захистників України на відміну від різних проящіх які ходять по метро і збирають грощі від імені бійців ЗСУ
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10.06.2021 15:38
+2
пицца Ветерано.постоянно кушаем.франшиза у них,франчайзи-тоже ветераны.
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10.06.2021 16:04
+1
А мінветеранів не має бажання домогтися виконання Законів України які порушуються розпорядженнями Кабміну???? Вас для чого непотрібів створили??? Як стосовно виплат УБД відповідно до Закону та рішення КС??
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10.06.2021 16:07
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Непоганий спосіб підтримати захистників України на відміну від різних проящіх які ходять по метро і збирають грощі від імені бійців ЗСУ
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10.06.2021 15:38 Відповісти
Всегда стараюсь купить хотя бы книги ветеранов, другой продукции пока не видел.
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10.06.2021 15:50 Відповісти
пицца Ветерано.постоянно кушаем.франшиза у них,франчайзи-тоже ветераны.
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10.06.2021 16:04 Відповісти
А мінветеранів не має бажання домогтися виконання Законів України які порушуються розпорядженнями Кабміну???? Вас для чого непотрібів створили??? Як стосовно виплат УБД відповідно до Закону та рішення КС??
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10.06.2021 16:07 Відповісти
стане моїм приоритетом при виборі товару !

Пані Генерал Лапутіна - молодець !
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10.06.2021 16:15 Відповісти
Та да! 95 квартал також тепер почне ліпити зроблено ветеранами! А що?? Сумарно зебіли вже 30 днів перебував в зоні ООС. Має право отримати УБД
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10.06.2021 16:22 Відповісти
та ще й пид дощем и громом
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10.06.2021 18:21 Відповісти
Це буде розповідати що під ГРАДОМ був😉!
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10.06.2021 18:32 Відповісти
 
 