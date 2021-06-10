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Украина и Италия договариваются о наращивании объемов торговли, - Кулеба

Украина и Италия договариваются о наращивании объемов торговли, - Кулеба

Украина и Италия хотят нарастить уровень торговли. Для этого сегодня планируется подписание ряда документов в рамках украинско-итальянского бизнес-форума.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на открытии украинско-итальянского бизнес-форума в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Торговля между Украиной и Италией сохраняется, и мы хотим ее еще больше нарастить. Именно потому сегодня мы создаем возможности для украинских и итальянских компаний установить новые деловые связи, подписать новые контракты, обсудить новые перспективные проекты для развития", - сказал Кулеба.

Министр указал, что в феврале самые большие национальные перевозчики обеих стран "Укрзализныця" и Ferrovie dello Stato Italiane подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы строить высокоскоростную железную дорогу сообщением "Одесса-Киев-Львов" - граница с ЕС.

"В марте космические агентства наших государств подписали меморандум о сотрудничестве с целью совместного изучения космоса. В апреле состоялся 16-й успешный запуск европейской ракеты Vega c украинским двигателем. Кроме того, Украина и Италия договорились о поставке дополнительных 10 двигателей для реализации этого проекта", - отметил Кулеба.

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По его словам, итальянское экспортно-кредитное агентство после 6-летнего перерыва возобновило кредитование итальянских предприятий по контрактам с украинскими компаниями.

"И мы не будем на этом останавливаться, мы будем двигаться вперед, и прямо сегодня будет подписан еще ряд документов", - указал Кулеба

Автор: 

Италия (1640) торговля (952) Кулеба Дмитрий (2880)


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також вони наростять Кулебі біцепси, бакенбарди та нігті
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10.06.2021 15:39 Ответить
Мы им зерно, а они нам спагетти из нашего зерна.
Всё по-честному.
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10.06.2021 15:41 Ответить
В нас майже нема такого зерна.
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10.06.2021 15:45 Ответить
Наше мягкая пшеница им для эого не подойдёт. Нужны твёрдые сорта с Пелопонесса или Ла-Манчи (Испания).
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10.06.2021 15:46 Ответить
и слоган: "Купуй Українське Італійське"
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10.06.2021 15:46 Ответить
Ми їм девок а вони нам готовіх путан.
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10.06.2021 18:04 Ответить
Без изменения налогового законодательства в стране это просто бред или мечты двух мальчиков.
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10.06.2021 15:44 Ответить
Про "в одностороннем порядке", очевидно, как всегда, случайно забыли упомянуть.
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10.06.2021 16:08 Ответить
 
 