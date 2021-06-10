Україна та Італія домовляються про нарощування обсягів торгівлі, - Кулеба

Україна та Італія хочуть наростити рівень торгівлі. Для цього сьогодні планується підписання низки документів в рамках українсько-італійського бізнес-форуму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті українсько-італійського бізнес-форуму в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Торгівля між Україною та Італією зберігається, і ми хочемо її ще більше наростити. Саме тому сьогодні ми створюємо можливості для українських та італійських компаній встановити нові ділові зв'язки, підписати нові контракти, обговорити нові перспективні проекти для розвитку", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в лютому найбільші національні перевізники обох країн "Укрзалізниця" і Ferrovie dello Stato Italiane підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб будувати високошвидкісну залізницю сполученням Одеса-Київ-Львів - кордон з ЄС.

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"У березні космічні агентства наших держав підписали меморандум про співпрацю з метою спільного вивчення космосу. У квітні відбувся 16-й успішний запуск європейської ракети Vega c українським двигуном. А Україна й Італія домовилися про постачання додаткових 10 двигунів для цього проекту", - зазначив Кулеба.

За його словами, італійське експортно-кредитне агентство після 6-річної перерви відновило кредитування італійських підприємств за контрактами з українськими компаніями.

"І ми на цьому не зупинятимемося, ми рухатимемося вперед, і вже сьогодні буде підписано ще низку документів", - зазначив Кулеба.