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Україна та Італія домовляються про нарощування обсягів торгівлі, - Кулеба

Україна та Італія домовляються про нарощування обсягів торгівлі, - Кулеба

Україна та Італія хочуть наростити рівень торгівлі. Для цього сьогодні планується підписання низки документів в рамках українсько-італійського бізнес-форуму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті українсько-італійського бізнес-форуму в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Торгівля між Україною та Італією зберігається, і ми хочемо її ще більше наростити. Саме тому сьогодні ми створюємо можливості для українських та італійських компаній встановити нові ділові зв'язки, підписати нові контракти, обговорити нові перспективні проекти для розвитку", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в лютому найбільші національні перевізники обох країн "Укрзалізниця" і Ferrovie dello Stato Italiane підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб будувати високошвидкісну залізницю сполученням Одеса-Київ-Львів - кордон з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав Італію відкрити кордон для українських туристів

"У березні космічні агентства наших держав підписали меморандум про співпрацю з метою спільного вивчення космосу. У квітні відбувся 16-й успішний запуск європейської ракети Vega c українським двигуном. А Україна й Італія домовилися про постачання додаткових 10 двигунів для цього проекту", - зазначив Кулеба.

За його словами, італійське експортно-кредитне агентство після 6-річної перерви відновило кредитування італійських підприємств за контрактами з українськими компаніями.

"І ми на цьому не зупинятимемося, ми рухатимемося вперед, і вже сьогодні буде підписано ще низку документів", - зазначив Кулеба.

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Італія (1565) торгівля (1273) Кулеба Дмитро (3604)


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також вони наростять Кулебі біцепси, бакенбарди та нігті
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10.06.2021 15:39 Відповісти
Мы им зерно, а они нам спагетти из нашего зерна.
Всё по-честному.
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10.06.2021 15:41 Відповісти
В нас майже нема такого зерна.
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10.06.2021 15:45 Відповісти
Наше мягкая пшеница им для эого не подойдёт. Нужны твёрдые сорта с Пелопонесса или Ла-Манчи (Испания).
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10.06.2021 15:46 Відповісти
и слоган: "Купуй Українське Італійське"
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10.06.2021 15:46 Відповісти
Ми їм девок а вони нам готовіх путан.
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10.06.2021 18:04 Відповісти
Без изменения налогового законодательства в стране это просто бред или мечты двух мальчиков.
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10.06.2021 15:44 Відповісти
Про "в одностороннем порядке", очевидно, как всегда, случайно забыли упомянуть.
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10.06.2021 16:08 Відповісти
 
 