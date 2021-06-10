Заседание СНБО может состояться 18 июня, - "слуга народа" Арахамия

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может состояться 18 июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Всегда СНБО по пятницам. Я думаю, что это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Instagram опубликовал фото с футболкой сборной Украины по футболу.

"Ждем пятницу. На этот раз - не из-за СНБО", - отметил Зеленский в подписи к публикации.

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