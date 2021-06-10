Заседание СНБО может состояться 18 июня, - "слуга народа" Арахамия
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может состояться 18 июня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Всегда СНБО по пятницам. Я думаю, что это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - заявил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Instagram опубликовал фото с футболкой сборной Украины по футболу.
"Ждем пятницу. На этот раз - не из-за СНБО", - отметил Зеленский в подписи к публикации.
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По его словам, для открытия аэропорта в Мариуполе нужно, чтобы расстояние от зоны разграничения противоборствующих сторон было более 160 километров, однако оно составляет порядка 40. Так как Минобороны Украины и международное сообщество не считают безопасным полеты в прифронтовой город, мэрия Мариуполя решила приобрести эффективную израильскую систему противоракетной обороны.
"Например, один из самых известных - опыт Израиля, - объясняет инициативу городских властей Захаров. - Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему "Железный купол". Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять".
По его словам Захарова, приобретение "Железного купола" обойдется примерно в 50 миллионов евро. Уже в конце июня в Мариуполь прибудет делегация израильских специалистов для более предметного обсуждения вопроса.
"Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе", - заявил Сергей Захаров.
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Молодец- человек дела