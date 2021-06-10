Засідання РНБО може відбутися 18 червня, - "слуга народу" Арахамія

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) може відбутися 18 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Завжди РНБО по п'ятницях. Я думаю, що це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в Instagram опублікував фото з футболкою збірної України з футболу.

"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО", - зазначив Зеленський в підписі до публікації.

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