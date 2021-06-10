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Засідання РНБО може відбутися 18 червня, - "слуга народу" Арахамія

Засідання РНБО може відбутися 18 червня, -

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) може відбутися 18 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Завжди РНБО по п'ятницях. Я думаю, що це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в Instagram опублікував фото з футболкою збірної України з футболу.

"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО", - зазначив Зеленський в підписі до публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за пропаганду агресії РФ

Автор: 

РНБО (2279) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+5
Останнім часом від снбо смердить, КОДЛО не компетентних зрадників і клоунів!!!!!!!!! Рішали вашу ..... мать!!!!!!!
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10.06.2021 17:17
+3
Особенно после появления там Дерьмака.
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10.06.2021 17:19
+2
Неужели санкции против УЕФА?
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10.06.2021 17:14
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Неужели санкции против УЕФА?
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10.06.2021 17:14 Відповісти
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10.06.2021 17:28 Відповісти
Введут санкции против Несправедливсоти и Великого Зла.
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10.06.2021 17:16 Відповісти
Останнім часом від снбо смердить, КОДЛО не компетентних зрадників і клоунів!!!!!!!!! Рішали вашу ..... мать!!!!!!!
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10.06.2021 17:17 Відповісти
Особенно после появления там Дерьмака.
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10.06.2021 17:19 Відповісти
Заседание СНБО может состояться 18 июня, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3095
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10.06.2021 17:29 Відповісти
ла ла ла ла ла ла лала ла ла ла пакатай на этой карусели!!
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10.06.2021 17:43 Відповісти
ФБР провело масштабную спецоперацию по аресту ОПГ в более чем в 100 странах Мира сообщает Ассошиэйтэд Пресс...,Байден дал ЖАРУ,арестовано более 800 человек...
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10.06.2021 17:25 Відповісти
тайны зеленского двора
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10.06.2021 17:34 Відповісти
Нехай розглянуть і вироблять державну позицію і приниження з боку корумпованої УЕФА - Слава Україні ! Героям Слава !!!
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10.06.2021 18:12 Відповісти
Раньше лохам 73% показывали квартал95 и квн, теперь по пятницам - шоу снбо.
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10.06.2021 18:17 Відповісти
Заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров сообщил, что городские власти планируют приобрести в Израиле систему противоракетной обороны "Железный купол".
По его словам, для открытия аэропорта в Мариуполе нужно, чтобы расстояние от зоны разграничения противоборствующих сторон было более 160 километров, однако оно составляет порядка 40. Так как Минобороны Украины и международное сообщество не считают безопасным полеты в прифронтовой город, мэрия Мариуполя решила приобрести эффективную израильскую систему противоракетной обороны.
"Например, один из самых известных - опыт Израиля, - объясняет инициативу городских властей Захаров. - Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему "Железный купол". Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять".
По его словам Захарова, приобретение "Железного купола" обойдется примерно в 50 миллионов евро. Уже в конце июня в Мариуполь прибудет делегация израильских специалистов для более предметного обсуждения вопроса.
"Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе", - заявил Сергей Захаров.
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Молодец- человек дела
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10.06.2021 19:14 Відповісти
не ранувато, бо можете щось не так прочитати, перекласти і знову будуть кури сміятись.
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10.06.2021 20:24 Відповісти
 
 