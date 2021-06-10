Засідання РНБО може відбутися 18 червня, - "слуга народу" Арахамія
Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) може відбутися 18 червня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Завжди РНБО по п'ятницях. Я думаю, що це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в Instagram опублікував фото з футболкою збірної України з футболу.
"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО", - зазначив Зеленський в підписі до публікації.
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По его словам, для открытия аэропорта в Мариуполе нужно, чтобы расстояние от зоны разграничения противоборствующих сторон было более 160 километров, однако оно составляет порядка 40. Так как Минобороны Украины и международное сообщество не считают безопасным полеты в прифронтовой город, мэрия Мариуполя решила приобрести эффективную израильскую систему противоракетной обороны.
"Например, один из самых известных - опыт Израиля, - объясняет инициативу городских властей Захаров. - Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему "Железный купол". Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять".
По его словам Захарова, приобретение "Железного купола" обойдется примерно в 50 миллионов евро. Уже в конце июня в Мариуполь прибудет делегация израильских специалистов для более предметного обсуждения вопроса.
"Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе", - заявил Сергей Захаров.
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Молодец- человек дела