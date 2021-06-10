Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба
С 11 июня вакцинированные от коронавируса украинцы смогут путешествовать в Венгрию со свидетельством о вакцинации.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - объявил он.
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Tesoro Malu
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