Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба

С 11 июня вакцинированные от коронавируса украинцы смогут путешествовать в Венгрию со свидетельством о вакцинации.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - объявил он.

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