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Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба

С 11 июня вакцинированные от коронавируса украинцы смогут путешествовать в Венгрию со свидетельством о вакцинации.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - объявил он.

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Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1936) сертификат (226) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (320)


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Венгрия вакцинирует Спутником, что вы уроды там напризнавали?
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10.06.2021 17:29 Ответить
Примерно 20% вакцинаций Спутником.
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10.06.2021 18:12 Ответить
Без серьезных уступок им, ничего делать не будут. Вопрос: от чего отказалась Украина, чтобы получить такие "подарки" от Венгрии?
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10.06.2021 17:31 Ответить
Взаимно цыганская мачмала. А остальные нас не парят. Мы и есть мир
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10.06.2021 18:31 Ответить
"Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба" -залишилось щоб трибунал визнав їх відповідність Нюрнберзькому кодексу!
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10.06.2021 18:57 Ответить
 
 