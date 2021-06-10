Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба

З 11 червня вакциновані проти коронавірусу українці зможуть подорожувати в Угорщину зі свідоцтвом про вакцинацію.

Про це повідомив у твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення", - оголосив він.

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