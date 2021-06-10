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Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба

З 11 червня вакциновані проти коронавірусу українці зможуть подорожувати в Угорщину зі свідоцтвом про вакцинацію.

Про це повідомив у твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення", - оголосив він.

Читайте також: Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2266) сертифікат (426) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (352)


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Венгрия вакцинирует Спутником, что вы уроды там напризнавали?
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10.06.2021 17:29 Відповісти
Примерно 20% вакцинаций Спутником.
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10.06.2021 18:12 Відповісти
Без серьезных уступок им, ничего делать не будут. Вопрос: от чего отказалась Украина, чтобы получить такие "подарки" от Венгрии?
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10.06.2021 17:31 Відповісти
Взаимно цыганская мачмала. А остальные нас не парят. Мы и есть мир
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10.06.2021 18:31 Відповісти
"Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба" -залишилось щоб трибунал визнав їх відповідність Нюрнберзькому кодексу!
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10.06.2021 18:57 Відповісти
 
 