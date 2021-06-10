Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах
Обещавший вывезти ромов из города мэр Александр Третяк теперь говорит о равенстве граждан независимо от национальности и просит прощения за эмоциональные высказывания.
Извинения Третьяк опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально, за что хочу попросить прощения", - написал он.
Мэр добавил, что в городе сложилась сложная ситуация с теми, кто занимается попрошайничеством. "Бороться с ними правоохранители пытаются, впрочем, безрезультатно. Ведь в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено", - указал он.
Городской голова заверил, что дело не в предвзятом отношении к представителям определенной национальности.
"Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - добавил Третяк.
Накануне в эфире местной радиостанции он высказался о ромах в Ривном так: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье".
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Ніби ніхто не знає як живуть роми.
см https://cs6.pikabu.ru/post_img/2014/05/29/3/1401332021_855150801.jpg
подходит цыганка к хозяину Мерса, стоящем на светофоре
- дарагай, давай ручку позолочу?
- ну ты мать совсем... чтоб ее потом вместе с дверью сняли?
Мер Ривного красавчик.Не надо извинятся,надо действовать.
Слабо?🤣🤣🤣🤣🤣