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Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах

Обещавший вывезти ромов из города мэр Александр Третяк теперь говорит о равенстве граждан независимо от национальности и просит прощения за эмоциональные высказывания.

Извинения Третьяк опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально, за что хочу попросить прощения", - написал он.

Мэр добавил, что в городе сложилась сложная ситуация с теми, кто занимается попрошайничеством. "Бороться с ними правоохранители пытаются, впрочем, безрезультатно. Ведь в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено", - указал он.

Читайте: Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье"

Городской голова заверил, что дело не в предвзятом отношении к представителям определенной национальности.

"Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - добавил Третяк.

Накануне в эфире местной радиостанции он высказался о ромах в Ривном так: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье".

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах 01

Автор: 

мэр (1648) Ровно (529) ромы (25) Третяк Александр (7)


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Топ комментарии
+21
Даремно. Навіщо відмовлятись від правди.
Ніби ніхто не знає як живуть роми.
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10.06.2021 18:23
+17
Толерасты победили....
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10.06.2021 18:24
+14
Шоб было понятно, чем заканчиваются попытки урбанизировать цыган:

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах - Цензор.НЕТ 9226
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10.06.2021 18:31
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Даремно. Навіщо відмовлятись від правди.
Ніби ніхто не знає як живуть роми.
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10.06.2021 18:23 Ответить
Больше всего бесит то, что все всё знают, видят и понимают, а цыгане и дальше занимаются сбытом наркоты, воровством и мошеничеством. Мало этого было, так теперь еще и не дай бог что-то о них сказать плохое...Ну, приехали.
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10.06.2021 20:27 Ответить
Толерасты победили....
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10.06.2021 18:24 Ответить
СОДОМ И ГОМОРА вкупе с ЛГБТ ПОСЕЛИЛАСЬ В УКРАИНЕ.. И почему как Синагога у власти- так в стране такое непотребство и мерзости??????
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10.06.2021 18:33 Ответить
Они поселились у тебя в голове, у меня в Украине все нормально.
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10.06.2021 18:43 Ответить
Ну да, для таких як ти кошерних глистів це - "нормально".
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10.06.2021 23:59 Ответить
Перед ромами можно и извиниться, вот цыган в товарные вагоны и на историческую родину в индию.
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10.06.2021 18:24 Ответить
особливо перед Зеленським Дьопйош
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10.06.2021 18:25 Ответить
Выселить нх и не извиняться а поджопник и навсегда. Румуния и Хунгария отам...
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10.06.2021 18:26 Ответить
Они не относятся ни к романской ни к мадьярской группе. Кварлал Бухареста превратили в ужас, не сравнимый даже с нищенскими кварталами Сан-Пауло.
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10.06.2021 19:03 Ответить
Шоб было понятно, чем заканчиваются попытки урбанизировать цыган:

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах - Цензор.НЕТ 9226
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10.06.2021 18:31 Ответить
Ну и дурак, мусор надо убирать.
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10.06.2021 18:33 Ответить
Вова поезжай в ЮАР там черномазых 92% им отдали страну прогнав белых эксплуататоров при белых мусора не было вообще.. а теперь столица ЮАР Йоханнесбург это просто огромная помойка.. убить человека как сплюнуть ограбить вообще национальный вид спорта... не надо прятать голову в песок и стыдобой прикрывать ИСТИНУ что есть нации народности есть ментальность мораль ценности табу и у каждого народа расы народностей племени и они могут быть дикими для иных а нормой для вторых.... каннибалы вообще не мучаются вопросом моральности когда жрут мясо тело иного человека....
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10.06.2021 18:37 Ответить
Не в Австралию)))
см https://cs6.pikabu.ru/post_img/2014/05/29/3/1401332021_855150801.jpg
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10.06.2021 18:59 Ответить
Дожились... Уже из-за каких-то цыган целый мэр извиняется. Что за тупость???
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10.06.2021 18:34 Ответить
Дарма він дав задній хід. Засцяв. Чим він ризикував - життям? Навряд чи.
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11.06.2021 00:01 Ответить
Довбана полікорехтность.
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10.06.2021 18:34 Ответить
Можно по-разному относиться к его словам, но почему бы цыганам не извиниться за ту хр##нь, которую они вытворяют на улицах? Это не просто пассивное попрошайничество, это больше похоже на облаву на прохожих, спокойно по улице не пройти.
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10.06.2021 18:36 Ответить
Слабак. На коліна ще стань
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10.06.2021 18:36 Ответить
Права ромов восстановлены. Правозащитники торжествуют. Учитывая, что ромы работают коллективом /наркота. кражи, мошенничества, убийства и далее по списку/ и отождествляют себя не с страной пребывания а с этнической группой, то и ответственность их должна быть коллективная.
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10.06.2021 18:47 Ответить
Погарячілся немножко
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10.06.2021 18:48 Ответить
Ніякої рівності ніколи не буде.Це просто неможливо.Цигани ніколи не будуть жити по закону.Є звісно виключення,але не більше.
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10.06.2021 18:51 Ответить
можливо. Після війни, коли жрать було нічого, багато циганських дітей відправили вчитись у ШФЗО (типу пту). Більшість вивчилась на коваля, токаря. У нашому колгоспі вони нормально працювали (повністю соціалізувалися в суспільство). Але таке можливо лише, коли офіційно заборонене жебрацтво та ухиляння від роботи.
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11.06.2021 08:12 Ответить
***
подходит цыганка к хозяину Мерса, стоящем на светофоре
- дарагай, давай ручку позолочу?
- ну ты мать совсем... чтоб ее потом вместе с дверью сняли?
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10.06.2021 18:52 Ответить
Нахваталися усілякої дурості з заходу і пишаються цим.Рано чи пізно захід від своєї дурості впаде.
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10.06.2021 18:53 Ответить
Що то є таке роми? Потомки римлян?
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10.06.2021 18:54 Ответить
Это биомусор.
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10.06.2021 19:01 Ответить
Биомусор-это зеля,хотя здесь он таки непричем)...
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10.06.2021 19:13 Ответить
Торговцы наркотиками,воры-это циганский биомусор.
Мер Ривного красавчик.Не надо извинятся,надо действовать.
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10.06.2021 19:00 Ответить
Все равны)) ну ну) Пусть штукатур ядерный реактор запустит) Физик же, запросто поштукатурит стену) А про права пусть молчит, не смешно.
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10.06.2021 19:03 Ответить
не всякий фізик запустить. І дуже рідко який гарно поштукатурить (хіба що той, що в будзагоні штукатурив студентом).
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11.06.2021 08:15 Ответить
Пустите цыганей наночь переночевать.
Слабо?🤣🤣🤣🤣🤣
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10.06.2021 19:05 Ответить
Если попросил прощения точно вывезет.
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10.06.2021 19:33 Ответить
-" ...искренне извиняюсь , они не ромы - они цыганва ипучая.."
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10.06.2021 19:59 Ответить
Цигани - люди погані , цитата , одну мою бабушку обворовали дважды , другую избили до полусмерти (90 лет) ,заявлено что они граждане , а паспорта у них кто-то проверял ? С вопросом касательно регистрации и места нахождения . Дети не мытые в школу не ходят гоните их домой . Франция вроде в своё время целый табор высылала.
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10.06.2021 20:19 Ответить
В Італії поліція "розселила" табір ромів попри заборону ЄСПЛ. Тепер мають спокій.
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11.06.2021 05:22 Ответить
яке там равєнства. рівність можлива лише між тими, хто виконує закони!!!!!
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11.06.2021 08:37 Ответить
он німці без голосних фраз - зробили, а потім гавкайте скільки хочте.
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11.06.2021 08:38 Ответить
 
 