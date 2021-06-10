Мер Рівного Третяк вибачився за слова про ромів

Мер Рівного Олександр Третяк, який обіцяв вивезти ромів із міста, тепер говорить про рівність громадян незалежно від національності та просить вибачення за емоційні висловлювання.

Вибачення Третяк опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення", - написав він.

Мер додав, що в місті склалася складна ситуація з тими, хто займається жебрацтвом. "Боротися з ними правоохоронці намагаються, втім, безрезультатно. Адже в нашій державі жебрацтво офіційно не заборонено", - вказав він.

Міський голова запевнив, що справа не в упередженому ставленні до представників певної національності.

"Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не тільки рівні права, а й рівні обов'язки поводитись по-людськи", - додав Третяк.

Напередодні в ефірі місцевої радіостанції він висловився про ромів у Рівному так: "Я бачу, що йдеться до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".