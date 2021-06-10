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Мер Рівного Третяк вибачився за слова про ромів

Мер Рівного Третяк вибачився за слова про ромів

Мер Рівного Олександр Третяк, який обіцяв вивезти ромів із міста, тепер говорить про рівність громадян незалежно від національності та просить вибачення за емоційні висловлювання.

Вибачення Третяк опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення", - написав він.

Мер додав, що в місті склалася складна ситуація з тими, хто займається жебрацтвом. "Боротися з ними правоохоронці намагаються, втім, безрезультатно. Адже в нашій державі жебрацтво офіційно не заборонено", - вказав він.

Міський голова запевнив, що справа не в упередженому ставленні до представників певної національності.

"Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не тільки рівні права, а й рівні обов'язки поводитись по-людськи", - додав Третяк.

Напередодні в ефірі місцевої радіостанції він висловився про ромів у Рівному так: "Я бачу, що йдеться до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".

Мер Рівного Третяк вибачився за слова про ромів 01

Автор: 

мер (506) Рівне (573) роми (25) Третяк Олександр (10)


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Топ коментарі
+21
Даремно. Навіщо відмовлятись від правди.
Ніби ніхто не знає як живуть роми.
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10.06.2021 18:23
+17
Толерасты победили....
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10.06.2021 18:24
+14
Шоб было понятно, чем заканчиваются попытки урбанизировать цыган:

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах - Цензор.НЕТ 9226
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10.06.2021 18:31
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Даремно. Навіщо відмовлятись від правди.
Ніби ніхто не знає як живуть роми.
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10.06.2021 18:23 Відповісти
Больше всего бесит то, что все всё знают, видят и понимают, а цыгане и дальше занимаются сбытом наркоты, воровством и мошеничеством. Мало этого было, так теперь еще и не дай бог что-то о них сказать плохое...Ну, приехали.
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10.06.2021 20:27 Відповісти
Толерасты победили....
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10.06.2021 18:24 Відповісти
СОДОМ И ГОМОРА вкупе с ЛГБТ ПОСЕЛИЛАСЬ В УКРАИНЕ.. И почему как Синагога у власти- так в стране такое непотребство и мерзости??????
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10.06.2021 18:33 Відповісти
Они поселились у тебя в голове, у меня в Украине все нормально.
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10.06.2021 18:43 Відповісти
Ну да, для таких як ти кошерних глистів це - "нормально".
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10.06.2021 23:59 Відповісти
Перед ромами можно и извиниться, вот цыган в товарные вагоны и на историческую родину в индию.
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10.06.2021 18:24 Відповісти
особливо перед Зеленським Дьопйош
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10.06.2021 18:25 Відповісти
Выселить нх и не извиняться а поджопник и навсегда. Румуния и Хунгария отам...
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10.06.2021 18:26 Відповісти
Они не относятся ни к романской ни к мадьярской группе. Кварлал Бухареста превратили в ужас, не сравнимый даже с нищенскими кварталами Сан-Пауло.
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10.06.2021 19:03 Відповісти
Шоб было понятно, чем заканчиваются попытки урбанизировать цыган:

Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах - Цензор.НЕТ 9226
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10.06.2021 18:31 Відповісти
Ну и дурак, мусор надо убирать.
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10.06.2021 18:33 Відповісти
Вова поезжай в ЮАР там черномазых 92% им отдали страну прогнав белых эксплуататоров при белых мусора не было вообще.. а теперь столица ЮАР Йоханнесбург это просто огромная помойка.. убить человека как сплюнуть ограбить вообще национальный вид спорта... не надо прятать голову в песок и стыдобой прикрывать ИСТИНУ что есть нации народности есть ментальность мораль ценности табу и у каждого народа расы народностей племени и они могут быть дикими для иных а нормой для вторых.... каннибалы вообще не мучаются вопросом моральности когда жрут мясо тело иного человека....
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10.06.2021 18:37 Відповісти
Не в Австралию)))
см https://cs6.pikabu.ru/post_img/2014/05/29/3/1401332021_855150801.jpg
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10.06.2021 18:59 Відповісти
Дожились... Уже из-за каких-то цыган целый мэр извиняется. Что за тупость???
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10.06.2021 18:34 Відповісти
Дарма він дав задній хід. Засцяв. Чим він ризикував - життям? Навряд чи.
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11.06.2021 00:01 Відповісти
Довбана полікорехтность.
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10.06.2021 18:34 Відповісти
Можно по-разному относиться к его словам, но почему бы цыганам не извиниться за ту хр##нь, которую они вытворяют на улицах? Это не просто пассивное попрошайничество, это больше похоже на облаву на прохожих, спокойно по улице не пройти.
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10.06.2021 18:36 Відповісти
Слабак. На коліна ще стань
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10.06.2021 18:36 Відповісти
Права ромов восстановлены. Правозащитники торжествуют. Учитывая, что ромы работают коллективом /наркота. кражи, мошенничества, убийства и далее по списку/ и отождествляют себя не с страной пребывания а с этнической группой, то и ответственность их должна быть коллективная.
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10.06.2021 18:47 Відповісти
Погарячілся немножко
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10.06.2021 18:48 Відповісти
Ніякої рівності ніколи не буде.Це просто неможливо.Цигани ніколи не будуть жити по закону.Є звісно виключення,але не більше.
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10.06.2021 18:51 Відповісти
можливо. Після війни, коли жрать було нічого, багато циганських дітей відправили вчитись у ШФЗО (типу пту). Більшість вивчилась на коваля, токаря. У нашому колгоспі вони нормально працювали (повністю соціалізувалися в суспільство). Але таке можливо лише, коли офіційно заборонене жебрацтво та ухиляння від роботи.
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11.06.2021 08:12 Відповісти
***
подходит цыганка к хозяину Мерса, стоящем на светофоре
- дарагай, давай ручку позолочу?
- ну ты мать совсем... чтоб ее потом вместе с дверью сняли?
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10.06.2021 18:52 Відповісти
Нахваталися усілякої дурості з заходу і пишаються цим.Рано чи пізно захід від своєї дурості впаде.
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10.06.2021 18:53 Відповісти
Що то є таке роми? Потомки римлян?
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10.06.2021 18:54 Відповісти
Это биомусор.
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10.06.2021 19:01 Відповісти
Биомусор-это зеля,хотя здесь он таки непричем)...
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10.06.2021 19:13 Відповісти
Торговцы наркотиками,воры-это циганский биомусор.
Мер Ривного красавчик.Не надо извинятся,надо действовать.
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10.06.2021 19:00 Відповісти
Все равны)) ну ну) Пусть штукатур ядерный реактор запустит) Физик же, запросто поштукатурит стену) А про права пусть молчит, не смешно.
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10.06.2021 19:03 Відповісти
не всякий фізик запустить. І дуже рідко який гарно поштукатурить (хіба що той, що в будзагоні штукатурив студентом).
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11.06.2021 08:15 Відповісти
Пустите цыганей наночь переночевать.
Слабо?🤣🤣🤣🤣🤣
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10.06.2021 19:05 Відповісти
Если попросил прощения точно вывезет.
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10.06.2021 19:33 Відповісти
-" ...искренне извиняюсь , они не ромы - они цыганва ипучая.."
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10.06.2021 19:59 Відповісти
Цигани - люди погані , цитата , одну мою бабушку обворовали дважды , другую избили до полусмерти (90 лет) ,заявлено что они граждане , а паспорта у них кто-то проверял ? С вопросом касательно регистрации и места нахождения . Дети не мытые в школу не ходят гоните их домой . Франция вроде в своё время целый табор высылала.
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10.06.2021 20:19 Відповісти
В Італії поліція "розселила" табір ромів попри заборону ЄСПЛ. Тепер мають спокій.
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11.06.2021 05:22 Відповісти
яке там равєнства. рівність можлива лише між тими, хто виконує закони!!!!!
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11.06.2021 08:37 Відповісти
он німці без голосних фраз - зробили, а потім гавкайте скільки хочте.
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11.06.2021 08:38 Відповісти
 
 