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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг и Зеленский обсудили региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Столтенберг и Зеленский обсудили региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита глав стран Североатлантического альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал он.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку Украине", - добавил он, отметив, что также выразил поддержку "процессу их реформ".

Саммит НАТО запланирован на 14 июня.

Читайте также: Вопрос Украины будет обсуждаться на саммите НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+2
Зеле дадут истребитель СТЄЛС і він гайне бомбити мацкву але помилиться і розбомбить Тель-Авів
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10.06.2021 19:17
+2
Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским.

Вы вдумайтесь в простые эти строки! (с)
Украину уважают! -- не взирая на Президентов...*)
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10.06.2021 19:21
+2
Украине нужно вернуть Ядерный статус. Ядерное оружие гарантирует нам безопасность! А потом и в НАТО с Ядерным статусом вступим!
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10.06.2021 19:23
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Зеле дадут истребитель СТЄЛС і він гайне бомбити мацкву але помилиться і розбомбить Тель-Авів
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10.06.2021 19:17 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила! (с)
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10.06.2021 19:47 Ответить
Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским.

Вы вдумайтесь в простые эти строки! (с)
Украину уважают! -- не взирая на Президентов...*)
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10.06.2021 19:21 Ответить
Только хотел на это обратить внимание! Опередили. Зеленского в самом деле трудно уважать.
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10.06.2021 19:36 Ответить
...лично я -- люблю Украину! -- шо б там пусто было -- от всех ваших Президентов...*)
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10.06.2021 19:42 Ответить
Украине нужны вооружения НАТО! ПРО и ПВО США должны стоять вдоль границы Украины!!! И в интересах НАТО поднять экономику Украины! Экономика - это главное военно-политическое оружие!
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10.06.2021 19:21 Ответить
Украине нужно вернуть Ядерный статус. Ядерное оружие гарантирует нам безопасность! А потом и в НАТО с Ядерным статусом вступим!
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10.06.2021 19:23 Ответить
цікаво що буде в підручнику з історії про зєшлбло🤣🤭🚽💩
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10.06.2021 19:55 Ответить
То, шо буде в тому підручнику, сєпарка лєнка вигризатиме, аж гай шумітиме! Ну шоб хочаб лічінок не чіпали. Головне, шоб там Журавля не забули, який помирав, коли зечьмо шось вчергове жрав на черговому відпочинку.
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10.06.2021 20:09 Ответить
Если бы меня допустила охрана к этому зельоному идиоту, то меня хватило бы на зафуячить нелоху по яйцам! А Столтенберг воспитаный чел. Типо поговорил.
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10.06.2021 19:57 Ответить
 
 