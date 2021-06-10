Столтенберг и Зеленский обсудили региональную безопасность и грядущий саммит НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита глав стран Североатлантического альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал он.
"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку Украине", - добавил он, отметив, что также выразил поддержку "процессу их реформ".
Саммит НАТО запланирован на 14 июня.
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Вы вдумайтесь в простые эти строки! (с)
Украину уважают! -- не взирая на Президентов...*)