Столтенберг и Зеленский обсудили региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита глав стран Североатлантического альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал он.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку Украине", - добавил он, отметив, что также выразил поддержку "процессу их реформ".

Саммит НАТО запланирован на 14 июня.

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