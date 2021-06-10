Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту глав країн Північноатлантичного альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Столтенберг повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з президентом нашого шановного партнера України Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав він.

"Я підкреслив нашу незмінну політичну і практичну підтримку Україні", - додав він, зазначивши, що також висловив підтримку "процесу їх реформ".

Саміт НАТО заплановано на 14 червня.

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