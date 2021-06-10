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Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту глав країн Північноатлантичного альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Столтенберг повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з президентом нашого шановного партнера України Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав він.

"Я підкреслив нашу незмінну політичну і практичну підтримку Україні", - додав він, зазначивши, що також висловив підтримку "процесу їх реформ".

Саміт НАТО заплановано на 14 червня.

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Топ коментарі
+2
Зеле дадут истребитель СТЄЛС і він гайне бомбити мацкву але помилиться і розбомбить Тель-Авів
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10.06.2021 19:17
+2
Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским.

Вы вдумайтесь в простые эти строки! (с)
Украину уважают! -- не взирая на Президентов...*)
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10.06.2021 19:21
+2
Украине нужно вернуть Ядерный статус. Ядерное оружие гарантирует нам безопасность! А потом и в НАТО с Ядерным статусом вступим!
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10.06.2021 19:23
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Зеле дадут истребитель СТЄЛС і він гайне бомбити мацкву але помилиться і розбомбить Тель-Авів
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10.06.2021 19:17 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила! (с)
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10.06.2021 19:47 Відповісти
Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским.

Вы вдумайтесь в простые эти строки! (с)
Украину уважают! -- не взирая на Президентов...*)
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10.06.2021 19:21 Відповісти
Только хотел на это обратить внимание! Опередили. Зеленского в самом деле трудно уважать.
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10.06.2021 19:36 Відповісти
...лично я -- люблю Украину! -- шо б там пусто было -- от всех ваших Президентов...*)
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10.06.2021 19:42 Відповісти
Украине нужны вооружения НАТО! ПРО и ПВО США должны стоять вдоль границы Украины!!! И в интересах НАТО поднять экономику Украины! Экономика - это главное военно-политическое оружие!
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10.06.2021 19:21 Відповісти
Украине нужно вернуть Ядерный статус. Ядерное оружие гарантирует нам безопасность! А потом и в НАТО с Ядерным статусом вступим!
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10.06.2021 19:23 Відповісти
цікаво що буде в підручнику з історії про зєшлбло🤣🤭🚽💩
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10.06.2021 19:55 Відповісти
То, шо буде в тому підручнику, сєпарка лєнка вигризатиме, аж гай шумітиме! Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО - Цензор.НЕТ 281 Ну шоб хочаб лічінок не чіпали. Головне, шоб там Журавля не забули, який помирав, коли зечьмо шось вчергове жрав на черговому відпочинку.
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10.06.2021 20:09 Відповісти
Если бы меня допустила охрана к этому зельоному идиоту, то меня хватило бы на зафуячить нелоху по яйцам! А Столтенберг воспитаный чел. Типо поговорил. Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО - Цензор.НЕТ 5972
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10.06.2021 19:57 Відповісти
 
 